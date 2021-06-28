Fábrica de chocolates expande linha de produção e lança novidades

A planta local da Chocolates Garoto possui um novo prédio para abrigar duas novas linhas de produção Crédito: Chocolates Garoto/Divulgação

Fundada há mais de 91 anos, a Chocolates Garoto é uma das 10 maiores indústrias de chocolates do mundo. A fábrica, em Vila Velha, recebeu investimentos importantes para as operações de 2020 e 2021, direcionados tanto para o lançamento de novos itens do portfólio quanto para a modernização e ampliação da unidade da companhia na região.

A planta local possui um novo prédio para abrigar duas novas linhas de produção. Só no último ano, a marca lançou mais de 20 novos produtos. Além da ampliação das linhas, a fachada da fábrica – incluindo a famosa loja da Garoto –, vem passando por um processo de revitalização, trazendo uma comunicação visual mais moderna e atrativa.

Atenta ao comportamento do mercado e de seus consumidores, em 2020, com o cenário de pandemia, a Garoto investiu e reforçou o portfólio de Homebaking (cozinhar em casa), pautado pelos novos hábitos de consumo das famílias. Os lançamentos foram pensados para os consumidores que gostam de criar e cozinhar com produtos saborosos e de qualidade.

Entre as novidades estão as coberturas de 300g, o cacau em pó 70% e as deliciosas gotas de chocolates forneáveis. Além disso, acaba de chegar ao mercado o novo Talento Dark e os tabletes Alô Doçura e Serenata de Amor.

Popularmente conhecida pela personalidade vibrante e criativa, a marca Talento agora chega com três novos sabores que misturam o gosto da brasilidade com ingredientes especiais: dark 50% cacau com menta, dark 50% cacau com café e dark 50% cacau com laranja.

Alô Doçura e Serenata de Amor ganharam a versão tablete também. Os lançamentos foram pautados pela força do segmento de tabletes no mercado de chocolates, que apresentou crescimento de 19% em 2020, acelerado pela pandemia e novos hábitos de consumo em casa.

Além de novos produtos, a Garoto se preocupa também com o processo de reciclagem das embalagens. Por isso, o icônico bombom Serenata de Amor chegará em breve aos mercados com uma nova embalagem. O envoltório será em flowpack, com vedação hermética. Esse modelo de embalagem, além de ser ideal para conservação do produto, também apresenta reciclagem mais simples.

Ao longo dos anos, a companhia aposta em diversas novidades, que envolvem desde o relacionamento com o consumidor, inovações de produtos, novas tecnologias de produção, ações de desenvolvimento rural e fomento ao turismo local.

GAROTO CAPIXABA

A companhia tem um importante papel para o cenário turístico no Espírito Santo, já que a Loja Garoto e o Chocotour, juntos, recebem cerca de 300 mil visitantes por ano, fazendo da fábrica da Garoto, o segundo maior ponto turístico do Estado.

Neste ano, por conta da pandemia, as visitas à fábrica foram suspensas e o funcionamento da Loja Garoto está associado ao mapa de risco da região. Aberta ao público, a loja física segue rigorosamente todos os protocolos de segurança, pensando sempre no bem-estar e na melhor experiência para seus clientes. Para os consumidores que preferem não sair de casa, os produtos exclusivos da Loja Garoto também podem ser comprados pelo aplicativo da Shipp. Mais informações em: Garoto

"O 'JEITINHO BRASILEIRO' SÓ O CACAU EXPLICA"

No início de 2021, a Garoto também lançou dois novos filmes da campanha “Só o Cacau Explica”, que, de maneira bem-humorada, destaca que o jeitinho brasileiro é único. Criatividade, espontaneidade, bom-humor e alegria são marcas internacionalmente atribuídas ao povo brasileiro.

Pensando nisso, a comunicação mostra que esse jeitinho só pode vir de um único insumo: o cacau. A campanha, criada pela GUT Brasil, explica didaticamente, para quem não é brasileiro, elementos da cultura jovem do país, como os memes, as danças, a sagacidade e, com certeza, os chocolates Garoto. A mensagem indica que, sem o cacau, talvez o povo não seria tão único no planeta. Os filmes podem ser vistos no canal da Garoto no Youtube