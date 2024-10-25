EstúdioCast: conheça os projetos de transporte e mobilidade do ES

Ela está por todo lugar. Nos ônibus, carros, motos, bicicletas, mar e até mesmo com os pedestres, a mobilidade faz parte da vida e da rotina de todos. Para que ela flua e mantenha toda a cidade em movimento é preciso que tudo esteja alinhado. Mais do que isso, é preciso que bons projetos sejam desenvolvidos com o objetivo de garantir o funcionamento dos diferentes tipos de transportes e a segurança tanto dos condutores, quanto dos pedestres.

No novo episódio do EstúdioCast, a creator e jornalista Gabrielle Manganelli recebeu a gerente de Logística da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura do Governo do Estado do Espírito Santo, Ketrin Alvarenga, para discutir os atuais e futuros projetos para o Estado.

A ciclovia da Terceira Ponte, em Vila Velha, e a reinauguração do Aquaviário, que acaba de completar um ano, foram alguns dos pontos discutidos. Além disso, elas conversaram sobre o processo de criação desses projetos e como é possível envolver uma equipe multidisciplinar para retirar essas iniciativas do papel.

Quem ficou interessado já pode conferir o episódio completo acima e para outras informações acessar os canais oficiais do governo abaixo.

Governo do Estado do Espírito Santo