Evento com Chris Pelajo marca lançamento do Prêmio Mulher ArcelorMittal; inscrições estão abertas

Com o objetivo de estimular ações que apoiem o empoderamento feminino, o Prêmio é uma oportunidade de transformar a vida de várias mulheres na sociedade Crédito: ArcelorMittal Tubarão/Divulgação

Só as mulheres sabem os desafios que enfrentam todos os dias na sociedade. Reconhecer aquelas que inspiram outras por meio do trabalho e dos papéis que ocupam no meio em que vivemos é a missão do Prêmio Mulher ArcelorMittal. A cerimônia de lançamento, realizada nesta quinta-feira (26), foi marcada por uma palestra da jornalista, escritora e apresentadora Chris Pelajo. Com transmissão ao vivo , o evento apresentou as novidades para a edição de 2023, que já está com as inscrições abertas

O CEO da ArcelorMittal Aços Planos América Latina, Jorge Oliveira, durante a fala de abertura, destacou a importância dessa iniciativa e como o Prêmio é uma oportunidade de oferecer ferramentas para a transformação da vida de várias mulheres na sociedade.

“Essa ação reforça o compromisso da nossa empresa por um mundo mais igualitário, justo e democrático, onde as mulheres se sintam cada vez mais encorajadas”, destacou Oliveira.

Além do Espírito Santo e Santa Catarina, a novidade desta edição é a ampliação do Prêmio Mulher para o Ceará. A expectativa é de aumentar o número de participantes, que desde a primeira edição já registrou um crescimento de 333%.

De acordo com a gerente-geral de finanças da ArcelorMittal, Cristina Pereira de Morais Oliveira, são sete categorias e 21 finalistas em cada Estado, totalizando 63 mulheres na última etapa. É nesta fase, inclusive, que elas irão receber uma qualificação e concorrer a um prêmio de R$ 5 mil, um certificado e um troféu.

“As inscrições ficam abertas até o dia 21 de janeiro de 2024. Queremos que essas mulheres tragam seus projetos e participem. É uma satisfação fantástica conhecer esses projetos que fazem a diferença e contribuem para um mundo melhor”, ressaltou.

A jornalista e escritora Chris Pelajo participou do evento com uma palestra inspiradora Crédito: ArcelorMittal Tubarão/Divulgação

Para compartilhar experiências pessoais como jornalista e, agora, como escritora do livro “Uma sobe e puxa a outra: histórias reais para impulsionar mais mulheres”, Chris Pelajo subiu ao palco da cerimônia para uma palestra inspiradora.

A jornalista comentou sobre a importância da comunicação e de como o empoderamento é fundamental para que as mulheres se posicionem nos diferentes espaços. Segundo ela, é preciso reafirmar a importância de mais mulheres ocuparem diferentes cargos na sociedade.

Pelajo ainda discutiu sobre seu novo livro que promove reflexões sobre o lugar da mulher no mundo e busca encorajá-las por meio de lições em prol da sororidade.

Para ela, o Prêmio Mulher ArcelorMittal mostra a importância da inclusão da mulher no mercado de trabalho. “Ainda vivemos momentos em que precisamos lutar pela equidade de gênero. Então, um Prêmio como esse faz absolutamente toda a diferença porque empodera as mulheres e as dá mais segurança”, avaliou.

Ao final, Chris Pelajo recebeu ainda no palco do evento duas finalistas da edição anterior.

Vencedora na categoria "Empresa Privada", Juliana Covre comentou sobre a atual expansão do seu projeto graças às ferramentas oferecidas pelo Prêmio. “Para mim, o mais importante foi a jornada de aprendizagem porque foi um momento muito interessante. Um ambiente feminino em que fizemos um grupo e nos comunicamos até hoje como uma rede de apoio.”

Já a finalista Maria Heloísa Guimarães afirmou que a experiência da capacitação foi enriquecedora porque todas as finalistas estão colaborando com um mundo melhor, liderando trabalhos que são motivos de inspiração. “Se você tem um projeto que sabe que faz a diferença na vida de alguém, inscreva-se porque você terá acesso a pessoas maravilhosas”, finaliza.

Inscrições

As inscrições para o Prêmio Mulher ArcelorMittal podem ser feitas até 21 de janeiro de 2024, no site do prêmio. A divulgação das finalistas será feita no dia 26 de fevereiro, e as vencedoras serão conhecidas na premiação no dia 11 de maio.