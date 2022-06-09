Ford Ranger FX4 já está à venda em concessionária do ES

A Ranger FX4 é uma picape voltada para o segmento off-road, mas que não abre mão do conforto de um modelo topo de linha Crédito: Viafor/Ford/Divulgação

Lançada recentemente pela Ford, a versão FX4 da Ford Ranger é uma picape voltada para quem aprecia o off-road no seu máximo desempenho, mas, ao mesmo tempo, não abre mão do conforto de um modelo topo de linha. A Ranger FX4 vem equipada com o motor mais forte da linha, o Duratorq 3.2 turbodiesel, que tem potência de 200 cv e torque de 47,9 kgfm.

Com direção elétrica, tração 4x4, a transmissão é automática de seis marchas. O sistema de suspensão de comportamento dinâmico melhora a dirigibilidade da picape, tanto com a caçamba cheia quanto vazia, independentemente do tipo de terreno.

Segundo a montadora, o novo sistema de redução de poluentes ultrapassa em 70% as exigências do Proconve 7 e duplica o intervalo entre as regenerações do filtro de partículas. Aliado ao reagente líquido Arla 32, em um tanque com capacidade de 20 litros, o sistema permite rodar de 10 mil a 14 mil km em condições normais sem precisar fazer a troca.

A Ford Ranger FX4 tem direção elétrica, tração 4x4, e transmissão automática de 6 marchas Crédito: Viafor/Ford/Divulgação

“A FX4 é a nova integrante da família raça forte que acabou de chegar aqui na Viafor. Somos a única concessionária exclusiva da Ford no Espírito Santo e a Ranger FX4 traz os principais equipamentos de tecnologia, conforto e segurança de toda linha Ranger, mas entrega acabamentos exclusivos numa versão topo de linha. Força e sofisticação em uma só picape”, afirma Moara Gusmão Pontes, coordenadora de Marketing da Viafor.

ROBUSTA POR FORA

Por fora, a picape tem um visual mais agressivo, indicando toda a sua vocação de fora de estrada. O preto é a cor predominante dos destaques da picape, combinado com partes foscas e brilhantes, sem cromados, rodas diamantadas ou detalhes na cor do carro.

Na traseira o design robusto traz um distintivo vermelho FX4 em alto relevo com o nome Ranger em preto Crédito: Viafor/Ford/Divulgação

Começando pela grade dianteira, que ganha um desenho exclusivo com o logotipo oval da marca em destaque no centro. Na parte inferior central do para-choque, o acabamento em preto brilhante se conecta aos faróis full LED, que são exclusivos da versão e possuem uma máscara negra. As rodas de 18” têm visual exclusivo e trazem pneus Pirelli Scorpion 265/60 R18 All Terrain (50% on-road e 50% off-road).

Na região inferior das portas, logo acima dos estribos, a picape possui uma faixa cinza complementada com a assinatura FX4 em vermelho. Na traseira, o design robusto traz um distintivo vermelho FX4 em alto relevo com o nome Ranger em letras grandes em preto. E assim como os faróis dianteiros, as lanternas traseiras têm máscara negra. Já o para-choque traseiro e os retrovisores e maçanetas são em preto brilhante.

O santantônio tubular da caçamba é exclusivo da versão FX4 e é totalmente funcional, trazendo pontos de ancoragem para amarração de equipamentos. Como é uma picape totalmente pensada no off-road, os alargadores de paralamas em preto fosco foram projetados para aguentar as batidas de pedras.

LUXUOSA POR DENTRO

Por dentro, a Ford Ranger FX4 é um carro de luxo, com bancos em couro premium com costura em vermelho Crédito: Viafor/Ford/Divulgação

Por dentro, a Ford Ranger FX4 ganha aspecto de carro de luxo, com interior all-black. Os bancos em couro premium têm detalhes de costura em vermelho e o emblema FX4 nos encostos. O mesmo acabamento está na alavanca do câmbio e no descansa-braço central. O painel, a frente do passageiro, o volante e as molduras das maçanetas internas possuem aplique com acabamento escuro brilhante.

No quesito tecnologia, a Ranger FX4 tem painel com duas telas de LCD, central multimídia SYNC com tela de 8 polegadas, acesso a Android Auto e Apple CarPlay e assistente de fechamento da tampa da caçamba.

Além disso, ele vem com ar-condicionado digital de duas zonas, banco do motorista com ajuste lombar e elétrico, sensor de chuva e conta com o sistema de FordPass Connect, com comandos e informações remotas do veículo pelo celular. Com ele, é possível dar partida remota e climatizar a cabine, conferir a autonomia, travar e destravar portas, receber alertas de alarme, localizar a picape, agendar serviços nas concessionárias, entre outras funções.

E na segurança, a picape off-road vem equipada de série com sete airbags, sistema AdvanceTrac com controle eletrônico de estabilidade e tração, controle anticapotamento e adaptativo de carga, assistente de partida em rampas, controle automático em descidas, câmera de ré e sensor de estacionamento traseiro.

As rodas de 18 polegadas têm visual exclusivo e têm pneus Pirelli Scorpion 265/60 R18 All Terrain Crédito: Viafor/Ford/Divulgação

“A picape já está disponível na Viafor e quem desejar fazer um teste-drive, é só marcar em uma de nossas lojas localizadas em Vitória, Colatina e Linhares. Convidamos todos os apaixonados por picapes e off-road a conhecer de perto essa novidade que chegou este mês em nossas lojas”, diz Moara.

A Ranger FX4 chega por a partir de R$ 291.550 e possui cinco anos de garantia. A versão tem seis opções de cores como Vermelho Toscana e Vermelho Bari, e outras mais tradicionais: Prata Geada, Branco Ártico, Preto Gales e Cinza Moscou.

SAIBA MAIS

Ela está equipada com o motor mais forte da linha, o Duratorq 3.2 turbodiesel, com 200 cv de potência e torque de 47,9 kgfm Crédito: Viafor/Ford/Divulgação