Fabrício Carpinejar e Jane Haddad são nomes confirmados em congresso de educação no ES

20/08 (Quinta-feira)

8h30 – Credenciamento e visita à ExpoSinepe/ES

10h30 – Abertura oficial, com o presidente Moacir Lellis

11h – Palestra “Nunca é só um clique: o impacto real da educação para um futuro sustentável”, com Walter Longo (empreendedor digital, palestrante internacional e sócio-diretor da Unimark Comunicação)

12h – Intervalo para almoço e meetup

14h – Palestra “Educação inclusiva na prática”, com Mônica Pitanga (administradora, educadora, escritora, palestrante e orientadora parental de famílias atípicas) e sua filha Luísa Pitanga (estudante de Jornalismo e profissional multimídia)

15h – Pausa para café e networking na ExpoSinepe/ES

16h – Palestra “Saúde mental na escola: caminhos de escuta e cuidados”, com Jane Haddad (psicanalista, doutoranda em Educação, psicopedagoga, conferencista e escritora)

17h – Encerramento com sorteio de brindes