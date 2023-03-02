Incentivo ao esporte e lazer é prioridade de banco capixaba

Investir no esporte é também investir em pessoas e proporcionar novas oportunidades capazes de transformar vidas. Isso porque a prática pode ensinar muito sobre disciplina, empatia e inclusão social. Ou seja, independentemente da modalidade esportiva, os benefícios não impactam apenas na vida do atleta, mas na sociedade em geral. Logo, todo incentivo é bem-vindo.
É nisso que o Banestes acredita. Por meio do financiamento de projetos voltados para o esporte e o lazer, a instituição tem capacitado e profissionalizado inúmeros atletas do Espírito Santo nos últimos anos.
Além do apoio a times de futebol que concorrem nos campeonatos nacionais, o banco capixaba também investe em beach soccer, basquete, corrida de rua, escola de taekwondo, esportes paralímpicos e o Instituto Viva Vida, que há 14 anos trabalha com projetos esportivos sociais e une as atividades às famílias e comunidades.
“Queremos ver, cada vez mais, empresas e pessoas físicas acreditando no esporte como ferramenta de transformação social e de integração das pessoas. Nosso objetivo é ajudar a descobrir e formar novos atletas capixabas que possam levar o nome do nosso Estado aos pódios pelo mundo”, destaca o gerente de marketing do Banestes, Rodolfo Harckbart.
De acordo com ele, para viabilizar esses investimentos, são utilizados recursos de pagamentos de impostos para apoiar projetos sem fins lucrativos que usam os esportes para formação de atletas e atendem a crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. Conheça abaixo os projetos que ganham esse apoio:
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Associação Capixaba de Esporte e Lazer
As areias da Praia da Costa, em Vila Velha, foram sede do Campeonato Estadual Banestes de Beach Soccer, em 2022. Promovido e organizado pela Associação Capixaba de Esporte e Lazer, o objetivo do projeto é desenvolver o esporte no Estado por meio do intercâmbio entre equipe e atletas.
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Escola de Taekwondo
O projeto Escola de Taekwondo é uma ação contínua que acontece desde novembro de 2014, em Vitória, e desde janeiro de 2022 conta com o apoio do Banestes. Ao todo, mais de 500 crianças e jovens, em maioria dos bairros Capixaba, Fonte Grande, Moscoso, Piedade e Vila Rubim, já foram contemplados pela iniciativa.
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Esporte Sem Limites
Este projeto arrecada alimentos para entidades locais e oferece escolinha de basquete gratuita. Mais de 200 crianças e adolescentes já foram atendidas em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O projeto é fruto de uma parceria com a Liga Urbana de Streetball e foi desenvolvido considerando os princípios estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) por meio de doações ao FIA (Fundo para Infância e Adolescência).
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Instituto Viva Vida
Há 14 anos, o Instituto Viva Vida trabalha com projetos esportivos sociais, de forma integrada e multidisciplinar, e alia o esporte à família, escola e comunidade. O objetivo é atender diariamente 110 crianças e adolescentes, a partir de nove anos de idade, que moram na Grande Vitória e estão em situação de vulnerabilidade social. O Instituto conta com o patrocínio do Banestes para o projeto Escola de Esporte e Cidadania 6, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo Federal.
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Projeto Paralímpico
Parceiros do Banestes desde 2019, o projeto Paralímpico e Inclusão direciona o trabalho às pessoas com deficiência, sendo crianças, adolescentes, adultos ou idosos, nas dependências do Clube Álvares Cabral, em Vitória. São mais de 235 alunos com diferentes objetivos e necessidades.
Além dos investimentos relacionados ao tema responsabilidade social, o Banestes também apoia grandes eventos profissionais como o Capixabão e o Campeonato Brasileiro - Série D, além de esportes coletivos como corridas de rua já tradicionais no calendário capixaba. Confira:
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Capixabão e o Campeonato Brasileiro - Série D
Desde 2011, o Banestes renova o patrocínio com a Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo para a realização do Campeonato Estadual Série A e as seleções estaduais no Campeonato Brasileiro Série D. Este ano, participarão o Real Noroeste Futebol Clube, clube campeão do Campeonato Estadual Série A 2022, e o Vitória Futebol Clube, campeão da Copa Espírito Santo de 2022.
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Corrida dos Bombeiros Banestes
De Vitória a Vila Velha, a Corrida dos Bombeiros Banestes dá largada no Quartel do Corpo de Bombeiros, na Enseada do Suá, e tem percursos de 5 km e 10,5 km. O objetivo é atrair corredores que buscam uma vida mais saudável e divulgar a profissão.