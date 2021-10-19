Indústria de alimentos é tradição na mesa dos capixabas há 80 anos

Atualmente, são 15 mil toneladas mensais de farinha de trigo e mistura para bolo produzidas pela Buaiz Alimentos. Crédito: Buaiz Alimentos/Divulgação

Incorporar novos produtos ao seu portfólio, antecipando tendências, realizando pesquisas e desenvolvendo novidades, faz parte da receita de sucesso da Buaiz Alimentos. Há 80 anos presente na mesa dos capixabas, a empresa tem uma história de tradição e qualidade, atravessando gerações com produtos consolidados como a farinha de trigo Regina, o Café Numero Um e a mistura para Bolo Regina.

Fruto do empreendedorismo de Américo Buaiz, a Buaiz Alimentos é exemplo da força da indústria capixaba, em uma trajetória marcada pela inovação, por investimentos em tecnologia e em gestão de pessoas.

Atualmente, são 15 mil toneladas mensais de farinha de trigo e mistura para bolo produzidas pelas mãos de profissionais, envolvidos em diferentes etapas do processo produtivo, que dedicam tempo e conhecimento para entregar o melhor produto na mesa dos consumidores.

“Falar da Buaiz Alimentos é falar de uma história que começou com meu avô Américo Buaiz, uma pessoa que transformou sonho em realidade, idealizou o que somos hoje, 80 anos com relação direta no crescimento e desenvolvimento do Espírito Santo. Essa história teve continuidade com uma gestão brilhante do meu pai, Américo Buaiz Filho, presidente da Buaiz Alimentos, e é marcada por tantos avanços, mantendo a tradição aliada ao vigor, que continuam presentes até hoje”, reforça Eduarda Buaiz, diretora-geral e vice-presidente da empresa.

De acordo com a diretora-geral da Buaiz Alimentos, Eduarda Buaiz, os investimentos em tecnologia são permanentes. Crédito: Buaiz Alimentos/Divulgação

Para ela, são atributos como tradição, confiança, excelência e inovação que chegam junto com os produtos na mesa dos capixabas e que já atendem outros mercados como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Ao escolher por uma farinha de trigo Regina, por exemplo, o consumidor está buscando um produto que ele confia, admira e tem uma relação afetiva, um produto feito no Espírito Santo.

“Temos acompanhado os novos hábitos de consumo e pautado nossas ações nesse novo momento, renovando embalagens e design, lançando novos sabores e novos produtos, mantendo nossa presença nas famílias”, pontua Eduarda.

Veja no vídeo por que a Buaiz Alimentos é "Made In ES":

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80 ANOS DE HISTÓRIA NA MESA DOS CAPIXABAS

Neste ano comemorativo, todos os produtos da Buaiz Alimentos já estão com selo de 80 anos em suas embalagens. Um novo sabor de mistura para bolo será lançado em novembro, em parceria com a Chocolateria Brasil, além da participação da Buaiz Alimentos em uma colaboração com a Paletitas para lançamento do picolé sabor bolo de cenoura Regina com brigadeiro.

“Nosso consumidor está no centro de decisões. Estamos ampliando o portfólio de produtos para atender nossos clientes e para estar cada vez mais próximos dos capixabas.”

A inovação tem sido um pilar muito presente no dia a dia da empresa e um dos motivos que permitem que uma empresa com 80 anos mantenha o vigor e a competitividade ao longo dos anos.

“Nossos investimentos em tecnologia são permanentes e buscam inserir, cada vez mais, a Buaiz Alimentos dentro da indústria 4.0. Nesse contexto, nossa parceria com fornecedores locais tem sido uma grande aliada e uma experiência bastante positiva”, reforça.

A valorização do que é local também está presente em todo o processo produtivo do Café Numero Um. Com capacidade para produzir 2,7 mil toneladas por ano de Café Numero Um Tradicional, Extraforte e Gourmet, a Buaiz Alimentos tem todas as etapas de produção - plantio, colheita, moagem, torra, embalagem e distribuição -, feitas no Espírito Santo.