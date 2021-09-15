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Evento da Fucape e XP discute perspectivas da economia para 2022

Fucape Open será transmitido em A Gazeta nesta sexta (17), às 9h, com a participação de autoridades e especialistas do mercado financeiro para discutir os cenários pós-pandemia

Publicado em 

15 set 2021 às 18:59

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 18:59

Nunca se falou tanto em mercado financeiro. Com o juro real próximo de zero, investir em ações virou papo de mesa de bar. Dados divulgados pela B3 mostram que o número de contas de pessoas físicas cadastradas na bolsa aumentou 92% de 2020 para este ano, chegando à marca de 3,2 milhões.
E para ajudar a entender um pouco mais sobre esse cenário, a Fucape e a XP Investimento realizam nesta sexta-feira (17), o Fucape Open, com autoridades no assunto para falar sobre o tema “Cenários Econômicos, Reformas e Perspectivas para 2022”. O evento acontece das 9h ao meio-dia, com transmissão simultânea pelo site A Gazeta. Para participar, não é preciso fazer inscrição.
Evento da Fucape e XP discute perspectivas da economia para 2022
Rafael Furlanetti, Junia Gama, Caio Megale, Bruno Funchal e Aridelmo Teixeira estão entre os nomes confirmados para evento que acontece nesta sexta Crédito: Divulgação
“Conhecer a evolução do mercado financeiro e as perspectivas para o cenário econômico e político para 2022 é fundamental para planejar as estratégias das empresas e traçar a base para um plano de ações. A Fucape, com este evento, firma ainda mais o seu compromisso de estar de portas abertas e de ser uma referência em conhecimento inovador e bons negócios”, avalia o fundador da Fucape e secretário municipal da Fazenda de Vitória, professor Aridelmo Teixeira.
Entre as presenças confirmadas no evento estão o secretário especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Bruno Funchal; o sócio-diretor Institucional da XP, Rafael Furlanetti e o economista-chefe da XP, Caio Megale.
“Como capixaba, é uma alegria imensa estar no Estado do Espírito Santo para discutir temas que norteiam os rumos da economia brasileira com um público de empreendedores e investidores do meu Estado. A XP sempre valorizou o debate. É através do diálogo que conseguimos colocar em prática boas ideias, fomentando a atração de investimentos que, no limite, melhoram a vida das pessoas”, diz Rafael Furlanetti.
O encontro também contará com a participação da analista política da XP, Junia Gama, e terá como anfitrião o fundador da Fucape e atual secretário da Fazenda de Vitória, Aridelmo Teixeira. Segundo a instituição, o público-alvo deste evento são empresários, pesquisadores, professores, estudantes, empreendedores e formuladores de políticas públicas.
“É essencial debatermos saídas possíveis para as reformas que o país tanto precisa, em meio a um ambiente macro de mais juros e inflação, e também maiores incertezas sobre o futuro. Será uma oportunidade valiosa para atualizarmos cenários e discutirmos perspectivas para economia brasileira. O momento é bastante oportuno para o debate de soluções para a situação fiscal do país”, avalia Caio Megale.
O sócio-fundador da Valor Investimentos, Paulo Henrique Corrêa, destaca a importância do debate, principalmente quando está ligado à economia e à questão fiscal. Outra questão destacada por Corrêa é a instabilidade política que, junto com as demais, acaba deixando em dúvida sobre o futuro do cenário econômico.
“Temos inflação alta, a questão fiscal para ser resolvida, uma agenda de reformas que está parada e não sabemos, por conta do problema político, quando isso vai virar. Então é importante tentar ter o máximo de informação possível, ouvir a opinião de analistas e especialistas, para que a gente, principalmente o investidor e o empresário, consiga tomar as melhores decisões”, avalia.

SAIBA MAIS

Realização:

Fucape & XP Investimentos

Quando:

17/09/21

Horário:

9h ao meio-dia

Live:

Transmissão ao vivo pelo site A Gazeta. Não é necessário fazer inscrição.

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