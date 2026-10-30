It House reúne apartamentos de três quartos e lazer em dois pavimentos na Praia de Itaparica

“Todos os apartamentos são de frente e têm orientação que favorece a entrada do sol da manhã e a ventilação natural, com diferentes opções de espaço para atender a vários estilos de vida. O maior diferencial aqui é o empreendimento ser o maior três quartos da região de Itaparica, por conta das amplas metragens. Por isso, o projeto é voltado ao segmento de médio-alto padrão e busca atender tanto famílias e casais interessados em mudar para um imóvel maior quanto investidores”, afirma.