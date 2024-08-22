Publieditorial

Festival gastronômico com carnes especiais e música ao vivo no Shopping Vitória

O evento Na Brasa acontece em dois finais de semana com a presença de 14 renomados chefs capixabas; a entrada é gratuita
Publicado em 22 de Agosto de 2024 às 11:13

O Na Brasa vai oferecer ao público opções de proteínas exóticas, como carne de jacaré, além de cordeiro, leitão, salmão, bovino, suíno, frango e receitas para o público vegetariano
O Shopping Vitória será palco do Festival Na Brasa, que chega à capital capixaba trazendo uma verdadeira experiência gourmet, com churrasco preparado com proteínas exóticas, como a carne de jacaré, além de cortes deliciosos de cordeiro, leitão, salmão, bovino, suíno, frango e receitas incríveis para o público vegetariano.
O Na Brasa acontece em dois finais de semana, desta quinta-feira a domingo (dias 22 e 25 de agosto) e de 29 de agosto a 1º de setembro, no estacionamento do shopping, com uma ampla programação cultural, incluindo shows ao vivo, com os clássicos da MPB, passando por rock e pop. Na lista das atrações estão os artistas Saulo Simonassi, Jackson Lima, Matheus Gaspari e Vinicius Ayres.
O evento também contará com a participação de mestres churrasqueiros, preparando especialidades em mais de oito estações gourmet
Os renomados chefs, entre eles o vice-campeão do reality “Hell's Kitchen – Cozinha Sob Pressão” do SBT Hugo Grassi, além de Juarez Campos, Paulo Gaudio, Cynthia Eller, Ricardo Bodevan, Paulo Cordilheira, Sergio Farias, Alessandro Eller, Flavio Dantas, Rosana Neres, André Mombrine, Luciano Faé, Fabricio Batista, Thiago Cotta e Will Ribas, comandarão suas “cozinhas” ao vivo embalados pelas apresentações musicais.
O evento também contará com a participação dos melhores mestres churrasqueiros, preparando especialidades em mais de oito estações gourmet.
Além das carnes, o evento também vai ter opções para vegetarianos
Festival Na Brasa

O Na Brasa vai ter pratos assinados por 14 chefs renomados, entre eles Juarez Campos, Hugo Grassi e Cynthia Eller
  • Data: 22 a 25/08 e 29/08 a 01/09 (de quinta-feira a domingo)
  • Local: estacionamento externo do Shopping Vitória
  • Horário: quinta e sexta, a partir das 17h / sábado e domingo, a partir das 12h
  • Entrada gratuita

Programação musical

22/08 (quinta-feira)
  • 18h - Matheus Gaspari (Pop Rock)
  • 20h - Vinicius Ayres (Pop Rock)
23/08 (sexta-feira)
  • 18h - Old Brother (Rock)
  • 20h - Marcos Bifão (Brasilidades)
24/08 (sábado)
  • 12h - Ferna Jazz
  • 14h - DJ Ralph Pitanga
  • 18h - Banda Replay (Rock 80/90)
  • 20h - Jackson Lima (Rock Clássico)
25/08 (domingo)
  • 12h - Renato Sabaíni (MPB)
  • 14h - DJ Ralph Pitanga
  • 16h - Iclas Sorriso (Samba)
  • 19h - Du Balaio (SambaRock)
29/08 (quinta-feira)
  • 18h - Douglas Richa (Pop Rock)
  • 20h - Nano Vianna (Rock)
30/08 (sexta-feira)
  • 18h - Saulo Simonassi (Classicos Rock)
  • 20h - Picnic Dogs (Rock 80/90)
31/08 (sábado)
  • 12h - Banda BillBoard (Rock)
  • 14h - DJ Ralph Pitanga
  • 18h - Marcelo Ribeiro (Pop Rock)
  • 20h - Ubando (Pop Rock)
01/09 (domingo)
  • 12h - Victor Humberto Trio (Bossa Nova)
  • 14h - DJ Ralph Pitanga
  • 18h - Beat Look (Especial CBJ)
  • 20h - Rafa Marques (Rock)

Tópicos Relacionados

Música Shopping Vitória Churrasco Carne
Recomendado para você

Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

