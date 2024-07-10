Friboi consolida presença no mercado com produtos para toda ocasião

Hambúrguer para churrasco da Maturatta é preparado com diferentes cortes de carne 100% bovina Crédito: Divulgação/Friboi

No mercado há mais de sete décadas e fundamentada no propósito de levar à mesa dos brasileiros produtos com garantia de origem e de qualidade que, mais do que saciar a fome, possam proporcionar boas experiências, a Friboi se coloca na vanguarda ao introduzir o conceito de marca na própria carne. Com isso, ganhou o coração dos capixabas ao oferecer opções que satisfazem até os paladares mais exigentes. Há cortes para o dia a dia com as marcas Friboi e Friboi Reserva, cortes para churrasco com a marca Maturatta e cortes para ocasiões especiais com a marca 1953 Friboi. Assim, a Friboi consolida sua presença, no Espírito Santo e em todo o país, com produtos para todas as situações de consumo.

Um dos exemplos mais arrojados é a marca Maturatta e suas novidades, como o hambúrguer para churrasco. O produto é feito de carne 100% bovina, em embalagens individuais, nos cortes costela, picanha e fraldinha.

Recentemente, também foi apresentada ao mercado a linguiça Maturatta feita com carne de costela 100% bovina. Essas novidades se somam à grande variedade de cortes do portfólio da marca.

“Apresentamos o conceito ‘Maturatta é churrasco e ponto’, que destaca os benefícios de todos os produtos e a entrega de qualidade superior da marca, com opções com e sem osso, resfriadas, congeladas e steaks. E todas passam por um processo de maturação na origem, garantindo maciez e sabor”, explica a gerente de Marketing da Friboi, Nathaly Ortega.

Cortes selecionados

Um esforço recente também buscou fortalecer a linha para ocasiões especiais: a 1953 Friboi. A marca, segundo a empresa, é sinônimo de excelência, qualidade e garantia de uma experiência incomparável. São cortes de uma seleção de raças europeias criadas em fazendas selecionadas e preparados por mestres açougueiros.

“Todas as embalagens ganharam uma nova comunicação. Inspirada no couro e nos seus detalhes gráficos, a mudança visual retrata essa perfeição. Todas essas inovações, sem dúvida, ajudam-nos a estabelecer conexões duradouras com os consumidores”, salienta a gerente de Marketing.

Ainda em 2024, a estratégia da Friboi é “seguir inovando para oferecer aos clientes carnes adequadas para os diferentes momentos de consumo”.

“Nos últimos anos, por meio de uma atuação focada na garantia de origem e na qualidade, tivemos muito êxito em mostrar ao consumidor que carne não é tudo igual. Isso, sem dúvida, ajudou as nossas marcas a criarem vínculos com os clientes, que reconhecem esses atributos nelas”, finaliza Nathaly Ortega.

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