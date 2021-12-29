Hospital amplia serviços e moderniza estruturas na Grande Vitória

No PS Virtual do Vitória Apart Hospital, o paciente pode acessar o aplicativo para receber orientações em casos de urgências ou para iniciar um atendimento Crédito: Jackson Goncalves/Vitória Apart Hospital/ Divulgação

Um dos maiores complexos hospitalares do Espírito Santo e eleito o melhor do Estado de acordo com o ranking da revista norte-americana NewsWeek, o Vitória Apart Hospital completa 20 anos com projetos inovadores e inéditos no Estado, com foco em serviços que garantem agilidade no atendimento e assistência especializada.

Já estão em funcionamento quatro unidades de Pronto Atendimento descentralizadas, ampliando e facilitando o acesso do capixaba aos serviços médicos de urgência e emergência, em Vitória, Cariacica, Vila Velha e Serra.

Em Cariacica, Vitória e Vila Velha, os atendimentos de clínica geral funcionam 24 horas. Na Serra, além do complexo hospitalar, o Pronto Atendimento funciona todos os dias da semana, das 7h às 22 horas, na especialidade de clínica geral e ortopedia, e das 7h às 19 horas, na especialidade de pediatria.

“O objetivo foi abrir unidades do Vitória Apart Hospital em regiões estrategicamente afastadas da sede, em municípios da Grande Vitória, oferecendo mais um ponto de atendimento de urgência e emergência nas especialidades de clínica geral, pediatria e ortopedia”, explica o diretor do hospital, Jair Francisco Pestana Biatto.

As unidades realizam procedimentos que vão de atendimento médico ao suporte avançado de vida em casos de urgência e emergência, proporcionando mais agilidade e comodidade aos clientes. “Temos equipes preparadas e treinadas seguindo os protocolos adotados no hospital, com total segurança e excelência, em todas as etapas do atendimento”, reforça o coordenador dos Pronto Atendimentos, Mayke Armani Miranda.

Pronto Atendimento do Vitória Apart Hospital em Cariacica Crédito: Jackson Goncalves/Vitória Apart Hospital/ Divulgação

Com o mesmo propósito de buscar a aproximação física e geográfica com seu cliente, o hospital investiu no PS Virtual, no qual o paciente pode acessar o aplicativo para receber orientações em casos de urgências ou para iniciar um atendimento.

“A ideia do PS Virtual não é substituir o atendimento presencial em urgência e emergência – que realmente precisa ser feito pessoalmente nas unidades especializadas –, mas evitar deslocamentos quando não for realmente necessário e oferecer uma orientação prévia, dando ao paciente agilidade e assertividade na condução e no encaminhamento do caso ou viabilizando virtualmente a consulta quando possível”, pontua o diretor do hospital.

Dentro do complexo hospitalar, na Serra, novos prontos-socorros obstétrico e infantil foram recém-inaugurados, com funcionamento 24 horas, totalmente repaginados e com acesso exclusivo e independente.

SAIBA MAIS:

PS Virtual

O paciente acessa o PS virtualmente onde há equipes médicas de plantão 24 horas para receber orientações em casos de urgências ou para iniciar um atendimento. A ideia do PS Virtual não é substituir o atendimento presencial em urgência e emergência – que realmente precisa ser feito pessoalmente nas unidades especializadas –, mas evitar deslocamentos quando não for realmente necessário e oferecer uma orientação prévia, dando ao paciente agilidade e assertividade na condução e no encaminhamento do caso ou viabilizando virtualmente a consulta quando possível.



Espaço Mulher

Localizado na Avenida Leitão da Silva, com 1,5 mil metros quadrados de área construída, atende as especialidades de ginecologia, obstetrícia, mastologia e infertilidade, realizando exames laboratoriais, ultrassom, cardiotocografia, inserção de dispositivos intrauterinos hormonais e não hormonais, alguns tipos de biópsia, cauterização e colposcopia, procedimentos cirúrgicos especializados para casos de endometriose, mioma e assoalho pélvico, entre outros serviços.

Recepção do Espaço Mulher no Vitória Apart Hospital Crédito: Jackson Goncalves/Vitória Apart Hospital/ Divulgação

Acompanhamento pré-parto, pós-parto e menopausa, enfermagem obstétrica e outros serviços focados em demandas da saúde da mulher também vão ser oferecidos, num espaço localizado na Avenida Leitão da Silva, integrado ao local onde funciona o pronto atendimento do Vitória Apart Hospital em Vitória.

Oferece programas específicos para a mulher gestante, para o pós-parto e para a menopausa, tanto para convênios quanto para o atendimento particular.

Oncomédica

Unidade especializada em tratamento oncológico do Vitória Apart Hospital, já funcionando na Av. Leitão da Silva. A unidade conta com atendimento humanizado e multidisciplinar, com foco integral no paciente e suas necessidades, proporcionando acolhimento e segurança durante todo o seu tratamento.

A clínica realiza consultas eletivas, procedimentos de terapia e infusões, pequenos procedimentos, biópsias, entre outros, além de contar com serviços diferenciados de Psicologia, Enfermagem e Farmácia com foco oncológico.

“Nossa estrutura foi pensada para ter uma recepção acolhedora, consultórios médico e odontológico ambientalizados, amplo centro de infusão e sala de procedimentos com equipamentos de última geração, com profissionais altamente qualificados, que buscam o bem-estar dos nossos pacientes. Consideramos de primordial importância o apoio emocional e a integração dos pacientes. Por isso, desenvolvemos programas de suporte como oficinas e palestras informativas, contribuindo para momentos de descontração e troca de experiências entre pacientes e profissionais”, reforça a coordenadora da Oncomédica, Luana Pescuite.

Sala de infusão, na unidade especializada em tratamento oncológico do Vitória Apart Hospital Crédito: Jackson Goncalves/Vitória Apart Hospital/ Divulgação

CardioStroke

O CardioStroke é um serviço especializado voltado para o diagnóstico ágil e preciso de doenças cardiovasculares e neurológicas. É oferecido para todos os pacientes atendidos no pronto-socorro com doenças do sistema cardiovascular ou neurológico que demandem diagnóstico.

O paciente que procurar atendimento no pronto-socorro com sintomas de AVC, doença cardíaca ou neurológica ficará internado em um ambiente específico para monitoramento, onde será acompanhado por especialistas e direcionado para a realização de exames que garantam o diagnóstico num prazo de até 72 horas.

A ideia é viabilizar diagnóstico de forma ágil sem que o paciente precise encarar uma jornada de médicos e exames após o primeiro atendimento hospitalar, o que traz ganhos de agilidade na definição de tratamento, além de comodidade e segurança.

Já a nova Hemodinâmica traz o que há de mais moderno em tecnologia no Estado para atendimento e diagnóstico de questões cardiovasculares, dando precisão, assertividade e agilidade aos resultados.

Novas unidades de pronto atendimento e prontos-socorros

Descentralizando os serviços e o atendimento, o Vitória Apart Hospital inaugurou unidades de pronto atendimento em Vitória (Av. Leitão da Silva), Cariacica (Av. Expedito Garcia), Serra (Av. Eudes Sherrer de Souza, 608, Civit II) e Vila Velha (Av. Jerônimo Monteiro, 1702, Centro).

Em Cariacica e Vitória, as unidades funcionam 24 horas, na especialidade de clínica geral; das 7h às 22 horas, na especialidade de ortopedia; e das 7h às 19h, na especialidade de pediatria.

Pronto-Socorro Infantil do Vitória Apart Hospital Crédito: Jackson Goncalves/Vitória Apart Hospital/ Divulgação

Em Vila Velha, as especialidades pediatria e clínica geral funcionam 24 horas, e ortopedia das 7h às 19h.

Na Serra, além do complexo hospitalar, o Pronto Atendimento funciona todos os dias da semana, das 7h às 22 horas, nas especialidades de clínica geral e ortopedia, e das 7h às 19 horas, na especialidade de pediatria.