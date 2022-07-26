Harmonização facial traz benefícios para além da estética

Quando bem indicada e executada, a harmonização é capaz de trazer ao paciente benefícios que vão além do ganho estético Crédito: Shutterstock

A harmonização facial é um dos assuntos mais comentados na internet e nas rodas de conversa entre amigos. Surgem a todo tempo fotos de antes e depois de famosos que se submeteram a esse procedimento, nem sempre bem sucedido, convém lembrar. Ter lábios mais carnudos, um queixo mais proeminente, um nariz mais empinado ou uma testa mais lisinha pode custar caro. E estamos falando da saúde.

Especialistas da área, no entanto, afirmam que, quando bem indicada e bem executada, a harmonização é capaz de trazer ao paciente benefícios que vão além do ganho estético.

"A harmonização é um conjunto de procedimentos que visam, como o nome já diz, promover uma harmonia dos elementos do rosto. Mas está muito além da estética. Ela está intimamente ligada ao bem-estar e, consequentemente, a uma melhora significativa nos âmbitos social, familiar, nos relacionamentos", afirma a dentista Daniela Gabriel.

A expectativa de alcançar resultados instantâneos e mudanças na fisionomia ajuda a explicar a popularização desta técnica. Mas muita gente, influenciada pela ditadura da beleza, acaba exagerando na dose e causando, na verdade, uma desarmonia facial.

Para Daniela, o exagero é um dos maiores deslizes de quem deseja conquistar o rosto dos sonhos.

A dentista Daniela Gabriel explica que é fundamental ter conhecimento das técnicas para um procedimento bem feito, seguro Crédito: Divulgação

"A harmonização facial é muito criticada não só pelo excesso nos procedimentos. O problema é cair nas mãos de pessoas pouco qualificadas que aplicam técnicas inadequadas ou usam produtos incorretos para cada região da face" Daniela Gabriel - Dentista

Com isso, os riscos são inúmeros quando o profissional não se capacita. "É fundamental ter conhecimento das técnicas para um procedimento bem feito, seguro. Saber onde está cada artéria, onde está cada músculo e cada ligamento. Isso evita complicações. Por isso a importância de sempre estarmos nos capacitando cada vez mais", comenta Daniela.

NATURALIDADE

É possível, segundo a dentista, fazer mudanças sutis que vão trazer um embelezamento natural. "Conseguimos realçar o belo apenas reestruturando o que foi 'perdido com o tempo', como quando usamos bioestimuladores para estimular a produção de colágeno, que se reduz com o avançar da idade. Com isso, buscamos devolver a firmeza para a pele", cita.

Nem todo mundo sabe, mas procedimentos considerados de finalidade estética, como a toxina botulínica, tem muitas vantagens para problemas sérios de saúde, lembra Daniela.

"A toxina botulínica age relaxando a musculatura. Com isso, aplicamos em diferentes áreas do rosto e em pontos estratégicos, favorecendo a melhora da enxaqueca e do bruxismo, por exemplo. Alguns estudos mais recentes estão mostrando a melhora de alguns casos de ansiedade e depressão", destaca.

Quem deseja realçar a beleza natural pode buscar informações pelo telefone (27) 99824-8698 ou pelo e-mail [email protected] . Para conhecer mais sobre a relação entre a harmonização facial e a saúde basta acessar o perfil da dentista no Instagram: @danielagabriel

Saiba mais: