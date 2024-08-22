Festival gastronômico com carnes especiais e música ao vivo no Shopping Vitória

O Shopping Vitória será palco do Festival Na Brasa, que chega à capital capixaba trazendo uma verdadeira experiência gourmet, com churrasco preparado com proteínas exóticas, como a carne de jacaré, além de cortes deliciosos de cordeiro, leitão, salmão, bovino, suíno, frango e receitas incríveis para o público vegetariano.
O Na Brasa acontece em dois finais de semana, desta quinta-feira a domingo (dias 22 e 25 de agosto) e de 29 de agosto a 1º de setembro, no estacionamento do shopping, com uma ampla programação cultural, incluindo shows ao vivo, com os clássicos da MPB, passando por rock e pop. Na lista das atrações estão os artistas Saulo Simonassi, Jackson Lima, Matheus Gaspari e Vinicius Ayres.
Os renomados chefs, entre eles o vice-campeão do reality “Hell's Kitchen – Cozinha Sob Pressão” do SBT Hugo Grassi, além de Juarez Campos, Paulo Gaudio, Cynthia Eller, Ricardo Bodevan, Paulo Cordilheira, Sergio Farias, Alessandro Eller, Flavio Dantas, Rosana Neres, André Mombrine, Luciano Faé, Fabricio Batista, Thiago Cotta e Will Ribas, comandarão suas “cozinhas” ao vivo embalados pelas apresentações musicais.
O evento também contará com a participação dos melhores mestres churrasqueiros, preparando especialidades em mais de oito estações gourmet.
Festival Na Brasa
- Data: 22 a 25/08 e 29/08 a 01/09 (de quinta-feira a domingo)
- Local: estacionamento externo do Shopping Vitória
- Horário: quinta e sexta, a partir das 17h / sábado e domingo, a partir das 12h
- Entrada gratuita
Programação musical
22/08 (quinta-feira)
- 18h - Matheus Gaspari (Pop Rock)
- 20h - Vinicius Ayres (Pop Rock)
23/08 (sexta-feira)
- 18h - Old Brother (Rock)
- 20h - Marcos Bifão (Brasilidades)
24/08 (sábado)
- 12h - Ferna Jazz
- 14h - DJ Ralph Pitanga
- 18h - Banda Replay (Rock 80/90)
- 20h - Jackson Lima (Rock Clássico)
25/08 (domingo)
- 12h - Renato Sabaíni (MPB)
- 14h - DJ Ralph Pitanga
- 16h - Iclas Sorriso (Samba)
- 19h - Du Balaio (SambaRock)
29/08 (quinta-feira)
- 18h - Douglas Richa (Pop Rock)
- 20h - Nano Vianna (Rock)
30/08 (sexta-feira)
- 18h - Saulo Simonassi (Classicos Rock)
- 20h - Picnic Dogs (Rock 80/90)
31/08 (sábado)
- 12h - Banda BillBoard (Rock)
- 14h - DJ Ralph Pitanga
- 18h - Marcelo Ribeiro (Pop Rock)
- 20h - Ubando (Pop Rock)
01/09 (domingo)
- 12h - Victor Humberto Trio (Bossa Nova)
- 14h - DJ Ralph Pitanga
- 18h - Beat Look (Especial CBJ)
- 20h - Rafa Marques (Rock)