Evento debate sustentabilidade e disponibilidade hídrica no ES

O app HidroES vai acompanhar em tempo real o Rio Santa Maria da Vitória e a previsão de disponibilidade hídrica Crédito: Rodrigo Mello/Agerh

Mais do que cuidar do planeta, falar sobre sustentabilidade é também um exercício de cidadania. Afinal, é cultivando os recursos naturais hoje, que construímos um mundo melhor para o amanhã. Por isso, a Rede Gazeta, em parceria com a ArcelorMittal, promoveu, no dia 22 de junho, a partir das 9h, um painel especial do Atitude Sustentável, com o tema “Encontro das Águas”. O evento reuniu especialistas para compartilhar experiências sobre o assunto e marcar o lançamento do aplicativo HidroES, que permite acompanhar em tempo real o Rio Santa Maria da Vitória e a previsão de disponibilidade hídrica desta bacia no Espírito Santo.

O painel foi transmitido ao vivo e pode ser acompanhado neste conteúdo ao final da matéria.

Segundo o gerente-geral de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal, João Bosco Reis da Silva, o app é fruto de um acordo de cooperação técnica com a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh-ES) e o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) e foi elaborado pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e Universidade Federal de Alagoas (Ufal).

No ano passado, o painel discutiu a importância de cuidar dos recursos hídricos no Espírito Santo Crédito: Arthur Louzada

João Bosco conta que a plataforma será totalmente gratuita e é resultado de investimentos de mais de R$ 445 mil. Por meio do app, a população capixaba e os órgãos públicos vão poder acompanhar em tempo real o cenário de disponibilidade hídrica do Rio Santa Maria da Vitória, assim como eventuais riscos de seca em curto prazo.

O aplicativo, inclusive, se soma a outros projetos ambientais e sustentáveis desenvolvidos pela ArcelorMittal ao longo da história da empresa, como, por exemplo, o Plano Diretor de Águas (PDA), desenvolvido há 10 anos com diretrizes de gestão do uso e conservação dos recursos hídricos. A iniciativa busca antecipar ações para garantir a sustentabilidade da empresa e do tecido social onde está incluída. O app está disponível na PlayStore e você pode acessar para fazer o download clicando aqui

“Outro importante projeto, em operação desde 2021, foi a inauguração da maior planta de dessalinização de água do mar do país para fins industriais. Isso tem garantido maior segurança hídrica para a empresa e para o Espírito Santo, ao poder substituir parte do volume consumido do Rio Santa Maria da Vitória, que, atualmente, é da ordem de 4%, e possibilitar maior disponibilidade do recurso para a sociedade ", explica o gerente-geral.

Além do lançamento do app, o evento reuniu especialistas da área para discutir temas como a finitude hídrica, recuperação dos rios, escassez dos recursos hídricos, gestão das águas urbanas e o potencial das regiões hidrográficas para o cenário econômico do Espírito Santo e do Brasil.

Inovações tecnológicas e boas práticas de sustentabilidade também foram pauta do encontro, assim como a disponibilidade e sustentabilidade hídrica em solo capixaba.

Por meio do app, será possível acompanhar em tempo real o cenário de disponibilidade hídrica do Rio Santa Maria da Vitória Crédito: Estúdio Gazeta

“Desde que iniciamos nossas operações, temos mantido rigorosa atenção na gestão hídrica e investido, fortemente, em recirculação, redução contínua da fonte compartilhada com a sociedade e otimização dos processos, visando eliminar perdas e aumentar o reúso da água”, pontua João Bosco.