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EstúdioCast: conheça os projetos de transporte e mobilidade do ES

Novo episódio do EstúdioCast traz um bate-papo sobre os desafios para os serviços de mobilidade no Estado e os futuros projetos para o setor
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

25 out 2024 às 20:00

Publicado em 25 de Outubro de 2024 às 20:00

Ela está por todo lugar. Nos ônibus, carros, motos, bicicletas, mar e até mesmo com os pedestres, a mobilidade faz parte da vida e da rotina de todos. Para que ela flua e mantenha toda a cidade em movimento é preciso que tudo esteja alinhado. Mais do que isso, é preciso que bons projetos sejam desenvolvidos com o objetivo de garantir o funcionamento dos diferentes tipos de transportes e a segurança tanto dos condutores, quanto dos pedestres.
No novo episódio do EstúdioCast, a creator e jornalista Gabrielle Manganelli recebeu a gerente de Logística da Secretaria  de Mobilidade e Infraestrutura do Governo do Estado do Espírito Santo, Ketrin Alvarenga, para discutir os atuais e futuros projetos para o Estado.
A ciclovia da Terceira Ponte, em Vila Velha, e a reinauguração do Aquaviário, que acaba de completar um ano, foram alguns dos pontos discutidos. Além disso, elas conversaram sobre o processo de criação desses projetos e como é possível envolver uma equipe multidisciplinar para retirar essas iniciativas do papel.
Quem ficou interessado já pode conferir o episódio completo acima e para outras informações acessar os canais oficiais do governo abaixo.

Governo do Estado do Espírito Santo 

Conheça os desafios dos serviços de mobilidade no Estado e os futuros projetos para o setor
Conheça os desafios dos serviços de mobilidade no Estado e os futuros projetos para o setor Crédito: Philipe Ferreira

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