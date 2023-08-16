Faculdade capixaba celebra a marca de 50 mil alunos matriculados

Fundada no Espírito Santo em 1999, a Multivix chega aos 24 anos com muito a comemorar. A instituição de ensino superior privada conquistou a marca de 50 mil alunos matriculados. A meta alcançada, no entanto, é encarada pela instituição como apenas mais um desafio vencido, visto que o objetivo agora é chegar ao patamar de 100 mil estudantes.
O objetivo é seguir na trilha do avanço e da inovação, seja no ensino presencial, seja na modalidade a distância, levando uma “aprendizagem acessível e real para a comunidade em todo o Brasil, alinhando tecnologia moderna e qualidade de ensino”, destaca o diretor-executivo da instituição, Tadeu Penina.
"O número de alunos aumenta conforme a qualidade de ensino que entregamos, é um reflexo. Queremos possibilitar que o brasileiro que queira fazer um curso superior conheça a Multivix e estude com a qualidade da nossa marca. Nosso propósito, também, é ampliar nossa oferta de vagas e bolsas para propiciar mais oportunidades e transformar vidas com suas carreiras."
Na avaliação do gestor, o marco de 50 mil alunos é resultado do comprometimento da Multivix com a comunidade acadêmica. Entre os diferenciais da entidade, ele ressalta os mais de 200 cursos superiores com ensino qualificado, todos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), a inovação, os preços competitivos, os professores capacitados, a estrutura moderna, a oferta de bolsas de estudo e o financiamento estudantil.
“A Multivix conquistou um lugar de respeito na área educacional após alcançar notas máximas nas avaliações do Exame Nacional de Desempenho do Estudantes (Enade), ocupando a segunda posição no ranking das melhores do Estado”, acrescenta.
Para este e para o próximo ano, diversos projetos em andamento terão continuidade focando o crescimento e o aprimoramento da instituição. Um dos objetivos é o lançamento da segunda graduação acelerada, que são cursos de graduação para pessoas já graduadas, em um período mais curto e mais flexível, além do preparatório para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), que está sendo disponibilizado inteiramente gratuito para a comunidade.
“Nosso objetivo é levar educação para todos de forma acessível, moderna e de qualidade”, conclui Penina.
Cursos e presença da Multivix no ES e no país
Presenciais
- ADMINISTRAÇÃO
Cachoeiro de Itapemirim: (noturno); Cariacica (matutino e noturno); Castelo (noturno); Nova Venécia (noturno); São Mateus (noturno); Serra (matutino e noturno); Vila Velha (matutino e noturno); Vitória (matutino e noturno).
- ARQUITETURA E URBANISMO
· Cariacica (matutino e noturno); Nova Venécia (noturno); São Mateus (noturno); Serra (matutino e noturno); Vila Velha (matutino e noturno); Vitória (matutino e noturno).
- BIOMEDICINA
Cachoeiro de Itapemirim (noturno); Cariacica (matutino e noturno); Castelo (noturno); Nova Venécia (noturno); São Mateus (noturno); Serra (matutino e noturno); Vila Velha (matutino e noturno); Vitória (matutino e noturno).
- CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BACHARELADO)
Vitória (matutino e noturno)
- CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (LICENCIATURA)
Vitória (matutino e noturno).
- CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Cariacica (matutino e noturno); Nova Venécia (noturno); São Mateus (noturno); Serra (noturno); Vila Velha (noturno); Vitória (matutino e noturno).
- COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Vitória (matutino e noturno).
- DIREITO
Cachoeiro de Itapemirim (noturno); Cariacica (matutino e noturno); Castelo (matutino e noturno); Nova Venécia (noturno); São Mateus (matutino e noturno); Serra (matutino e noturno); Vila Velha (matutino e noturno); Vitória (matutino e noturno).
- EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO
Vila Velha (matutino e noturno); Vitória (matutino e noturno).
- EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA
Cariacica (matutino e noturno); Castelo (noturno); Nova Venécia (noturno); São Mateus (noturno); Serra (matutino e noturno); Vila Velha (matutino e noturno); Vitória (matutino e noturno).
- ENFERMAGEM
Cachoeiro de Itapemirim (matutino e noturno); Cariacica (matutino e noturno); Nova Venécia (noturno); São Mateus (matutino e noturno); Serra (matutino e noturno); Vila Velha (matutino e noturno); Vitória (matutino e noturno).
- ENGENHARIA AMBIENTAL
Nova Venécia (noturno); São Mateus (noturno); Vitória (matutino e noturno).
- ENGENHARIA CIVIL
Cachoeiro de Itapemirim (noturno); Cariacica (matutino e noturno); Castelo (noturno); Nova Venécia (noturno); São Mateus (noturno); Serra (matutino e noturno); Vila Velha (matutino e noturno); Vitória (matutino e noturno).
- ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO
Serra (matutino e noturno); Vila Velha (matutino e noturno); Vitória (matutino e noturno).
- ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO
Serra (matutino e noturno); Vila Velha (matutino e noturno); Vitória (matutino e noturno).
- ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO
Serra (matutino e noturno); Vitória (matutino e noturno) .
- ENGENHARIA ELÉTRICA
Cachoeiro de Itapemirim (matutino e noturno); Serra (matutino e noturno); Vitória (matutino e noturno).
- ENGENHARIA MECÂNICA
Cachoeiro de Itapemirim (matutino e noturno); Cariacica (matutino e noturno); Nova Venécia (noturno); São Mateus (noturno); Serra (matutino e noturno); Vila Velha (matutino e noturno); Vitória (matutino e noturno).
- ENGENHARIA DE PETRÓLEO
Vitória (matutino e noturno).
- ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Cachoeiro de Itapemirim (noturno); Cariacica (matutino e noturno); Nova Venécia (noturno); Serra (matutino e noturno); Vila Velha (matutino e noturno); Vitória (matutino e noturno).
- ENGENHARIA QUÍMICA
São Mateus (noturno); Vila Velha (matutino e noturno); Vitória (matutino e noturno).
- ESTÉTICA E COSMÉTICA
Serra (integral); Vitória (integral).
- FARMÁCIA
Cachoeiro de Itapemirim (noturno); Cariacica (matutino e noturno); Castelo (noturno); Nova Venécia (noturno); São Mateus (noturno); Serra (matutino e noturno); Vila Velha (matutino e noturno); Vitória (matutino e noturno).
- FISIOTERAPIA
Cachoeiro de Itapemirim (noturno); Cariacica (matutino e noturno); Castelo (noturno); Nova Venécia (noturno); São Mateus (noturno); Serra (matutino e noturno); Vila Velha (matutino e noturno); Vitória (matutino e noturno).
- LETRAS (PORTUGUÊS)
São Mateus (noturno).
- LETRAS (PORTUGUÊS/INGLÊS)
Nova Venécia (noturno); Serra (matutino e noturno).
- GASTRONOMIA
Vitória (matutino e noturno).
- MEDICINA
Cachoeiro de Itapemirim (integral); Vitória (integral).
- MEDICINA VETERINÁRIA
Cachoeiro de Itapemirim (matutino e noturno); Castelo (integral); Nova Venécia (noturno); São Mateus (noturno); Vila Velha (matutino e noturno); Vitória (matutino e noturno).
- NUTRIÇÃO
Cachoeiro de Itapemirim (noturno); Cariacica (noturno); Nova Venécia (noturno); São Mateus (noturno); Vila Velha (matutino e noturno); Vitória (matutino e noturno).
- ODONTOLOGIA
Cachoeiro de Itapemirim (integral e noturno); Nova Venécia (integral e noturno); Vila Velha (integral e noturno); Vitória (integral e noturno).
- PEDAGOGIA
Cariacica (matutino e noturno); Nova Venécia (noturno); São Mateus (noturno); Serra (matutino e noturno); Vila Velha (matutino e noturno); Vitória (noturno).
- PSICOLOGIA
Cachoeiro de Itapemirim (noturno); Cariacica (matutino e noturno); Castelo (noturno); Nova Venécia (noturno); São Mateus (noturno); Serra (matutino e noturno); Vila Velha (matutino e noturno); Vitória (matutino e noturno).
- RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Vitória (matutino e noturno).
- SERVIÇO SOCIAL
Cariacica (matutino e noturno); Nova Venécia (noturno); São Mateus (noturno); Serra (matutino e noturno).
- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Cachoeiro de Itapemirim (noturno); Vitória (matutino e noturno).
Todos os cursos em EaD:
- Amazonas, Bahia, Ceará , Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.
São mais de 300 polos EaD em todo o Brasil e oito unidades presenciais, em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim e Nova Venécia.