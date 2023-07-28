Evento em Vitória reúne atrações do pop rock ao pagode com comida e bebida liberada

Música. Drinques. Comida boa. Tudo isso em um evento especial com data e hora marcada para quem quer aproveitar do pop-rock ao pagode. O Sunset da Advocacia, no próximo dia 11 de agosto, vai celebrar o dia do advogado com a banda Jota Quest e várias outras atrações para todos os gostos, no Ilha Buffet, em Vitória. Os ingressos incluem open food, open chope e open drinques do Don Camaleone. O melhor? O evento é aberto para todos os públicos.