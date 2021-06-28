Hospital inaugura Centro de Especialidades em Vitória

Thais Guzzo, diretora médica do Meridional Vitória: "o Centro de Especialidades é um complemento importante para a nova unidade" Crédito: Rede Meridional/Divulgação

Após o lançamento do Meridional Vitória, a partir da incorporação da tradicional Maternidade Santa Úrsula, a Rede Meridional, que é a maior organização hospitalar do Espírito Santo, continua evoluindo em seus planos de expansão na capital capixaba.

A segunda fase desse planejamento será marcada pela ampliação da estrutura e dos serviços oferecidos com a inauguração de um Centro de Especialidades em um prédio novo, anexo à unidade.

O espaço, inaugurado no dia 22 de junho, dispõe de mais de 60 consultórios para atendimentos eletivos nas mais diversas especialidades, um centro de tratamento oncológico e um centro de diagnóstico completo, com Espaço Mulher. O investimento é de cerca de R$ 36 milhões, entre estrutura e equipamentos.

“Teremos especialidades médicas atendendo a diversas áreas como Neurologia, Oncologia, Ginecologia, Pediatria, Ortopedia e muito mais. São mais de 5 mil metros quadrados de área que comportarão os mais de 60 consultórios, uma clínica de oncologia, com cerca de 10 leitos para infusão endovenosa individualizada, além de espaço da mulher com mamografia e ultrassom exclusivo, serviços laboratoriais, endoscopia, imagem, tomografias, ressonância magnética, entre outros”, relaciona Fabio Frank, diretor executivo do Meridional Vitória.

Para Thais Guzzo, diretora médica do Meridional Vitória, o Centro de Especialidades é um complemento importante para a nova unidade, inaugurada na capital este ano. “Estamos trabalhando com o intuito de oferecer ainda mais acolhimento e atendimento de qualidade aos pacientes no Meridional Vitória, que já é referência em partos e obstetrícia na região”, afirma a médica.

Os investimentos devem gerar, inicialmente, mais de 50 empregos, diretos e indiretos. São vagas para enfermeiros, técnicos de enfermagem, corpo clínico, área administrativa, entre outras. Os interessados ainda podem enviar currículos para o e-mail [email protected]

MERIDIONAL VITÓRIA

Em março de 2021, a Rede inaugurou o Meridional Vitória. O Hospital e Maternidade Santa Úrsula, localizado no bairro Mata da Praia, passou a ser conhecido por esse nome, incorporando a marca do grupo, e começou a atender diversas especialidades.

Fruto de um investimento inicial de R$ 11 milhões, o Meridional Vitória conta, agora, com novo acesso e um pronto-socorro 24h, atendendo especialidades como clínica médica, ginecologia e obstetrícia, ortopedia, cirurgia geral e pediatria, além de um setor oncológico.