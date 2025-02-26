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EstúdioCast: maior rede de academias do ES projeta expansão estadual e nacional

Até o final de 2025, a Wellness Club terá 35 unidades estrategicamente espalhadas pelo território capixaba; obras em São Mateus, Colatina e Aracruz já estão em andamento

Publicado em 26 de Fevereiro de 2025 às 15:12

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

26 fev 2025 às 15:12
Seja para dar um up na autoestima, seja para melhorar a saúde, as academias têm sido muito procuradas pelos capixabas que querem ter mais qualidade de vida. Entretanto, para tornar o exercício físico parte da rotina e aproveitar essas vantagens, um espaço que ofereça bons aparelhos por uma mensalidade justa é essencial.
Foi pensando nisso que, junto da esposa, Rachel Máximo, e do cunhado, João Paulo Máximo, Leon Sayegh, diretor de Expansão da Wellness Club, decidiu abrir o que, hoje, é a maior rede de academias do Espírito Santo. Atualmente, a empresa conta com 13 unidades em cinco municípios capixabas.
As expectativas são ainda mais positivas para o futuro, com unidades em São Mateus, Colatina e Aracruz, que já estão em construção, enquanto novas academias na Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e interior de São Paulo também estão por vir.
No novo episódio do EstúdioCast, podcast do Estúdio Gazeta, a jornalista Marcella Scaramella recebeu Sayegh para um bate-papo  sobre os diferenciais da rede de academias, além da vasta gama de atividades possíveis que não se limitam à musculação.
Confira o episódio completo no vídeo acima e descubra os benefícios e facilidades da rede de academias.

Wellness Club

Wellness
A jornalista Marcella Scaramella recebeu Sayegh para um bate-papo sobre os diferenciais da Wellness Club Crédito: Philipe Ferreira 

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