Grupo Águia Branca cresce 14% no ano e projeta novos negócios para 2025

Ano de 2024 foi marcado pelo crescimento de 14% do Grupo Águia Branca Crédito: Divulgação/Grupo Águia Branca

Na reta final do ano, é hora de reavaliar processos e comemorar grandes conquistas. Para o Grupo Águia Branca, por exemplo, o saldo de 2024 foi mais do que positivo. A empresa, considerada um dos maiores conglomerados empresariais de transporte e logística do País, registrou um crescimento de 14% em comparação com o ano passado.

Para o vice-presidente do Grupo Águia Branca – Inovação e Finanças, Decio Chieppe, esse resultado foi possível devido aos bons números registrados nas três Divisões de Negócios da empresa: Passageiros, Logística e Comércio.

Em 2024, a Divisão Comércio, aliás, registrou um crescimento de 15%. Muito disso possibilitado pela grande demanda e comercialização dos veículos BYD, que acumulou um aumento de 165% em relação a 2023.

“Não podemos deixar de destacar a alta de 17% na venda de caminhões Mercedes Benz, na Vitória Diesel. Além disso, dos 15% de crescimento da divisão Comércio, 42% são oriundos da operação pela Azul Agro, nossa empresa de máquinas e equipamentos agrícolas”, explica.

Chieppe relembra ainda que 2023 marcou uma atuação mais intensa do Grupo na Região Centro-Oeste, primeiro com a Azul Agro e, em seguida, com as concessionárias BYD inauguradas em Goiás e no Distrito Federal.

Presidente do Grupo, Kaumer Chieppe também pontuou a participação de outras empresas, como a Agaxtur, agência de viagens e turismo, que faz parte da Divisão Passageiros e cresceu 26%, e os 13% da Vix Logística, empresa da Divisão Logística. “Juntas, essas operações foram os motores que propiciaram o Grupo Águia Branca a crescer 14% em 2024 e fechar o ano com um quadro de 21 mil colaboradores”, afirma.

Comercialização dos véiculos da BYD teve aumento expressivo neste ano Crédito: Divulgação/Grupo Águia Branca

Novos negócios para 2025

Para 2025, dois novos negócios à vista: Águia Branca Seminovos e a Águia Branca Corretora de Seguros, ambos da Divisão Comércio.

“Vamos fechar mais um ano com ótimos resultados. E isso é fruto de trabalho em equipe, uma atuação estratégica e com foco em cultura de inovação. Nos últimos dez anos, mergulhamos fundo no tema. Foi graças a isso que conseguimos nos adaptar melhor a um mercado em constante mudança, criar novos produtos e serviços, agregar diferenciais e nos tornar mais competitivos. Estamos fechando um ciclo e chegaremos a 2025 com ótimas perspectivas”, afirma Kaumer.

O otimismo também é fruto das conquistas do Grupo. Em 2024, a empresa conquistou o primeiro lugar da categoria “Grupo Empresarial” no 15º Prêmio Marcas de Valor A Gazeta, que reconhece as marcas mais bem avaliadas pelos capixabas em diversos segmentos. “Estamos honrados por termos sido novamente homenageados em um prêmio em que os critérios de avaliação estão muito conectados aos nossos valores”, ressalta o presidente.

Grupo Águia Branca

O Grupo Águia Branca foi fundado em 1946, no município de Colatina, Região Noroeste do Espírito Santo. Hoje, atua em todo o Brasil, nos serviços de transporte rodoviário de passageiros, logística e comércio de veículos.