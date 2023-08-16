Conteúdo de Marca

Faculdade capixaba celebra a marca de 50 mil alunos matriculados

Multivix quer agora chegar ao patamar de 100 mil estudantes e lançar a segunda graduação acelerada
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

16 ago 2023 às 18:50

Publicado em 16 de Agosto de 2023 às 18:50

Multivix
Multivix está há 24 anos levando ensino e qualificação a estudantes Crédito: Multivix/Divulgação
Fundada no Espírito Santo em 1999, a Multivix chega aos 24 anos com muito a comemorar. A instituição de ensino superior privada conquistou a marca de 50 mil alunos matriculados. A meta alcançada, no entanto, é encarada pela instituição como apenas mais um desafio vencido, visto que o objetivo agora é chegar ao patamar de 100 mil estudantes.
O objetivo é seguir na trilha do avanço e da inovação, seja no ensino presencial, seja na modalidade a distância, levando uma “aprendizagem acessível e real para a comunidade em todo o Brasil, alinhando tecnologia moderna e qualidade de ensino”, destaca o diretor-executivo da instituição, Tadeu Penina.
"O número de alunos aumenta conforme a qualidade de ensino que entregamos, é um reflexo. Queremos possibilitar que o brasileiro que queira fazer um curso superior conheça a Multivix e estude com a qualidade da nossa marca. Nosso propósito, também, é ampliar nossa oferta de vagas e bolsas para propiciar mais oportunidades e transformar vidas com suas carreiras."
Tadeu Penina - Diretor-executivo da Multivix
Na avaliação do gestor, o marco de 50 mil alunos é resultado do comprometimento da Multivix com a comunidade acadêmica. Entre os diferenciais da entidade, ele ressalta os mais de 200 cursos superiores com ensino qualificado, todos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), a inovação, os preços competitivos, os professores capacitados, a estrutura moderna, a oferta de bolsas de estudo e o financiamento estudantil.
“A Multivix conquistou um lugar de respeito na área educacional após alcançar notas máximas nas avaliações do Exame Nacional de Desempenho do Estudantes (Enade), ocupando a segunda posição no ranking das melhores do Estado”, acrescenta.
Para este e para o próximo ano, diversos projetos em andamento terão continuidade focando o crescimento e o aprimoramento da instituição. Um dos objetivos é o lançamento da segunda graduação acelerada, que são cursos de graduação para pessoas já graduadas, em um período mais curto e mais flexível, além do preparatório para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), que está sendo disponibilizado inteiramente gratuito para a comunidade.
O diretor executivo do Grupo Multivix, Tadeu Penina, o objetivo é promover experiências de mercado para os alunos em suas futuras profissões.
O diretor-executivo da Multivix, Tadeu Penina, fala sobre as conquistas e desafios na trajetória da instituição Crédito: Multivix/Divulgação
“Nosso objetivo é levar educação para todos de forma acessível, moderna e de qualidade”, conclui Penina.
Cursos e presença da Multivix no ES e no país

Presenciais

  • ADMINISTRAÇÃO
    Cachoeiro de Itapemirim: (noturno); Cariacica (matutino e noturno); Castelo (noturno); Nova Venécia (noturno); São Mateus (noturno); Serra (matutino e noturno); Vila Velha (matutino e noturno); Vitória (matutino e noturno).
  • ARQUITETURA E URBANISMO
    · Cariacica (matutino e noturno); Nova Venécia (noturno); São Mateus (noturno); Serra (matutino e noturno); Vila Velha (matutino e noturno); Vitória (matutino e noturno).
  • BIOMEDICINA
    Cachoeiro de Itapemirim (noturno); Cariacica (matutino e noturno); Castelo (noturno); Nova Venécia (noturno); São Mateus (noturno); Serra (matutino e noturno); Vila Velha (matutino e noturno); Vitória (matutino e noturno).
  • CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BACHARELADO)
    Vitória (matutino e noturno)
  • CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (LICENCIATURA)
    Vitória (matutino e noturno).
  • CIÊNCIAS CONTÁBEIS
     Cariacica (matutino e noturno); Nova Venécia (noturno); São Mateus (noturno); Serra (noturno); Vila Velha (noturno); Vitória (matutino e noturno).
  • COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
    Vitória (matutino e noturno).
  • DIREITO
    Cachoeiro de Itapemirim (noturno); Cariacica (matutino e noturno); Castelo (matutino e noturno); Nova Venécia (noturno); São Mateus (matutino e noturno); Serra (matutino e noturno); Vila Velha (matutino e noturno); Vitória (matutino e noturno).
  • EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO
    Vila Velha (matutino e noturno); Vitória (matutino e noturno).
  • EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA
    Cariacica (matutino e noturno); Castelo (noturno); Nova Venécia (noturno); São Mateus (noturno); Serra (matutino e noturno); Vila Velha (matutino e noturno); Vitória (matutino e noturno).
  • ENFERMAGEM
    Cachoeiro de Itapemirim (matutino e noturno); Cariacica (matutino e noturno); Nova Venécia (noturno); São Mateus (matutino e noturno); Serra (matutino e noturno); Vila Velha (matutino e noturno); Vitória (matutino e noturno).
  • ENGENHARIA AMBIENTAL
    Nova Venécia (noturno); São Mateus (noturno); Vitória (matutino e noturno).
  • ENGENHARIA CIVIL
    Cachoeiro de Itapemirim (noturno); Cariacica (matutino e noturno); Castelo (noturno); Nova Venécia (noturno); São Mateus (noturno); Serra (matutino e noturno); Vila Velha (matutino e noturno); Vitória (matutino e noturno).
  • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO
    Serra (matutino e noturno); Vila Velha (matutino e noturno); Vitória (matutino e noturno). 
  • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO
    Serra (matutino e noturno); Vila Velha (matutino e noturno); Vitória (matutino e noturno).
  • ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO
    Serra (matutino e noturno); Vitória (matutino e noturno) .
  • ENGENHARIA ELÉTRICA
    Cachoeiro de Itapemirim (matutino e noturno); Serra (matutino e noturno); Vitória (matutino e noturno).
  • ENGENHARIA MECÂNICA
    Cachoeiro de Itapemirim (matutino e noturno); Cariacica (matutino e noturno); Nova Venécia (noturno); São Mateus (noturno); Serra (matutino e noturno); Vila Velha (matutino e noturno); Vitória (matutino e noturno).
  • ENGENHARIA DE PETRÓLEO
    Vitória (matutino e noturno).
  • ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
    Cachoeiro de Itapemirim (noturno); Cariacica (matutino e noturno); Nova Venécia (noturno); Serra (matutino e noturno); Vila Velha (matutino e noturno); Vitória (matutino e noturno).
  • ENGENHARIA QUÍMICA
    São Mateus (noturno); Vila Velha (matutino e noturno); Vitória (matutino e noturno).
  • ESTÉTICA E COSMÉTICA
    Serra (integral); Vitória (integral).
  • FARMÁCIA
    Cachoeiro de Itapemirim (noturno); Cariacica (matutino e noturno); Castelo (noturno); Nova Venécia (noturno); São Mateus (noturno); Serra (matutino e noturno); Vila Velha (matutino e noturno); Vitória (matutino e noturno).
  • FISIOTERAPIA
    Cachoeiro de Itapemirim (noturno); Cariacica (matutino e noturno); Castelo (noturno); Nova Venécia (noturno); São Mateus (noturno); Serra (matutino e noturno); Vila Velha (matutino e noturno); Vitória (matutino e noturno).
  • LETRAS (PORTUGUÊS)
    São Mateus (noturno).
  • LETRAS (PORTUGUÊS/INGLÊS)
    Nova Venécia (noturno); Serra (matutino e noturno).
  • GASTRONOMIA
    Vitória (matutino e noturno).
  • MEDICINA
    Cachoeiro de Itapemirim (integral); Vitória (integral).
  • MEDICINA VETERINÁRIA
    Cachoeiro de Itapemirim (matutino e noturno); Castelo (integral); Nova Venécia (noturno); São Mateus (noturno); Vila Velha (matutino e noturno); Vitória (matutino e noturno).
  • NUTRIÇÃO
    Cachoeiro de Itapemirim (noturno); Cariacica (noturno); Nova Venécia (noturno); São Mateus (noturno); Vila Velha (matutino e noturno); Vitória (matutino e noturno).
  • ODONTOLOGIA
    Cachoeiro de Itapemirim (integral e noturno); Nova Venécia (integral e noturno); Vila Velha (integral e noturno); Vitória (integral e noturno).
  • PEDAGOGIA
    Cariacica (matutino e noturno); Nova Venécia (noturno); São Mateus (noturno); Serra (matutino e noturno); Vila Velha (matutino e noturno); Vitória (noturno).
  • PSICOLOGIA
    Cachoeiro de Itapemirim (noturno); Cariacica (matutino e noturno); Castelo (noturno); Nova Venécia (noturno); São Mateus (noturno); Serra (matutino e noturno); Vila Velha (matutino e noturno); Vitória (matutino e noturno).
  • RELAÇÕES INTERNACIONAIS
    Vitória (matutino e noturno).
  • SERVIÇO SOCIAL
    Cariacica (matutino e noturno); Nova Venécia (noturno); São Mateus (noturno); Serra (matutino e noturno).
  • SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
    Cachoeiro de Itapemirim (noturno); Vitória (matutino e noturno).

Todos os cursos em EaD:

  • Amazonas, Bahia, Ceará , Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.
São mais de 300 polos EaD em todo o Brasil e oito unidades presenciais, em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim e Nova Venécia.

