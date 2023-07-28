Evento em Vitória reúne atrações do pop rock ao pagode com comida e bebida liberada

Música. Drinques. Comida boa. Tudo isso em um evento especial com data e hora marcada para quem quer aproveitar do pop-rock ao pagode. O Sunset da Advocacia, no próximo dia 11 de agosto, vai celebrar o dia do advogado com a banda Jota Quest e várias outras atrações para todos os gostos, no Ilha Buffet, em Vitória. Os ingressos incluem open food, open chope e open drinques do Don Camaleone. O melhor? O evento é aberto para todos os públicos.
Promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Espírito Santo (OAB-ES), o evento faz parte de uma comemoração anual que celebra o dia do advogado, mas também busca confraternizar com o público capixaba geral.
Ou seja, independentemente da área, quem quer curtir ao vivo as músicas “Só Hoje”, “Fácil”, “Dias Melhores”, entre outros hits da banda liderada por Rogério Flausino, além de atrações como o baiano André Lelis, o Trio Fogoumano, diretamente de Itaúnas, e o grupo de pagode capixaba Tô Suave, já pode adquirir o seu ingresso pelo site.
Serão cinco horas de festa, a partir das 16 horas. Atualmente, o evento se encontra no terceiro lote de entradas com valor a partir de R$ 100, para estagiários do Direito, e R$ 350 para o público geral.
Sunset da Advocacia
- Data: 11 de agosto de 2023 (sexta-feira)
- Horário: 16 horas
- Local: Ilha Buffet (Área Verde) - Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100 - Bento Ferreira, Vitória/ES.
- Site para compra de ingressos.
Mais informações pelo telefone: (27) 99613-9808