It House reúne apartamentos de três quartos e lazer em dois pavimentos na Praia de Itaparica

Impulsionada por obras de infraestrutura, expansão urbana e aumento na qualidade de vida, Vila Velha tem recebido cada vez mais investimentos e empreendimentos. Um deles está na Praia de Itaparica: o It House, empreendimento da Casamorada Engenharia, que reúne apartamentos com metragens que chegam a 156 m² e áreas de lazer distribuídas em diferentes pavimentos.
O residencial tem previsão de entrega para 2027 e aposta em plantas amplas e localização próxima ao mar. Com 25 andares e 99 apartamentos, o edifício oferece unidades de dois e três quartos, além de opções garden, que chegam a 156 m² e contam com três suítes.
De acordo com André De Gênova e Aquino, diretor Administrativo e Financeiro da construtora, o destaque são os apartamentos de três quartos, com 92,6 m², que atendem especialmente famílias que buscam ampliar o espaço de moradia. Além disso, André ainda afirma que os apartamentos são os maiores na tipologia três quartos da região.
“Todos os apartamentos são de frente e têm orientação que favorece a entrada do sol da manhã e a ventilação natural, com diferentes opções de espaço para atender a vários estilos de vida. O maior diferencial aqui é o empreendimento ser o maior três quartos da região de Itaparica, por conta das amplas metragens. Por isso, o projeto é voltado ao segmento de médio-alto padrão e busca atender tanto famílias e casais interessados em mudar para um imóvel maior quanto investidores”, afirma.
A estrutura de lazer do It House está distribuída em dois espaços principais. No pilotis, a área de convivência reúne quadra, brinquedoteca, salão de jogos, salão de festas, duas piscinas, duas churrasqueiras e espaços destinados aos animais de estimação, como pet place e pet care.
Já no 20º andar, o Sky Lounge amplia as opções de lazer dos moradores. O espaço conta com piscina de 22 metros com raia aquecida, conectada à sauna por uma parede de vidro, além de deck molhado e área de piscina com entrada em formato de praia. O pavimento também abriga um espaço gourmet de 60 m², com dois ambientes e cozinha montada e decorada, pub com sinuca, cervejeiras e adegas, academia equipada e spa com hidromassagem. Inclusive, a localização permite vista para o Convento da Penha.
O empreendimento também prevê quatro áreas de coworking e workplace distribuídas pelo edifício, destinadas aos moradores que precisam de espaços para trabalhar fora do apartamento. A estrutura inclui três elevadores, sendo um de emergência, e um gerador próprio.
Entre os diferenciais construtivos, está a fachada ventilada revestida em porcelanato. De acordo com Rodrigo Gomes Carvalho, diretor de Engenharia da Casamorada, a solução contribui para a durabilidade da edificação e auxilia no desempenho térmico e acústico dos ambientes internos.
“A tecnologia da fachada contribui para a proteção da edificação e para a durabilidade da fachada, além de ajudar a reduzir a transferência de calor e ruídos externos, contribuindo para o conforto interno”, complementa.
A escolha pela Praia de Itaparica também faz parte da proposta do empreendimento. O bairro reúne acesso à orla e conexão com as principais vias da Grande Vitória, além de infraestrutura urbana e oferta de serviços.
A região também concentra outros projetos da construtora. Entre eles estão o Santa Fé, entregue em 2016; o Eco Itaparica, entregue em 2020; e o Itaparica ON, entregue em 2024. A sede da empresa também fica no bairro, onde a companhia mantém estrutura de atendimento a clientes e corretores parceiros.
Além do It House, a Casamorada informa que tem outros projetos em desenvolvimento na região, incluindo o Stay Viana do Castelo, empreendimento de studios voltado ao público interessado em investimento e rentabilidade.