Imobiliária do ES fecha 2022 com mais de R$ 500 milhões em vendas

Marcos Murad apresentou os resultados do ano passado e as metas traçadas para 2023 Crédito: Rodrigo Gavini

Com um total de R$ 509 milhões em vendas realizadas durante o ano de 2022, a Lopes realizou, no último sábado (4), a convenção anual da empresa. Intitulada de Travessia Lopes, o evento reuniu a diretoria da empresa, além de corretores associados, afiliados e incorporadores para premiar os campeões do ano anterior e traçar as metas e diretrizes para o ano de 2023.

“Realizamos a nossa convenção de vendas sempre no início do ano, quando fazemos as premiações do ano anterior e traçamos as metas a serem seguidas neste ano. Daí, o nome Travessia Lopes. Este ano foram distribuídos nesta convenção mais de R$ 770 mil em prêmios para os corretores associados”, conta o diretor-geral da Lopes, Marcos Murad.

R$ 509 MILHÕES FOI O RESULTADO DE VENDAS REALIZADO PELA LOPES EM 2022

O evento contou com uma introdução, apresentando o resultado do ano, que foi o segundo maior da série histórica da imobiliária. Para Murad, os resultados alcançados são fruto do trabalho dos 86 anos de existência da Lopes no Brasil e 15 anos no Espírito Santo.

"A Lopes é a maior imobiliária da América Latina e também do Espírito Santo. Nesses 15 anos foram comercializados cerca de 12,2 mil imóveis, somando um total de vendas de R$ 4,6 bilhões. Isso significa que vendemos mais de dois imóveis por dia, de forma ininterrupta, durante esses 15 anos." Marcos Murad - Diretor-geral da Lopes

Especialista em lançamentos imobiliários, a Lopes esteve junto dos principais empreendimentos realizados no Estado. Segundo Murad, para ter êxito nessa empreitada, foi desenvolvida toda uma forma de trabalho para maximizar as vendas, gerando resultados para parceiros e incorporadoras.

“Sempre com muito treinamento, tecnologia, gestão e a reunião de um time de profissionais que consideramos os melhores do Estado. Além da equipe de corretores associados que faz toda a diferença”, ressalta Murad.

Planos para 2023

Para 2023, foram apresentados os lançamentos de empreendimentos programados para acontecer na Grande Vitória até o final do ano. Ao todo, esses lançamentos somam R$ 1,8 bilhão em valor geral de vendas (VGV).

“Teremos em 2023 mais lançamentos do que em 2022. Nossos corretores e parceiros estarão ainda melhor preparados para atender aos lançamentos. Por isso, conseguiremos uma taxa de conversão ainda maior. Temos uma expertise que o mercado do Espírito Santo não tem”, observa o diretor de Lançamentos Lopes, Fábio Bittar.

R$ 1,8 BILHÃO É O VGV PROJETADO DOS LANÇAMENTOS PROGRAMADOS PARA 2023

Segundo ele, os resultados começaram positivos já no primeiro mês do ano, que registrou um aumento de 28% em relação ao mesmo período de 2022. Bittar agradece à equipe, que tem feito todo o processo de vendas acontecer.

“Somos a maior rede de intermediação de imóveis e buscamos contribuir para o desenvolvimento humano e organizacional de cada colaborador. Estamos celebrando, pelo segundo ano consecutivo, o fato de batermos a marca de R$ 500 milhões. É um valor expressivo para o Espírito Santo. E, para este ano, temos um VGV superior a R$ 1,8 bilhão, onde esperamos bater nosso recorde novamente", destaca.

Crescimento da rede

Outro resultado positivo comemorado durante a convenção de vendas da Lopes foi o crescimento da rede no Estado. Segundo o diretor de Rede e Imóveis Prontos da Lopes ES, Pepê Marques, houve um crescimento de cerca de 30% entre 2021 e 2022.

“Esse número representa tanto o crescimento da quantidade de franquias quanto a participação da rede no resultado de vendas no ano. A Lopes começou, recentemente, a expandir o seu formato de rede no Brasil inteiro. Aqui, por acompanhar o movimento nacional e pelo resultado expressivo de 2021 e as parcerias fortes com os incorporadores, isso acaba se refletindo também no mercado de imóveis prontos”, observa.

Para Marques, a expectativa é continuar crescendo. “Já temos planejamentos de expansão da rede. Tanto em número quanto na participação de resultados. Já tivemos um resultado bastante expressivo em janeiro e a tendência é se manter”, pontua.

Além da premiação e divulgação dos resultados, os corretores assistiram à palestra do diretor da UVV e presidente da Federação Nacional de Canoagem do ES, Jefferson Cabral. A palestra associou o esporte à união das pessoas para chegar a um objetivo comum.

Após a palestra, foi apresentado o Espaço Proa, plataforma de treinamento derivada do Programa de Orientação e Aprendizagem voltado para corretores associados da Lopes. Em formato de comunidade, o espaço poderá ser consultado a todo momento, além de reuniões realizadas, a partir de março, durante toda segunda e terça-feira, mensalmente.

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