Indústria de aço em Linhares investe R$ 10 milhões em expansão de fábrica

Indústria está localizada em Linhares Crédito: SP Aços Brasil

Produzir rapidamente com materiais de qualidade é um desafio para as indústrias que atendem ao mercado da construção civil. Pensando nisso, a SP Aços Brasil, empresa capixaba do setor de beneficiamento de aço que atende construtoras e indústrias, concluiu recentemente um investimento de R$ 10 milhões na planta industrial localizada em Linhares, no Norte do Espírito Santo, visando ampliar a capacidade de produção e atender à crescente demanda de projetos em todo o Estado.

Com o valor aplicado foi possível dobrar o tamanho da área de produção da indústria, aumentar a frota logística e adquirir máquinas de ponta com tecnologia utilizada mundialmente. Esse investimento permitiu à SP Aços Brasil aumentar significativamente a produção, mantendo a qualidade nos produtos.

De acordo com o diretor-executivo da SP Aços Brasil, Kendric Giuberti Poltronieri, a empresa está empenhada em consolidar ainda mais a posição no mercado, aumentando não apenas a produção, mas também a qualidade, desde o atendimento ao cliente até o produto final entregue. Além disso, a empresa conta com equipes comerciais estrategicamente localizadas na região da Grande Vitória e no Norte do Estado.

“A expansão da nova planta industrial aumentou a capacidade de produção e a eficiência no atendimento ao cliente. Quando a empresa produz mais, melhora no atendimento aos seus clientes, no melhor prazo de entrega e, principalmente, na qualidade dos produtos”, afirma.

Linhas de produção

Kendric Poltronieri explica que a SP Aços Brasil oferece três tipos de linhas de produção, adaptadas às necessidades específicas dos clientes.“Oferecemos vantagens significativas no processo da construção civil, possibilitando maior agilidade, precisão, economia de mão de obra e redução de resíduos, garantindo obras mais limpas e sustentáveis”, acrescenta.

Segundo ele, as duas principais linhas estão focadas em produtos de engenharia. A primeira se dedica ao aço cortado e dobrado, utilizando vergalhões CA-60 e CA-50, com capacidade de produção de 1.000 toneladas de aço beneficiado por mês, após a recente expansão.

Aço cortado e dobrado para construção Crédito: SP Aços Brasil

Na segunda linha, a empresa produz estruturas fabricadas prontas, amplamente utilizadas em fundações de grandes prédios e indústrias, como tubulões e estacas. A terceira linha de produção é dedicada à distribuição de produtos para a construção civil, como telas soldadas, arames, pregos, treliças e vergalhões com tamanhos padrão de 12 metros.

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