Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil celebra 200 anos de presença no país

Comunidade de Domingos Martins: primeira comunidade luterana do Espírito Santo, fundada em 1847 Crédito: Divulgação/IECLB

Em 1824 desembarcava no Brasil a segunda leva de imigrantes europeus. Junto dos pertences, eles carregavam sonhos e uma fé, que é professada até os dias atuais: o luteranismo. Para comemorar os 200 anos da chegada da denominação em terras brasileiras, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB) preparou uma série de festividades, não apenas no Espírito Santo, mas também por todo o país.

Encontros e celebrações já acontecem de acordo com o calendário de cada Sínodo – uma instância regional da Igreja Luterana. O Espírito Santo faz parte do Sínodo Espírito Santo a Belém, que também contempla o litoral das regiões Norte e Nordeste até Belém, no Pará. Por aqui, as comemorações já têm data marcada.

“No Sínodo Espírito Santo a Belém, todas as comunidades comparecerão ao maior evento, que será realizado no dia 7 de julho, no Parque Municipal de Eventos de Santa Teresa. Neste encontro, refletiremos e conversaremos sobre as mudanças, os desafios e tudo o que aconteceu nesses 200 anos de caminhada”, pontua o pastor sinodal Ismar Schiefelbein.

No dia 16 de outubro, o Congresso Nacional também fará uma sessão solene para comemorar a data. Já no dia 30 de outubro é a vez da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), realizar uma agenda para as homenagens.

Além disso, o pastor também destaca que outros eventos serão realizados em nível comunitário e/ou nos municípios que compõem os Sínodos. Tudo com o objetivo de relembrar a história da instituição e o testemunho de fé de suas comunidades ao longo desses 200 anos, bem como reforçar o orgulho pela superação dos desafios enfrentados pelos primeiros luteranos, como afirma o pastor Stefan Ruy Krambeck.

Cartaz de divulgação do Dia Sinodal da Igreja Crédito: IECLB/Divulgação

Orgulho pela trajetória

Hoje, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil atua em diferentes projetos no país. Isso se deve, em especial, pela trajetória da Instituição desde a chegada dos imigrantes, como conta o pastor Stefan. Ele define os episódios vivenciados pela Igreja como uma história de rejeição, que levou a Instituição a construir espaços específicos para serem frequentados.

“No início não se podia ser luterano no Brasil e muitos direitos eram negados. Como por exemplo, o sepultamento em cemitérios municipais. Por isso, é comum ver cemitérios nos quintais das igrejas luteranas. E isso se estende para outras áreas, como educação, saúde e direitos civis”, pontua.

Para o pastor sinodal Ismar Schiefelbein, a trajetória é regada de desafios e, sobretudo, superação. “Durante a nossa trajetória, os primeiros imigrantes passaram por situações de abandono muito grande. Isso é muito marcante. Hoje, podemos olhar para trás e ver tudo o que se passou. A superação nos é motivo de louvor e gratidão a Deus”, finaliza.

Imagem formada por jovens durante lançamento das celebrações dos 200 anos de Presença Luterana no Brasil Crédito: Divulgação/IECLB

Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil