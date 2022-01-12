Fazer exames em casa traz mais comodidade e conforto ao paciente

Manter uma rotina de exames preventivos melhora a qualidade de vida e ajuda em um envelhecimento saudável Crédito: PeopleImages

A pandemia da Covid-19 mudou muitos hábitos nos últimos dois anos. Um deles, sem dúvidas, foi o cuidado que as pessoas têm dado à saúde. Desde o frequente uso de álcool em gel até a preocupação de se manter os exames de rotina em dia, esses comportamentos ajudam não só a garantir qualidade de vida, mas também permitem um envelhecimento saudável.

Entretanto, encontrar tempo na rotina para realizar todos esses exames pode ser uma tarefa difícil para aqueles com uma jornada de trabalho apertada. Além disso, com o isolamento social também ficou mais complicado sair de casa para se consultar presencialmente com um médico.

"Para que a gente possa desfrutar dos melhores momentos com saúde, é fundamental criar uma rotina regular de consultas e exames. O diagnóstico precoce previne doenças, retarda o desenvolvimento das que já se instalaram e minimiza futuras complicações, aumentando as chances de cura" Alfredo Pretti - Médico do Laboratório Bioclínico

Pensando nisso, o Laboratório Bioclínico oferece o atendimento domiciliar. “O cliente pode escolher o melhor horário para realizar os seus exames, no local em que ele preferir. Isso traz mais conforto para pacientes com doenças crônicas, com impossibilidade física de comparecer à unidade, ou que se sentem mais seguros com a coleta em casa”, destaca Pretti.

Segundo ele, para as mamães de plantão a notícia também é boa, já que realizar a coleta de sangue, por exemplo, em um ambiente familiar minimiza o medo da agulha.

Por meio da coleta domiciliar, o cliente do Laboratório Bioclínico pode realizar exames com mais conforto sem sair de casa Crédito: Weksley Norberto

“Oferecemos o serviço domiciliar há algum tempo, mas percebemos um aumento na procura desde março de 2020. Se compararmos com o período pré-pandemia, triplicamos o volume. No começo, a procura subiu por conta da preocupação de sair de casa. Mas, hoje, as pessoas perceberam que é possível realizar os exames com comodidade, agilidade e privacidade”, pontua.

O serviço está disponível para as cidades de Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória Crédito: Laboratório Bioclínico/Divulgação

Quem ficou interessado pode agendar a coleta por telefone, WhatsApp ou pelo site. O serviço está disponível para as cidades de Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. O resultado dos exames varia de acordo com o solicitado e podem ser acessados diretamente de casa.

“Na coleta domiciliar o paciente consegue fazer 95% do nosso rol de exames. As exceções são exames mais sensíveis que requerem uma maior estabilidade das amostras ou exames de curva de insulina ou glicose”, finaliza Alfredo Pretti.

COLETA DOMICILIAR BIOCLÍNICO