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Exames para crianças: serviço domiciliar facilita a coleta de sangue

Ambiente familiar favorece na hora de colocar a saúde da garotada em dia. O Laboratório Pretti oferece atendimento em casa para toda a família
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

20 jun 2024 às 17:24

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 17:24

Laboratório Pretti
O atendimento de crianças em casa ajuda a minimizar o desconforto, possibilitando uma experiência mais tranquila Crédito: Adobe Stock
Exames laboratoriais são essenciais para identificar possíveis doenças e conferir como está a saúde da criança. E só os pais sabem o quanto é desafiador levar os filhos para realizar exames. Pensando nisso, o Laboratório Pretti oferece o serviço domiciliar, que possibilita realizar a coleta em crianças num ambiente familiar, ajudando a minimizar o desconforto e a ansiedade, possibilitando uma experiência mais tranquila para eles e com menos preocupação para os pais.
O serviço a domicílio facilita a vida dos pais, que podem realizar todo o agendamento, cadastro e autorização pelo WhatsApp, sem precisar enfrentar filas. Após o agendamento, uma equipe qualificada e experiente no atendimento infantil vai até o endereço escolhido e realiza os exames com a mesma qualidade e segurança das unidades. O serviço pode ser realizado tanto de forma particular quanto pelos convênios já credenciados.
“Para as crianças, é uma excelente opção, porque realizar os exames no ambiente familiar deixa o processo mais tranquilo. Mas não se restringe a esse público ou aos idosos. É um serviço para quem busca praticidade, comodidade e agilidade, não importa a idade”, ressalta Renato Pretti, assessor médico do laboratório. Ele acrescenta que o cliente pode, inclusive, marcar os próprios exames e o do filho para o mesmo dia, em uma só visita.

Como funciona?

A coleta domiciliar pode ser feita de segunda a sábado. O serviço está disponível em bairros de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e Guarapari. Para os agendamentos após as 10h, não é cobrada taxa de deslocamento.
Para agendar, basta entrar em contato com a central de atendimento. Após o agendamento, o cliente envia seus dados e os exames que precisa realizar, tudo on-line e sem filas. Os resultados também podem ser consultados pela internet, no site do laboratório.
Para consultar a disponibilidade de agenda, taxas de deslocamento e disponibilidade do serviço no bairro, basta entrar em contato pelo telefone 4004-6581 ou, por mensagem de WhatsApp, no (27) 2124-0400.

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