Frigorífico do ES investe para aumentar a produção de aves

A Kifrango produz, todos os meses, 2,5 milhões de quilos de carne de aves Crédito: KiFrango/Divulgação

O Grupo Proteinorte, que detém a marca Kifrango, está aumentando a sua estrutura e sua capacidade de produção. Há obras em andamento no frigorífico, em fase de conclusão, e também serão construídos novos galpões pelos produtores integrados. A planta industrial fica em Linhares e o objetivo é aumentar em 15% a produção atual.

Além desse investimento, a Kifrango está construindo um incubatório de ovos. O novo investimento fica no município vizinho de Sooretama.

“Com a pandemia e a instabilidade do mercado, alguns projetos tinham ficado atrasados, mas já foram retomados. Nossa previsão é inaugurar entre os meses de setembro e outubro o incubatório de ovos”, conta Elder Marim, diretor-superintendente da empresa.

Atualmente, segundo ele, os pintinhos são comprados de terceiros e em breve serão produzidos em um incubatório moderno. “Além disso, a empresa está concluindo obras no frigorífico, visando ao aumento da produção e da capacidade de estocagem de seus produtos”, completa.

A empresa Proteinorte, fundada em 1976, dispõe de um parque industrial com 27 mil metros quadrados de área onde são produzidos, mensalmente, 2,5 milhões de quilos de carne de aves. A marca Kifrango está presente em cerca de 3 mil pontos de vendas em todo o Espírito Santo.

Grande parte dos esforços da Kifrango é direcionada a uma criação de aves que favoreça a saúde dos animais e, consequentemente, do consumidor. As aves são alimentadas com ração à base de minerais orgânicos, compostos 100% vegetais, mais nutritivos e livres de contaminantes (substâncias físicas, químicas ou biológicas que podem trazer prejuízos à saúde humana).

Há uma preocupação permanente também em inovar. “A maior parte da inovação em nosso segmento é realizada na produção, ou seja, desde a seleção genética das aves, passando pela tecnologia no alojamento até o processo de produção e entrega”, pontua Elder Marim.

O superintendente observa que a cada ano surgem novidades e ressalta que a empresa também busca promover inovações internas, com a participação dos colaboradores. “Afinal, eles estão no dia a dia e conhecem bem os processos, os desafios e as dificuldades.”