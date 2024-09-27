Instituto Santa Rita reforça ensino, pesquisa e inovação na área da saúde

Hospital Santa Rita, em Vitória Crédito: Hospital Santa Rita/ Divulgação

A medicina evolui a cada dia, com novas tecnologias e técnicas voltadas aos cuidados com o paciente, por isso, é fundamental que profissionais da saúde busquem estar sempre atualizados. Nesse sentido, o Espírito Santo passou a contar, em março deste ano, com o Instituto Santa Rita de Ensino, Pesquisa e Inovação. O objetivo é desenvolver pesquisas e programas educacionais inovadores nessas áreas.

De acordo com a presidente da Afecc-Hospital Santa Rita, Marilucia Dalla, na área de ensino são apresentados programas de formação preparatória para especialistas de diversas regiões do país, habilitando-os a disseminar conhecimento e contribuir para o avanço no tratamento do câncer. “A presença constante do ensino assegura a excelência na formação de profissionais em oncologia”, reforça Marilucia.

Na parte de pesquisa, o instituto ampliou as já realizadas pelo hospital. A partir de agora, além de estudos clínicos, passam a ser realizadas pesquisas multicêntricas, agregando parcerias com agências de fomento como a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Marilucia Dalla acrescenta que a pesquisa, fundamentada em evidências científicas, potencializa a assistência, gerando melhores resultados para o paciente. “Já estamos com mais de 50 pesquisas em andamento. Somos apaixonados por ciência e compartilhamos esse amor com todos os nossos pesquisadores e alunos”, diz Marilucia, com muito entusiasmo.

Marilucia Dalla, presidente da Afecc-Hospital Santa Rita: "somos apaixonados por ciência e compartilhamos esse amor com todos os nossos pesquisadores e alunos" Crédito: Monica Zorzanelli/ Divulgação

Cursos

Simone Duarte, consultora do Instituto Santa Rita, informa que a grade de programação tem cursos presenciais, on-line e híbridos. Entre eles, cursos de Instrumental para Cirurgia Robótica, Cirurgia Robótica, Gerenciamento de Leito, Segurança do Paciente e Cuidados Paliativos, Fellow em Pacientes Críticos – voltado para médicos. O Fellow é uma imersão em pacientes clínicos, supervisionada por médico especialista.

A missão do Instituto Santa Rita, informa Simone, é buscar a excelência, a inovação e o compromisso social, formando profissionais altamente qualificados e engajados com a transformação da sociedade.

Os cursos oferecidos pelo instituto têm valores que variam de acordo com a complexidade de cada um. São também oferecidos estágios em diversas áreas e o instituto já vem realizando consultorias e treinamentos para hospitais e demais estabelecimentos de saúde. Na parte de pesquisa, assistência e inovação, a instituição busca apoio financeiro em instituições como a Fapes.

“O Santa Rita busca excelência em tudo o que faz e, com o instituto, será da mesma forma. Recrutamos nossos próprios docentes/instrutores e supervisionamos todo o processo. Estamos sempre em busca de novos desafios e oportunidades para crescer. Acreditamos que o aprendizado constante é a chave do sucesso e buscamos na assistência às melhores práticas à luz da ciência”, acrescenta Simone.

Entre os cursos oferecidos pelo Instituto Santa Rita, está o de Instrumental para Cirurgia Robótica Crédito: Hospital Santa Rita/ Divulgação

Saiba mais

Investimentos

A expansão da área hospitalar e a incorporação de novas tecnologias estão entre os principais investimentos planejados para 2024 e para o futuro próximo no Hospital Santa Rita. Essas melhorias aumentarão a capacidade de atendimento e trarão avanços significativos no diagnóstico e tratamento do câncer.

Entre os investimentos estão a construção do novo Centro de Medicina Nuclear e a ampliação do Serviço de Endoscopia, entregue neste ano de 2024. Também está prevista o início da construção de um pronto-socorro exclusivo para pacientes de planos de saúde e particulares, com cerca de 3.200m² em 2025, voltado para a Av. Marechal Campos. O edifício contará com cinco pavimentos, incluindo novas vagas de estacionamento. Além disso, a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e Centro Cirúrgico serão ampliados. A construção da Casamata, que abrigará o quarto acelerador linear, também faz parte do projeto, ampliando o serviço de Radioterapia.

Complexo oncológico

O Hospital Santa Rita é o maior complexo oncológico do Espírito Santo e completou, em março, 54 anos de atividades. Construído pela Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc), sua mantenedora, o hospital é filantrópico e presta mais de 70% de seu atendimento ao Sistema Único de Saúde (SUS), com atendimento também à rede particular e conveniada.

Em outubro de 2023 o hospital inaugurou um novo setor de quimioterapia para atendimento multidisciplinar a pacientes da rede conveniada e particular. A estrutura conta com leitos, poltronas automatizadas, touca de crioterapia da Paxman – técnica que ajuda a reduzir a queda capilar no processo de quimioterapia a partir do resfriamento do couro cabeludo. Anexo ao setor está o Centro de Infusão, que também realiza reposição de ferro, bloqueio para dor, medicações para doenças autoimunes e neurológicas.

Também em 2023, foi inaugurada a ala exclusiva para consultórios médicos, voltados para atendimento a pacientes de convênios e particular. Esse novo espaço conta com 14 consultórios montados para proporcionar o bem-estar do paciente. Com essa nova estrutura, todo o processo que envolve atendimento médico passou a ser realizado em um único local, o que significa que desde as consultas, diagnósticos, exames laboratoriais e de imagem, tratamentos, procedimentos e cirurgias de pequeno, médio e grande portes, até a reabilitação do paciente, são realizados no complexo hospitalar, sem a necessidade de recorrer a outras unidades de atendimento.

Centro Materno-Infantil

Além de referência em atendimento oncológico no Espírito Santo, o Santa Rita também se consolida como um hospital geral de alta complexidade, aliando competência profissional, humanização com tecnologia avançada para oferecer o melhor e mais assertivo atendimento médico-hospitalar em todas as especialidades.

Um exemplo é o Centro Materno-Infantil Santa Rita, inaugurado no segundo semestre de 2022, trazendo um novo conceito em maternidade, com apartamentos aconchegantes para mãe e bebê, suítes para partos humanizados, UTI Neonatal (Utin) e UTI Pediátria (Utip). São cinco enfermarias com dois leitos, oito apartamentos individuais e duas suítes master. Todos contando com automação completa por meio do Sistema Alexa (cortinas, luzes, ar-condicionado e outros acionamentos automáticos).