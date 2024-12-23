Extrabom celebra Natal e aniversário da rede com sorteio de carrões

Extrabom estará sorteando cinco carros como comemoração Crédito: Divulgação/Extrabom

Dezembro é tempo de relembrar o ano que passou, comemorar conquistas e colecionar novos momentos ao lado de quem se ama. Na reta final de 2024, os clientes do Extrabom, uma das maiores empresas do setor supermercadista do país, têm ainda mais motivos para celebrar com o “Bom do Natal Extrabom”. Além de bons preços nos itens para a ceia natalina, eles ainda concorrem a cinco carros.

A promoção celebra os 46 anos de serviço aos capixabas e vai até o dia 31 de dezembro. Já foram sorteados quatro Fiat Mobi Like Flex, todos com 0 km, e ainda dá tempo de concorrer a uma Fiat Toro Endurance também zero. Para participar, basta o cliente baixar e se cadastrar no aplicativo “Clube Extrabom” e, a cada R$ 80 em compras, um número da sorte será enviado. O app está disponível para iOS e no Google Play

Antes de passar as compras no caixa, é necessário informar o CPF para o Clube Extrabom, para que a compra seja contabilizada. Vale destacar que pagando com Cartão Extrabom ou Pix, os números da sorte são enviados em dobro.

“A promoção reforça nossa proximidade com o consumidor ao oferecer benefícios tangíveis e criar momentos de celebração. Queremos por meio dela participar do cotidiano do nosso cliente, retribuir a fidelidade e promover experiências que vão além da simples compra. Entendemos a promoção como um elo que fortalece a confiança e a conexão com a marca” pontua o gerente de marketing e e-commerce do Grupo Coutinho, Yuri Corrêa.

Ceia completa para as festas

No Extrabom, clientes que desejam mais praticidade podem encomendar ceia completa Crédito: Divulgação/Extrabom

Os clientes ainda podem aproveitar para encomendar a ceia completa para as festas de fim de ano no Extrabom. As encomendas devem ser feitas com 48h de antecedência e serão aceitas até o dia 2 de janeiro.

As lojas disponíveis para quem quer mais praticidade na ceia são as da Praia do Suá, Jardim Camburi, Extracenter Laranjeiras, Goiabeiras, Jacaraípe, Porto Canoa, Itapoã, Gaivotas, Guarapari Extracenter e Anchieta. O cardápio completo com valores pode ser acessado aqui

Yuri Corrêa afirma que, com promoções, qualidade, variedade e economia, o Extrabom deseja transmitir uma mensagem de gratidão. “Agradecemos a confiança e parceria ao longo do ano e lembramos que a magia do Natal está em compartilhar momentos especiais com quem amamos. O Extrabom reafirma o compromisso de estar ao lado de cada cliente, ajudando a tornar essa data ainda mais inesquecível, com ofertas e promoções que levam alegria e economia para as famílias capixabas”, pontua o gerente.

Extrabom

A trajetória do Extrabom começou em 1978, com a abertura de uma pequena mercearia em Jardim América, Cariacica. Com 46 anos, a marca conquistou em 2024 o primeiro lugar da categoria “Supermercados” no 15º Prêmio Marcas de Valor, que reconhece as marcas mais bem avaliadas em diversas áreas no Estado.