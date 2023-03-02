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Incentivo ao esporte e lazer é prioridade de banco capixaba

Nos últimos anos, o Banestes tem incentivado o financiamento de projetos esportivos e de lazer voltados à transformação social de comunidades do Espírito Santo
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

02 mar 2023 às 18:17

Publicado em 02 de Março de 2023 às 18:17

Instituto Viva Vida
Por meio do financiamento de projetos voltados para o esporte e o lazer, o Banestes tem capacitado e profissionalizado inúmeros atletas do Espírito Santo nos últimos anos Crédito: Banestes/Divulgação
Investir no esporte é também investir em pessoas e proporcionar novas oportunidades capazes de transformar vidas. Isso porque a prática pode ensinar muito sobre disciplina, empatia e inclusão social. Ou seja, independentemente da modalidade esportiva, os benefícios não impactam apenas na vida do atleta, mas na sociedade em geral. Logo, todo incentivo é bem-vindo.
É nisso que o Banestes acredita. Por meio do financiamento de projetos voltados para o esporte e o lazer, a instituição tem capacitado e profissionalizado inúmeros atletas do Espírito Santo nos últimos anos.
Além do apoio a times de futebol que concorrem nos campeonatos nacionais, o banco capixaba também investe em beach soccer, basquete, corrida de rua, escola de taekwondo, esportes paralímpicos e o Instituto Viva Vida, que há 14 anos trabalha com projetos esportivos sociais e une as atividades às famílias e comunidades.
“Queremos ver, cada vez mais, empresas e pessoas físicas acreditando no esporte como ferramenta de transformação social e de integração das pessoas. Nosso objetivo é ajudar a descobrir e formar novos atletas capixabas que possam levar o nome do nosso Estado aos pódios pelo mundo”, destaca o gerente de marketing do Banestes, Rodolfo Harckbart.
Projeto Esporte Paralímpico e Inclusão, em parceria com a Associação de Desenvolvimento Esportivo, Cultural e Ambiental (Aldea)
Projeto Esporte Paralímpico e Inclusão, em parceria com a Associação de Desenvolvimento Esportivo, Cultural e Ambiental (Aldea) Crédito: Banestes/Divulgação
De acordo com ele, para viabilizar esses investimentos, são utilizados recursos de pagamentos de impostos para apoiar projetos sem fins lucrativos que usam os esportes para formação de atletas e atendem a crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. Conheça abaixo os projetos que ganham esse apoio:

01

Associação Capixaba de Esporte e Lazer

As areias da Praia da Costa, em Vila Velha, foram sede do Campeonato Estadual Banestes de Beach Soccer, em 2022. Promovido e organizado pela Associação Capixaba de Esporte e Lazer, o objetivo do projeto é desenvolver o esporte no Estado por meio do intercâmbio entre equipe e atletas.

02

Escola de Taekwondo

O projeto Escola de Taekwondo é uma ação contínua que acontece desde novembro de 2014, em Vitória, e desde janeiro de 2022 conta com o apoio do Banestes. Ao todo, mais de 500 crianças e jovens, em maioria dos bairros Capixaba, Fonte Grande, Moscoso, Piedade e Vila Rubim, já foram contemplados pela iniciativa.

03

Esporte Sem Limites

Este projeto arrecada alimentos para entidades locais e oferece escolinha de basquete gratuita. Mais de 200 crianças e adolescentes já foram atendidas em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O projeto é fruto de uma parceria com a Liga Urbana de Streetball e foi desenvolvido considerando os princípios estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) por meio de doações ao FIA (Fundo para Infância e Adolescência).

04

Instituto Viva Vida

Há 14 anos, o Instituto Viva Vida trabalha com projetos esportivos sociais, de forma integrada e multidisciplinar, e alia o esporte à família, escola e comunidade. O objetivo é atender diariamente 110 crianças e adolescentes, a partir de nove anos de idade, que moram na Grande Vitória e estão em situação de vulnerabilidade social. O Instituto conta com o patrocínio do Banestes para o projeto Escola de Esporte e Cidadania 6, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo Federal.

05

Projeto Paralímpico

Parceiros do Banestes desde 2019, o projeto Paralímpico e Inclusão direciona o trabalho às pessoas com deficiência, sendo crianças, adolescentes, adultos ou idosos, nas dependências do Clube Álvares Cabral, em Vitória. São mais de 235 alunos com diferentes objetivos e necessidades.
Além dos investimentos relacionados ao tema responsabilidade social, o Banestes também apoia grandes eventos profissionais como o Capixabão e o Campeonato Brasileiro - Série D, além de esportes coletivos como corridas de rua já tradicionais no calendário capixaba. Confira:

01

Capixabão e o Campeonato Brasileiro - Série D

Desde 2011, o Banestes renova o patrocínio com a Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo para a realização do Campeonato Estadual Série A e as seleções estaduais no Campeonato Brasileiro Série D. Este ano, participarão o Real Noroeste Futebol Clube, clube campeão do Campeonato Estadual Série A 2022, e o Vitória Futebol Clube, campeão da Copa Espírito Santo de 2022.

02

Corrida dos Bombeiros Banestes

De Vitória a Vila Velha, a Corrida dos Bombeiros Banestes dá largada no Quartel do Corpo de Bombeiros, na Enseada do Suá, e tem percursos de 5 km e 10,5 km. O objetivo é atrair corredores que buscam uma vida mais saudável e divulgar a profissão.

Incentivos ao esporte e lazer é prioridade de banco capixaba

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