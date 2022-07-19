Evento oferece inspeção gratuita de carros, motos e bikes em Colatina

Na segunda edição, o evento vai reunir grandes marcas em reparação automotiva do Espírito Santo Crédito: Mega Pit Stop/Divulgação

Quem tem carro sabe da importância de manter uma rotina de reparos automotivos. Afinal, o hábito de realizar manutenções preventivas no veículo ajuda a prevenir danos que podem pesar no bolso em caso de imprevistos. Por isso, a segunda edição do Mega Pit Stop, em Colatina, vai oferecer inspeção gratuita e descontos exclusivos para os condutores, ciclistas e motociclistas, a partir da próxima sexta-feira (22) até domingo (24), na área de eventos da Beira-Rio.

O evento reúne grandes marcas em reparação automotiva do Espírito Santo e tem como objetivo conscientizar os participantes sobre os riscos de acidentes provocados pela falta de manutenção preventiva.

Para o presidente do Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado do Espírito Santo (Sindirepa-ES), Diego Receputi, essa é uma oportunidade antecipada de revisão dos veículos. Isso porque nos próximos meses aumentam as viagens de carro e moto, além dos passeios ao ar livre de bicicleta, com chegada da primavera e depois do verão. Portanto, de acordo com ele, é muito importante evitar acidentes no trânsito.

De acordo com Diego Receputi, o checkup do veículo é tão importante quanto escolher o destino da viagem, já que muitos acidentes acontecem por falta de cuidados básicos de segurança. Uma simples revisão pode evitar muitas tragédias.

Além da inspeção gratuita, serviços como troca de pneu, manutenção em ar-condicionado, troca de óleo, alinhamento, balanceamento e entre outros, estarão com desconto de 10% até 40%. Crédito: Mega Pit Stop/Divulgação

“O evento surgiu para trazer interiorização aos serviços do setor automotivo. Estamos na nossa segunda edição, mas caminhando para a consolidação do Mega Pit Stop em Colatina. Nossa expectativa é realizar 200 atendimentos e construir um espaço de exposição de grandes marcas e serviços capixabas”, destaca Diego Receputi.

DESCONTOS E INSPEÇÃO GRATUITA

Entre os dias 22 e 24 de julho, quem visitar de carro a área de eventos da Beira-Rio vai poder verificar até 54 itens automotivos e sair com um checklist completo.

Além da inspeção gratuita, serviços como troca de pneu, manutenção em ar-condicionado, troca de óleo, alinhamento, balanceamento e entre outros, estarão com desconto de 10% até 40%. Os 50 primeiros carros de cada dia que passarem pelo pit stop vão levar lavagem ecológica grátis.

Já para os motociclistas, será oferecida a inspeção totalmente gratuita de itens como sistema de iluminação e de sinalização, dos manetes, amortecedores, retrovisores, pneus, freios, nível de óleo, escapamento e fluido radiador.

Mas não para por aí, as novidades também são boas para os ciclistas. Serão oferecidas inspeções gratuitas e descontos na troca de peças, desempenos das bicicletas, regulagem de marcha e freios, troca de pneus e de câmara de ar. Quem também comprou uma bike recentemente, mas ainda está com ela na caixa, pode levar até o Mega Pit Stop para montagem.

Vale ressaltar que os serviços citados serão oferecidos no próprio local do evento e nos estandes das marcas parceiras. Os mais complexos deverão ser agendados para serem realizados depois, mantendo o preço promocional garantido da feira.

Ao final do evento serão sorteados 20 vouchers de 25 litros de gasolina entre todos os participantes, totalizando 500 litros de combustível. O voucher deverá ser utilizado em um dos parceiros do evento de Colatina.

Ao final do evento serão sorteados 20 vouchers de 25 litros de gasolina entre todos os participantes, totalizando 500 litros de combustível. Crédito: Mega Pit Stop/Divulgação

2º MEGA PIT STOP