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Holding de Comunicação traz soluções para empresas em transformação

Como vender pela internet? De que forma se relacionar com as novas gerações de consumidores? Essas são questões recorrentes que motivam a Beta Rede a buscar estratégias para os negócios
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

03 nov 2021 às 10:38

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 10:38

Time da Beta Rede: Danielle Marchioni (Head de Operações), Fernando Lisboa (Head de Gestão de Marcas), Rimaldo de Sá (Founder e Ceo), Hélio Gualberto (Head de Estratégia de Criativa) e Luany Lima (Head Tech)
Time da Beta Rede: Danielle Marchioni (Head de Operações), Fernando Lisboa (Head de Gestão de Marcas), Rimaldo de Sá (Founder e Ceo), Hélio Gualberto (Head de Estratégia Criativa) e Luany Lima (Head Tech) Crédito: Bruno Coelho
Responda rápido: quantos negócios você conhece que se transformaram radicalmente nos últimos 10 anos, seja no comércio, seja na prestação de serviços, seja no entretenimento? Ficou difícil contar? Então tente pensar o inverso e lembre-se de um único setor que não teve mudanças importantes de contexto após março de 2020, com o surgimento da pandemia do coronavírus.
Questões como essas, que dizem respeito a um mundo em constante transformação, passaram a ser desafios em quase todos os negócios e projetos de comunicação atuais. Como vender pela internet? Como se relacionar com as novas gerações de consumidores e cidadãos? De que forma ser escutado em um mundo em que todos falam ao mesmo tempo?
Essas respostas não são fáceis. Quanto mais as organizações, empresas e pessoas buscam apoio estratégico para lidar com essas perguntas, mais as empresas Prósper (agência de publicidade), Buzz.me (marketing digital), Camisa 10 (experiência promo), Node Analytics (análise de big data) e Ecosocial (estudos de ecossistemas sociais e de mercado) têm trabalhado e entregado serviços e produtos de impacto nacional. E o que está por trás, ou acima, dessas cinco empresas é exatamente a holding que adotou a transformação como seu grande propósito: a Beta Rede.
Nos últimos anos, a Beta Rede participou da elaboração e produção do Circuito Startup Summit do Sebrae, maior evento de inovação do Estado, atuou na promoção de mais de 40 jogos de futebol no Espírito Santo e ajudou na cocriação de um parque de 19 mil metros quadrados pela própria comunidade vizinha, em um projeto desenvolvido junto à Vale.
A Beta Rede ainda foi responsável pela realização do VOS – Vários Olhares Singulares, arena de discussão da Vale com a sociedade capixaba, do lançamento do FindesLab, um dos mais importantes hubs de inovação do Estado, colaborou com a estratégia de atuação do Sebrae durante toda a pandemia com o case Por Onde Começar e atuou diretamente na realização de eventos da economia criativa como o Fábrica.Lab e o Espírito Santo Samba Clube no Carnaval de Vitória.
Tudo isso com a ideia de que, mais importante do que oferecer uma solução específica, é entender o cenário de transformações e definir, com olhar estratégico, qual a melhor forma de atuação. Seja ela fazer a gestão de uma crise, seja produzir um evento. É fundamental desenvolver um estudo para entender consumidores ou uma estratégia de influência digital.

TRABALHO DE IMPACTO

Na Beta Rede, mais importante do que oferecer uma solução específica, é entender o cenário de transformações e definir, com olhar estratégico, qual a melhor forma de atuação
Na Beta Rede, mais importante do que oferecer uma solução específica, é entender o cenário de transformações e definir, com olhar estratégico, qual a melhor forma de atuação Crédito: Reprodução
Essa visão de negócios e de mundo, somada à participação em projetos de alto impacto e à capacidade estratégica da holding, atraiu clientes como Vale, EDP, CBF, Itaú, Rede Globo e Sebrae na realização de projetos especiais, trabalhos internacionais, como para os governos do Equador e de El Salvador, além da estratégia digital para artistas como Cauã Reymond e Rafa Kalimann.
"A Beta Rede passou por uma série de transformações tão grandes desde que nasceu, realizando esses projetos de alto impacto e conectando ideias que, em um certo momento, ficou claro que essa capacidade de se transformar é o maior valor que podemos oferecer para os nossos clientes”, afirma o fundador e CEO que desde o início pilota essa metamorfose, Rimaldo de Sá.
Por todos esses motivos, para 2022, além de novos projetos e clientes, segundo Rimaldo, a Beta Rede só tem uma certeza: "a necessidade de se manter em transformação."

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