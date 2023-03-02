Incentivo ao esporte e lazer é prioridade de banco capixaba

01

Associação Capixaba de Esporte e Lazer

As areias da Praia da Costa, em Vila Velha, foram sede do Campeonato Estadual Banestes de Beach Soccer, em 2022. Promovido e organizado pela Associação Capixaba de Esporte e Lazer, o objetivo do projeto é desenvolver o esporte no Estado por meio do intercâmbio entre equipe e atletas.

02

Escola de Taekwondo

O projeto Escola de Taekwondo é uma ação contínua que acontece desde novembro de 2014, em Vitória, e desde janeiro de 2022 conta com o apoio do Banestes. Ao todo, mais de 500 crianças e jovens, em maioria dos bairros Capixaba, Fonte Grande, Moscoso, Piedade e Vila Rubim, já foram contemplados pela iniciativa.

03

Esporte Sem Limites

Este projeto arrecada alimentos para entidades locais e oferece escolinha de basquete gratuita. Mais de 200 crianças e adolescentes já foram atendidas em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O projeto é fruto de uma parceria com a Liga Urbana de Streetball e foi desenvolvido considerando os princípios estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) por meio de doações ao FIA (Fundo para Infância e Adolescência).

04

Instituto Viva Vida

Há 14 anos, o Instituto Viva Vida trabalha com projetos esportivos sociais, de forma integrada e multidisciplinar, e alia o esporte à família, escola e comunidade. O objetivo é atender diariamente 110 crianças e adolescentes, a partir de nove anos de idade, que moram na Grande Vitória e estão em situação de vulnerabilidade social. O Instituto conta com o patrocínio do Banestes para o projeto Escola de Esporte e Cidadania 6, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo Federal.

05

Projeto Paralímpico