Evento oferece capacitação gratuita para síndicos do Espírito Santo

Palestras e conteúdo técnico com as principais referências da área condominial do país vão marcar o palco do 2° CondoExpert Crédito: Divulgação/Grupo Condonal

Nos dias 17 e 18 de novembro, o Centro de Convenções de Vitória será sede do maior evento de conteúdo técnico para síndicos do Espírito Santo. Em sua segunda edição, o CondoExpert reunirá mais de 15 autoridades do segmento condominial do país para atualizar e capacitar síndicos, subsíndicos e membros de conselho de todo o Estado. Entre os principais convidados estão os advogados especialistas em condomínios Marcio Rachkorsky e Rodrigo Karpat; e Julio Paim, fundador das plataformas SíndicoNet e CoteiBem.

As inscrições para o CondoExpert são gratuitas, porém limitadas. Os interessados devem acessar o site www.condoexpertes.com.br para garantir a vaga. Os presentes no evento ainda concorrerão a diversos prêmios, como uma Scooter Elétrica avaliada em R$ 13.900 e viagens, entre outros.

1ª Edição da CondoExpert Crédito: Grupo Condonal/Divulgação

Além das palestras e painéis que serão ministrados pelos convidados, o 2° CondoExpert também reunirá mais de 35 expositores do mercado condominial, onde os visitantes poderão conhecer de perto as novas tendências, tecnologias e ferramentas utilizadas em todo território nacional como soluções para a gestão e manutenção dos condomínios.

Promovido pelo Grupo Condonal, empresa líder de mercado em administração e terceirização de mão de obra para condomínios no Espírito Santo, o CondoExpert é o local certo para quem busca respostas para os desafios do dia a dia do setor.

“Nosso objetivo é levar de forma gratuita informação e conteúdo técnico de qualidade para síndicos, subsíndicos e membros de conselho de todo o Estado. Isso porque, muitas vezes, esses gestores lidam com problemas que fora do Espírito Santo já existem soluções consolidadas. Daí a importância de ter autoridades e referências de nível nacional para contribuir conosco, alavancando o segmento condominial capixaba”, diz o gerente de Marketing da Condonal, Vinícius Arruda.

Sorteios para os participantes

Neste ano, a expectativa é que mais de 500 pessoas participem do CondoExpert Crédito: Grupo Condonal/Divulgação

Em sua primeira edição, realizada em 2022, o evento teve mais de 300 pessoas presentes. Neste ano, a expectativa é receber um público ainda maior, afirma a diretora Comercial do Grupo Condonal, Sarah Castro.

“Serão mais de 500 pessoas no 2° CondoExpert. Inclusive, esse é um momento de comemoração. Afinal de contas, no dia 30 de novembro é comemorado o Dia do Síndico. Ou seja, o evento acontece nesse mês justamente para homenagear a categoria. E para tornar esse momento ainda mais especial, além das palestras, painéis e estandes de negócios, os presentes ainda participarão de diversos sorteios. É, de fato, um presente para todos que fazem parte desse segmento”, explica a diretora.

Convidados especiais

Palestrante do 1° CondoExpert, Ricardo Karpart, principal referência nacional na formação de síndicos profissionais Crédito: Grupo Condonal/Divulgação

Entre o time de experts convidados está Marcio Rachkorsky e Rodrigo Karpat, ambos advogados especialistas em condomínios; e Julio Paim, fundador das plataformas SíndicoNet e CoteiBem. Rachskorsky já participou de quadros do programa Fantástico da Rede Globo, onde tirava dúvidas sobre a convivência dos moradores nos condomínios. Enquanto Paim, por sua vez, criou o maior portal de comunicação e serviços para síndicos e administradores de condomínios do Brasil.

“A importância do evento para o segmento e para o mercado condominial é extremamente alta, uma vez que estamos passando por uma transformação no formato de gestão e da própria dinâmica de moradia e de convivência nesse período pós-pandemia. Os condomínios passaram a ser uma extensão do lar. E o mercado, por sua vez, ainda tem muito a melhorar. Daí a necessidade da capacitação”, afirma Paim.

Ainda de acordo com o fundador do SíndicoNet, os próprios moradores estão demandando, exigindo e esperando um desempenho melhor dos síndicos no dia a dia. “Se trabalharmos juntos, participando desses eventos, gerando conteúdo e cursos de capacitação, todos saem ganhando com essa experiência. E ter tantos palestrantes importante no CondoExpert é reflexo de como o mercado vem subindo a régua, exigindo um nível cada vez maior de capacitação e qualidade desse serviço”, afirma Julio Paim.

Sobre a Condonal

1ª Edição do CondoExpert Crédito: Grupo Condonal/Divulgação

Com mais de 25 anos de história no Espírito Santo, a Condonal é a empresa líder no segmento de administração e terceirização de mão de obra para condomínios no mercado capixaba. Em números, já são mais de 500 clientes, 40 mil unidades administradas e um time com mais de 1.700 colaboradores altamente qualificados.

“Possuímos um sistema de administração baseado em núcleos de atendimento multidisciplinares. E apesar de ser a maior empresa do segmento, a Condonal oferece um atendimento personalizado, de acordo com a necessidade de cada cliente. Além disso, temos um escopo completo para mão de obra, de porteiros a auxiliares de serviços gerais para limpeza e conservação de ambientes, bem como receita garantida contra inadimplência e portaria remota. Somos uma empresa de soluções para condomínios”, destaca Sarah Castro.

Entre as áreas de atuação estão: condomínios residenciais e corporativos, indústrias, shoppings, construtoras, hotéis, supermercados, associações e atacadistas.

CondoExpert

Data: 17 e 18 de novembro

17 e 18 de novembro Local: No Centro de Convenções de Vitória. R. Constante Sodré, 157, Santa Lucia, Vitória

No Centro de Convenções de Vitória. R. Constante Sodré, 157, Santa Lucia, Vitória Inscrições: Gratuitas e limitadas no site https://www.condoexpertes.com.br/

Gratuitas e limitadas no site https://www.condoexpertes.com.br/ Horário: A partir das 15h no dia 17; e a partir das 8h no dia 18

A partir das 15h no dia 17; e a partir das 8h no dia 18 Valor: Entrada franca

Confira a programação completa

17 de novembro (sexta-feira)



15h às 17h: Credenciamento e visitação aos estandes de negócios;



Credenciamento e visitação aos estandes de negócios; 17h às 17h45: Welcome Coffee;



Welcome Coffee; 17h45 às 17h50: Abertura oficial;



Abertura oficial; 17h50 às 17h55: Vídeo institucional;



Vídeo institucional; 17h55 às 18h: fala do CEO do Grupo Condonal, Walter Magalhães;



fala do CEO do Grupo Condonal, Walter Magalhães; 18h às 19h30: Painel Jurídico - "Você por dentro das principais pautas que impactam a vida de quem mora em condomínios", com Dra. Luciana Lima, Dr. Rodrigo Karpat, Dr. Wellington Sampaio, Dr. Caio de Sá Dal’Col, Dr. Gedaias Freire da Costa;



Painel Jurídico - "Você por dentro das principais pautas que impactam a vida de quem mora em condomínios", com Dra. Luciana Lima, Dr. Rodrigo Karpat, Dr. Wellington Sampaio, Dr. Caio de Sá Dal’Col, Dr. Gedaias Freire da Costa; 19h30 às 21h: Palestra - "Poder de impacto: maximizando o potencial do síndico na moradia e gestão de condomínios", com Julio Paim, Fundador SíndicoNet e CoteiBem.

