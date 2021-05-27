Ferramenta capixaba permite serviço de delivery sem cobrar comissão

O empresário Jorge Ribeiro, proprietário do Bronxs Lancheteria, na Serra, recorreu ao Cooki Gestão e recomenda o uso do sistema. Crédito: Cooki/Divulgação

Com a necessidade de ficar em casa para evitar o contágio do novo coronavírus, os serviços de delivery estão ganhando cada vez mais espaço. Neste período de pandemia, em que ainda não há vacina para todos, fazer refeições no conforto do lar traz mais comodidade e segurança. Pensando em proporcionar uma melhor experiência para o cliente final e também ser uma alternativa justa para bares, lanchonetes e restaurantes, um aplicativo capixaba foi criado para facilitar os pedidos e atendimentos.

Entre os diferenciais do Cooki Gestão está a forma de pagamento. A ferramenta não cobra uma comissão por cada venda realizada pelos estabelecimentos, como geralmente acontece com aplicativos populares de comida. Com o app capixaba, uma mensalidade fixa é cobrada, que não sofre alterações de acordo com o faturamento do restaurante. Os valores são a partir de R$ 39,90, sendo que os comerciantes podem fazer um teste gratuito do sistema por 30 dias.

Outra vantagem do Cooki Gestão é a possibilidade de criar um relacionamento mais estreito com os clientes. Isso porque a base de dados dos pedidos continua disponível para os estabelecimentos. No caso dos aplicativos populares, essas informações ficam limitadas já que os clientes fazem o cadastro apenas na ferramenta.

Pensando em não ser refém deste modo de trabalho, o empresário Jorge Ribeiro, proprietário do Bronxs Lancheteria, na Serra, recorreu ao Cooki Gestão e passou a oferecer uma opção a mais: uma plataforma própria para a realização dos pedidos. Na prática, a ferramenta é útil para o cliente, que continua fazendo os pedidos com agilidade, além de ser mais rentável e permitir acesso aos dados de comunicação dos consumidores.

Com o Chatboot WhatsApp, o restaurante consegue automatizar o processo de pedidos usando o aplicativo de mensagens de forma simples e eficiente. Crédito: Cooki/Divulgação

“A gente escolheu ter um aplicativo próprio, em que a gente consegue criar base de cliente e ter acesso a ela sempre que precisar. Eu posso ligar para os meus clientes, fazer uma oferta, entender melhor o que eles estão pensando, trocar uma ideia, convidar para um evento. Essa base é muito importante para mim. O nosso trabalho é focado em qualidade, agilidade e estratégia de se relacionar com o cliente, por isso o sistema faz uma diferença tão grande”, afirma Jorge Ribeiro.

O empresário reforça a dificuldade dos estabelecimentos de criar relacionamentos com os clientes ao atender os pedidos pelos aplicativos populares. “Um grande dificultador é você crescer dependendo da base de terceiros. Se fosse aberto, e pudesse interagir com os clientes, ok, porém não é. É uma base fechada e isso faz toda diferença no negócio. A minha base me dá um poder muito diferente do que se fosse com as plataformas convencionais. A plataforma própria me dá um poder muito superior aos meus concorrentes que só estão nas plataformas terceirizadas”, explica Jorge Ribeiro.

CRESCIMENTO

No início da pandemia, quando as pessoas ficaram ainda mais em casa, a lancheteria do Jorge Ribeiro aumentou o atendimento em quase 50% e depois, mesmo com a redução, continuou mantendo um crescimento em relação à produção de antes da crise sanitária. De acordo com ele, esse saldo positivo é resultado do Cooki Gestão que permitiu atender toda a demanda por meio da plataforma

“Hoje, de forma sólida, nosso faturamento mensal cresceu na faixa de 30% a 35% e o grande diferencial é que a gente estava pronto. A gente já tinha plataforma própria, já trabalhava com delivery e retirada via aplicativo, então, isso facilitou. A gente direcionou o cliente direto para o aplicativo que é mais rápido até que um atendimento comum por um WhatsApp”, destaca.

No sistema Cooki Gestão, os estabelecimentos conseguem atender pedidos de delivery por aplicativo, site e atendimento automatizado de WhatsApp. O cliente resolve tudo de forma simples, sem precisar aguardar em uma ligação ou falar com algum atendente. Além do serviço de atendimento de delivery próprio, o sistema oferece todas as ferramentas de gestão de um bar ou restaurante.

O Cooki Gestão ainda permite que os clientes que preferirem ir até as lanchonetes possam fazer seus pedidos pelo autoatendimento e consultar o cardápio digital por meio de um QR Code. Crédito: Cooki/Divulgação

PROCESSOS AUTOMATIZADOS

No caso específico do atendimento pelo WhatsApp, o sistema Cooki oferece uma ferramenta de automação para resolver o problema da demora no registro do pedido, que às vezes é maior do que uma ligação telefônica. Com o Chatboot WhatsApp, o restaurante consegue automatizar o processo de pedidos usando o aplicativo de mensagens de forma simples e eficiente, sem precisar utilizar colaboradores para responder as mensagens.

“O cliente resolve tudo sem fila e sem espera. E a gente ganha também. O sistema em geral é muito bom. Consigo fazer o mesmo trabalho com menos gente dentro da loja. Ganhamos em agilidade, redução de custo e melhoria da experiência do cliente”, afirma Jorge Ribeiro.

O sistema Cooki Gestão ainda oferece os serviços de rastreio de motoboys e gestão inteligente de rotas, que calcula automaticamente os endereços das entregas pendentes, gera a melhor rota para os entregadores e mostra em tempo real no mapa os motoboys em operação. De acordo com Jorge Ribeiro, essas facilidades resolvem uma angústia dos donos de delivery que se preocupam se a entrega foi realizada de forma correta e no período adequado.

CARDÁPIO DIGITAL

As vantagens do Cooki Gestão não param por aí. O sistema ainda permite que os clientes que preferirem ir até as lanchonetes possam fazer seus pedidos pelo autoatendimento e consultar o cardápio digital por meio de um QR Code. Ou seja, ao sentar na mesa, o cliente pode pelo próprio celular navegar pelas opções do estabelecimento e fazer o pedido sem contato com cardápio físico ou a necessidade de atendimento por garçom.

“Na pandemia, aprofundamos na comunicação com o cliente e isso aconteceu porque tinha a base, que é a coisa mais poderosa que o restaurante pode ter”, finaliza Jorge Ribeiro, acrescentando que no último mês totalizou cerca de 60% das vendas por meio do sistema Cooki Gestão.

O Cooki Gestão foi criado há cerca de 10 anos por três capixabas: João Paulo da Silva Canadell Martínez (ao centro), Cristiano Brito da Silveira (à esq.) e Renan Pintor Valim (à dir.). Crédito: Cooki/Divulgação

10 ANOS NO MERCADO

O Cooki Gestão foi criado por três capixabas João Paulo da Silva Canadell Martínez, Cristiano Brito da Silveira e Renan Pintor Valim, há cerca de 10 anos, a partir de uma demanda de um dono de pizzaria que queria colocar seu cardápio de forma virtual em um site para delivery. Na época, ainda não se chamava Cooki e os três eram estudantes do curso de Sistema de Informação.