Grupo Armando Pneus expande atuação e se consolida como referência no Sul do ES

Com 38 anos de história, Grupo Armando Pneus segue em expansão, investindo em inovação e na valorização dos colaboradores; atuação da marca em Cachoeiro de Itapemirim rendeu mais uma premiação em 2025

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 09:58

Para quem pega a estrada com frequência, contar com serviços e produtos de qualidade faz toda a diferença. Isso inclui os pneus, que, por serem uma das partes mais importantes dos veículos, precisam ser bem cuidados e da melhor qualidade possível.

No Sul do Espírito Santo, o Grupo Armando Pneus se consolidou como uma referência em serviços como alinhamento, balanceamento e revisões preventivas. O grupo, que foi fundado em 1987, começou como uma borracharia de aproximadamente 80m² e evoluiu até chegar ao patamar atual.

Ao longo do tempo, a empresa ampliou seu atendimento para caminhões e, hoje, é revendedora exclusiva Bridgestone Firestone e Bandag, duas das principais marcas do setor em nível mundial.

A Armando Pneus também expandiu seu funcionamento para as cidades de Guarapari e Itapemirim, além de atender todo o Espírito Santo. Ao todo, são oito lojas de pneus da marca, contando as seis de Cachoeiro e as duas em outras cidades do Sul do Estado, além de uma reformadora de pneus, um autoposto e uma loja de conveniência.

“Hoje, a Armando Pneus é uma empresa consolidada no Sul do Estado, com raízes familiares e um propósito muito claro: oferecer o melhor serviço possível, sempre com a satisfação do cliente em primeiro lugar. Fomos reconhecidos pela Bridgestone como a melhor revenda de pneus da Região Sudeste e acreditamos que nosso verdadeiro diferencial está na forma como trabalhamos, com honestidade, zelo e um comprometimento que vai além da venda", ressalta Amanda Lesquives Zampirolo, sócia-diretora do Grupo Armando Pneus.

Atualmente, o grupo segue crescendo e vai, inclusive, ampliar a unidade do bairro BNH, em Cachoeiro de Itapemirim, que tem reinauguração prevista para o final de 2025 ou início de 2026. Com a expansão para um terreno ao lado da estrutura existente, a empresa visa oferecer um espaço maior, mais moderno e confortável.

“Queremos que nossos clientes não apenas recebam um serviço de excelência, mas também sintam que seu tempo conosco é bem cuidado, até mesmo enquanto aguardam na recepção. Conforto, afinal, também faz parte da experiência", conta a sócia-diretora.

A unidade do bairro BNH, em Cachoeiro de Itapemirim, será ampliada, com reinauguração prevista para o final de 2025 ou início de 2026. Crédito: Armando Pneus/Divulgação

O trabalho da Armando Pneus na cidade do Sul capixaba, inclusive, rendeu a conquista do primeiro lugar na categoria “Loja de Pneus, Alinhamento e Balanceamento” do Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) 2025. Para Amanda, estar na lembrança do povo cachoeirense é a validação do trabalho da empresa, além de um indicativo de que ela está no caminho certo.

“Afinal, quando uma empresa é reconhecida, não é apenas pelos serviços que presta, mas também pela sua relevância no desenvolvimento da cidade e pela confiança que inspira na comunidade", pontua.

Inovação e valorização

A Armando Pneus promoveu, em 2025, um evento de cultura para os colaboradores, visando fortalecer a identidade e colocar em evidência a missão, a visão e os valores da empresa. Crédito: Armando Pneus/Divulgação

Entre os diferenciais que permitiram que a empresa evoluísse ao longo do tempo, Amanda destaca a inovação como um dos principais. Segundo ela, para o Grupo, inovar é mais do que agregar novas tecnologias – é, também, ter atitude.

“Estamos aprimorando nosso atendimento em todos os canais, das redes sociais ao presencial, sempre com agilidade e eficiência. Investimos em ferramentas digitais que trazem mais transparência e controle, desde revisões programadas até troca de óleo, alinhamento, balanceamento e pneus", afirma.

Ela destaca, ainda, que inovação também é valorizar pessoas. Por isso, conta que a empresa cria ações voltadas para os colaboradores, com metas, bonificações, presentes e reconhecimento em datas especiais. “Para nós, crescer significa trazer nossos clientes para o futuro junto com a nossa equipe", completa.

Pensando na construção de um ambiente ainda melhor para os colaboradores, a Armando Pneus promoveu também, em 2025, um evento de cultura, para fortalecer a identidade e colocar em evidência a missão, a visão e os valores da empresa.

Segundo Amanda, o evento promoveu momentos de conexão, em que cada colaborador pôde se reconhecer dentro de um mesmo propósito e sentir-se valorizado como peça-chave do time.

“Quando uma equipe compartilha princípios e objetivos, conquista clareza de direção, engajamento genuíno e um profundo senso de pertencimento. Esse alinhamento é o que transforma um grupo em um verdadeiro time: todos remando na mesma direção, confiando uns nos outros e jogando para vencer. É essa cultura viva que nos dá energia para enfrentar desafios, inovar e, sobretudo, crescer unidos como um só", ressalta.

