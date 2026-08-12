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Fabrício Carpinejar e Jane Haddad são nomes confirmados em congresso de educação no ES

O 14º Congresso Educacional das Escolas Particulares do Espírito Santo, promovido pelo Sinepe/ES, nos dias 20 e 21 de agosto, irá abordar temas como sustentabilidade, inclusão, neurociência, saúde mental e metodologias inovadoras

Publicado em 12 de Agosto de 2026 às 11:55

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

12 ago 2026 às 11:55
Congresso Educacional das Escolas Particulares do Espírito Santo será realizado nos dias 20 e 21 de agosto
Congresso Educacional das Escolas Particulares do Espírito Santo será realizado nos dias 20 e 21 de agosto Divulgação/Sinepe/ES

O que esperar da educação do futuro? Esse questionamento será o norteador do 14º Congresso Educacional das Escolas Particulares do Espírito Santo, promovido pelo Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe/ES), nos dias 20 e 21 de agosto, no Centro de Convenções de Vitória. 

Com o tema “Educação para um futuro sustentável: formando cidadãos para o mundo”, o encontro reunirá especialistas de destaque nacional para apresentar tendências e discutir caminhos para aperfeiçoar a educação capixaba.

Entre os nomes confirmados estão Walter Longo, empreendedor digital e palestrante internacional; Jane Haddad, pedagoga, psicanalista e consultora educacional; Júlio Furtado, doutor em Educação e especialista em Programação Neurolinguística; e Débora Garofalo, professora finalista do Global Teacher Prize, considerado o Nobel da Educação.

Fabrício Carpinejar é um dos nomes confirmados do evento
 Divulgação/Diego Lopes

Também participam o doutor em Educação Renato Casagrande, o escritor premiado, jornalista e influenciador digital Fabrício Carpinejar, além de Mônica Pitanga, educadora, escritora e orientadora parental de famílias atípicas, e a filha Luísa Pitanga, jornalista em formação, criadora de conteúdo e ativista pelos direitos das pessoas com deficiência.

Considerado o maior evento educacional do Espírito Santo, o congresso deve reunir mais de 2 mil participantes entre gestores, mantenedores, diretores, coordenadores pedagógicos, professores, educadores e profissionais do setor. As inscrições já estão abertas pelo site www.sinepe-es.org.br

Exposição e arena de inovação

Além da programação de palestras, o público poderá conhecer as novidades da ExpoSinepe/ES, espaço dedicado à apresentação de soluções, produtos e serviços para instituições de ensino, e participar da Arena de Inovação e Empreendedorismo, que contará com oficinas e experiências voltadas à prática pedagógica e à gestão escolar.

Segundo o presidente do Sinepe/ES, Moacir Lellis, o congresso é uma oportunidade para que os educadores reflitam sobre o papel transformador da escola diante dos desafios da sociedade.

Moacir Lellis, presidente do Sinepe/ES
Moacir Lellis, presidente do Sinepe/ES Divulgação/Sinepe/ES

“Vivemos um momento em que formar cidadãos exige muito mais do que transmitir conhecimento. Precisamos desenvolver competências, valores e consciência socioambiental para preparar nossos alunos para um mundo em constante transformação. Esse será o foco do nosso congresso”, afirma. 

A vice-presidente do Sinepe/ES, Roberta Bonelli, destacou que a programação foi construída para oferecer conteúdo atual e aplicável à realidade das instituições de ensino. “Selecionamos palestrantes que são referências em suas áreas para promover reflexões e apresentar experiências para contribuir com práticas que qualificam a gestão escolar e a aprendizagem. Será uma excelente oportunidade para networking e troca de conhecimentos”, pontua.  

Confira a programação:

20/08 (Quinta-feira)                                                                                                         

8h30 – Credenciamento e visita à ExpoSinepe/ES

10h30 – Abertura oficial, com o presidente Moacir Lellis

11h – Palestra “Nunca é só um clique: o impacto real da educação para um futuro sustentável”, com Walter Longo (empreendedor digital, palestrante internacional e sócio-diretor da Unimark Comunicação)

12h – Intervalo para almoço e meetup

14h – Palestra “Educação inclusiva na prática”, com Mônica Pitanga (administradora, educadora, escritora, palestrante e orientadora parental de famílias atípicas) e sua filha Luísa Pitanga (estudante de Jornalismo e profissional multimídia)

15h – Pausa para café e networking na ExpoSinepe/ES

16h – Palestra “Saúde mental na escola: caminhos de escuta e cuidados”, com Jane Haddad (psicanalista, doutoranda em Educação, psicopedagoga, conferencista e escritora)

17h – Encerramento com sorteio de brindes

21/08 (Sexta-feira)

8h30 – Credenciamento e visita à ExpoSinepe/ES

9h – Boas-vindas

9h10 - Palestra “Da história às promessas: como a neurociência vem transformando a educação”, com Júlio Furtado (mestre e doutor em Educação, especialista em Programação Neurolinguística e professor universitário)  

10h – Pausa para café e networking na ExpoSinepe/ES

11h – Palestra “STEAM na educação: tecnologias digitais na prática pedagógica”, com Débora Garofalo (professora, primeira mulher brasileira finalista no Global Teacher Prize, considerado o Nobel da educação, e eleita a professora mais influente do mundo pela Varkey Foundation em 2026)

12h – Intervalo para almoço e meetup

14h – Palestra “Aprendizagem baseada em projetos: desenvolvendo a criatividade e a autonomia dos alunos”, com Renato Casagrande (doutor em Educação, escritor, pesquisador e palestrante)

15h – Pausa para café e networking na ExpoSinepe/ES

16h – Palestra “Transformação pelo afeto: que ninguém seja invisível ao seu lado”, com Fabrício Carpinejar (escritor premiado, detentor da Ordem Nacional do Mérito Educativo, condecorado com a Medalha da Inconfidência, jornalista com experiência em rádio e televisão, influenciador digital e palestrante)

17h – Encerramento com sorteios e premiação da maior caravana

14º Congresso Educacional das Escolas Particulares do Espírito Santo

Tema: “Educação para um futuro sustentável: formando cidadãos para o mundo”

Investimento: R$ 420 (individual)

Inscrições: www.sinepe-es.org.br

Informações: [email protected] ou (27) 99601-6872


Escolas associadas ao Sinepe/ES ganham cinco cortesias e ainda têm 50% de desconto nas demais inscrições. Escolas não filiadas também podem se inscrever pelo site www.sinepe-es.org.br.

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