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Grupo empresarial do ES produz painéis blindados para medição de energia em média tensão

Equipamento produzido pela Andaluz, que faz parte do Grupo Eletromil, são utilizados para controle, medição e proteção de entrada de energia elétrica em média tensão, tanto em empreendimentos comerciais, residenciais e industriais
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

28 jun 2024 às 17:37

Publicado em 28 de Junho de 2024 às 17:37

Com 40 anos de história, a Eletromil trabalha para oferecer produtos de qualidade e priorizar a satisfação dos clientes
Com 40 anos de história, a Eletromil trabalha para oferecer produtos de qualidade e priorizar a satisfação dos clientes. Crédito: Eletromil/Divulgação
Contar com equipamentos de qualidade e segurança é o ideal para desempenhar qualquer atividade de trabalho, em especial quando se trata de materiais elétricos, que exigem uma atenção ainda maior. Isso porque cada projeto conta com determinadas especificidades, conforme a concessionária distribuidora.
De olho nas demandas do mercado e no desempenho com segurança das atividades, a Eletromil acaba de investir em painéis blindados, produzidos pela Andaluz, empresa que faz parte do Grupo Eletromil. O novo equipamento é responsável pelo controle, medição e manobra de energia elétrica em média tensão.
Os painéis blindados são pintados pelo sistema eletrostático epóxi a pó, na cor cinza RAL 7035 com camada média de cobertura de 80 mícrons.
As cabines blindadas contam com painéis pintados pelo sistema eletrostático epóxi a pó, com camada média de 80 mícrons.
Os painéis blindados são pintados pelo sistema eletrostático epóxi a pó, na cor cinza RAL 7035 com camada média de cobertura de 80 mícrons Crédito: Grupo Eletromil/Divulgação
Segundo o diretor-presidente do Grupo Eletromil, Joathan Flores, os painéis blindados atendem com eficiência e principalmente segurança aos consumidores por serem compactas, isoladas a ar, com construção modular e fabricação padronizada.
As novas estruturas auxiliam na entrada de medição em média tensão.
As novas estruturas auxiliam na entrada de medição em média tensão. Crédito: Grupo Eletromil/Divulgação
“Essas características garantem um processo produtivo mais eficiente e confere ao equipamento proporcionar segurança ao profissional responsável pela instalação e manutenção. Os equipamentos foram submetidos e aprovados em todos os ensaios previstos pelo que dispõe a Associação Brasileiras de Normas Técnicas (ABNT) e atendem às exigências das concessionárias distribuidoras de energia”, destaca.
Joathan ainda reforça que a empresa está animada com os recentes investimentos e já prepara novos projetos para os próximos meses.
Joathan Flores (centro), junto aos filhos André Flores e Aline Flores
Joathan Flores (centro), junto aos filhos André Flores e Aline Flores Crédito: Eletromil/Divulgação

História

O Grupo Eletromil conta com 40 anos de história no mercado e tem se dedicado à expansão dos negócios. Hoje, a marca já atua em segmentos variados e territórios para além do Espírito Santo, como conta o diretor comercial da empresa, André Flores.
Os negócios começaram com uma loja de materiais elétricos e hoje já operam nas áreas de iluminação, metalurgia e tintas, na venda e distribuição. Fazem parte do Grupo: a Eletrotintas (com unidades em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica); a Dismil Distribuidora, da marca Sherwin Williams; a Avanti Iluminação; a Andaluz Indústria, referência em produção de materiais voltados para atender o segmento elétrico em todo o Brasil; e a Eletromil Comercial, no Rio de Janeiro.
“Somos mais de 700 colaboradores trabalhando em prol da marca que é referência no mercado. Queremos seguir trabalhando para melhorar ainda mais a qualidade dos nossos produtos”, pontua.
André ainda reforça que a missão da empresa é manter esse crescimento e desenvolver novos projetos e produtos para se consolidar ainda mais no mercado.

Dimensões das cabines disponíveis 

MÓDULO DE ENTRADA (A) 
  • Altura: 1.790 cm 
  • Largura: 550 cm
  • Profundidade: 1.000 cm
MÓDULO DE MEDIÇÃO (E2) 
  • Altura 1.790 cm
  • Largura: 1.000 cm
  • Profundidade: 1.000 cm
MÓDULO DE PROTEÇÃO (B3) 
  • Altura: 1.790 cm 
  • Largura: 750 cm 
  • Profundidade: 1.000 cm 

Eletromil

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