Faculdade abre inscrições para megavestibular do segundo semestre

Estácio promove ação nos dias 2 e 3 de julho, com descontos de até 65% nas bolsas durante um ano Crédito: Estácio/Divulgação

Com o avanço da vacinação, muitos estudantes voltaram a planejar o ingresso no ensino superior. Para quem não quer mais adiar este sonho, a Estácio realizará o Megavestibular. Durante os dias 2 e 3 de julho, os candidatos aprovados contarão com até 65% de bolsa durante um ano, além de descontos exclusivos ao longo da graduação. As inscrições são gratuitas. Em Vitória, as avaliações podem ser agendadas pelo telefone (27) 3395-2907 e em Vila Velha, pelo telefone (27) 3320-2908, ou pelo Instagram da Estácio

A ação é válida para diversos cursos de graduação disponíveis em quatro modalidades: Presencial, Semipresencial, Flex ou Digital. Para ter acesso às condições especiais, o candidato deverá confirmar a matrícula até o dia 7 de julho. Confira as condições e os cursos disponíveis na campanha, de acordo com a Unidade ou Polo de Ensino Digital.

Para os candidatos que tenham realizado o Enem, entre 2015 e 2020, é possível ingressar na graduação sem prestar o vestibular e com descontos durante todo o curso. A partir de 300, quanto maior a nota do exame, maior será o desconto. Confira as condições no portal da Estácio

Estácio Espírito Santo

No Espírito Santo, os estudantes podem optar por diversos cursos de graduação nas unidades de Vitória e Vila Velha, incluindo Administração, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, Biomedicina, Engenharia Mecânica, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Farmácia, Nutrição, entre outros. O atendimento presencial nas unidades ocorre de acordo com as normas de segurança sanitária vigentes e o uso da máscara é obrigatório.

Juliette Freire na campanha da Estácio, válida para cursos de graduação em quatro modalidades Crédito: Estácio/Divulgação

Conheça as modalidades de ensino da Estácio

Presencial - Com mais de 50 anos de tradição, a Estácio oferta diversos de cursos de graduação na modalidade presencial. Experiência completa do campus com alunos e professores que acompanharão seu dia a dia, durante toda a trajetória da graduação. Laboratórios equipados com tecnologias modernas e, para um ensino moderno e interativo, professores e estudantes contam ainda com recursos tecnológicos como plataformas digitais que disponibilizam material didático, serviços acadêmicos, simulados e exercícios, bibliotecas virtuais, objetos de aprendizagem interativos, etc.

Semipresencial - A metodologia criada conecta a expertise do ensino presencial com a inteligência do digital, tornando a sala de aula mais interativa e colaborativa. Neste modelo, a maior parte dos conteúdos é ofertada dentro de uma plataforma digital, com a possibilidade de o aluno cursar, também, disciplinas presenciais, garantindo assim, a experiência presencial em aulas no campus, incluindo laboratórios, até duas vezes por semana.

Digital - No EaD, o aprendizado é realizado por meio de uma plataforma 100% Digital, com conteúdos que podem ser acessados de qualquer dispositivo, on e off-line. Sendo uma modalidade contemporânea, mais próxima ao cotidiano dos futuros profissionais, o EaD apresenta conveniências que vão além de romper a distância entre o aluno e a instituição de ensino. São dezenas opções de cursos, em todas as áreas, com aulas interativas com debates entre professores e convidados, conteúdos dinâmicos com vídeos e podcasts, e a flexibilidade e conveniência para estudar onde e quando quiser.