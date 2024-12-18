Investimentos chegam para transformar a economia de Presidente Kennedy

A Prefeitura de Presidente Kennedy projeta que grandes investimentos privados podem elevar significativamente o PIB municipal Crédito: Prefeitura de Presidente Kennedy/Divulgação

Com suas praias, falésias e outras belezas naturais, o Litoral Sul do Espírito Santo oferece oportunidades diversas de turismo e negócios, que podem beneficiar a população local. Na região, uma cidade que vem recebendo investimentos importantes e apresenta um cenário animador para o futuro é Presidente Kennedy.

Para fomentar ainda mais o desenvolvimento da cidade, o município tem trabalhado na construção de um ambiente propício para a chegada de novos negócios. Assim, busca fortalecer a economia local e a cadeia produtiva de toda a região.

Uma dessas obras que têm um potencial transformador para Presidente Kennedy é a construção do Porto Central, que teve início em dezembro de 2024. Segundo o secretário de Desenvolvimento do município, Tiago Moreira, esse e outros investimentos devem tornar a cidade um destino estratégico para investidores nacionais e internacionais, além de alavancar diversos setores.

“Áreas como comércio, serviços e hotelaria terão um crescimento expressivo, assim como o mercado imobiliário, que acompanhará a alta demanda por moradias e espaços comerciais. A diversificação da economia proporcionará estabilidade e sustentabilidade, tornando a cidade referência em desenvolvimento integrado”, destaca o secretário.

Economia pulsante

Além das obras e oportunidades de negócios que serão possibilitados pela construção do Porto Central, Presidente Kennedy também tem previsão de receber grandes investimentos em outros setores nos próximos anos Crédito: Prefeitura de Presidente Kennedy/Divulgação

Tiago Moreira ressalta que as perspectivas para o futuro do local se mostram extremamente promissoras, com impactos positivos em praticamente todos os segmentos da economia. Segundo o secretário, a Prefeitura de Presidente Kennedy projeta que grandes investimentos privados podem elevar significativamente o PIB municipal, transformando a cidade em um polo estratégico nos setores agroindustrial, energético, logístico e de petróleo e gás.

Ele acrescenta que o projeto do Porto Central pode colocar o município no mapa logístico em nível global. “Esse empreendimento não apenas conectará o Espírito Santo aos mercados internacionais, mas também impulsionará o comércio e a logística regional, fortalecendo a economia local e ampliando as perspectivas de desenvolvimento socioeconômico para toda a região”, afirma.

A primeira fase da obra envolve a construção das estruturas portuárias para acomodar terminais de transbordo de petróleo entre navios de grande porte e granéis líquidos de águas profundas.

Durante essa etapa inicial, que recebeu um aporte de R$ 2,6 bilhões, a expectativa é que mais de 1.680 vagas de emprego sejam criadas – direta e indiretamente. O cronograma das obras prevê a conclusão da primeira etapa até meados de 2027 e o projeto completo, que terá um investimento total de R$ 16 bilhões, tem a finalização prevista para até 2040.

Além das obras e oportunidades de negócios que serão possibilitados pela construção do Porto Central, Presidente Kennedy também tem previsão de receber grandes investimentos em outros setores nos próximos anos. Os projetos incluem usinas de energia renovável, a Usina de Monte Belo – voltada para a produção de açúcar–, além de empresas de transporte e aquelas voltadas para o crescente mercado de insumos para siderurgia.

“Esses investimentos, aliados ao impacto positivo na economia, impulsionarão o setor imobiliário, com o aumento da valorização de terrenos, novos projetos habitacionais e comerciais, e o fortalecimento do mercado como um todo. O desenvolvimento urbano, integrado ao econômico, será essencial para atender às demandas de uma população crescente e economicamente ativa”, afirma o secretário.

Fundesul

Criado a partir de um esforço conjunto entre o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) e a Prefeitura de Presidente Kennedy, o Fundo de Desenvolvimento Econômico do Sul do Estado do Espírito Santo (Fundesul) visa a promover oportunidades comerciais e investimentos no município.

“O Fundesul é uma ferramenta crucial para o desenvolvimento econômico de Presidente Kennedy, oferecendo a menor taxa de juros do Brasil para atrair empreendedores e indústrias de diferentes setores. Essa iniciativa permite diversificar a economia, reduzindo a dependência dos royalties do petróleo e promovendo a resiliência econômica”, destaca Tiago Moreira.

Além disso, o secretário explica que esses investimentos e oportunidades devem estar estrategicamente alinhados com os objetivos de desenvolvimento econômico da região.

“Empresas que utilizarem o Fundesul também poderão investir em inovação e tecnologia, contribuindo para a geração de empregos e para o crescimento de setores complementares”, afirma.

Desenvolvimento sustentável

A infraestrutura de Presidente Kennedy também recebeu investimentos por parte da prefeitura Crédito: Prefeitura de Presidente Kennedy/Divulgação

Com a chegada desses novos investimentos em Presidente Kennedy, Tiago Moreira destaca que os avanços econômicos devem estar alinhados ao crescimento social, para garantir um desenvolvimento sustentável.

“Projetos que reduzem desigualdades, melhoram o acesso à educação, à saúde e à moradia são essenciais para criar uma comunidade mais integrada e preparada para atender às demandas de uma economia em expansão”, ressalta.

Ele destaca que, além disso, a infraestrutura do município também recebeu investimentos por parte da prefeitura, principalmente no asfaltamento e no saneamento básico, visando a proporcionar uma maior qualidade de vida para a população.

O secretário comenta ainda que um desenvolvimento mais equilibrado também propicia a criação de bairros planejados e o aumento da oferta habitacional para diferentes faixas de renda, promovendo inclusão social.

“Quando o progresso econômico é amplamente distribuído, ele fortalece a coesão social e gera um ciclo virtuoso de crescimento sustentável”, pontua.

Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy