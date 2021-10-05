Estacionamento rotativo melhora trânsito em 30% em Vitória

Estacionamento rotativo tem sido utilizado em todo mundo para democratizar o espaço público. Crédito: ParkGold/Divulgação

O trânsito é um dos maiores desafios das grandes cidades do Brasil: a frota de carros saltou de 37,1 milhões para 65,7 milhões em dez anos, de acordo com o Mapa da Motorização Individual no Brasil, publicado em 2019.

O estacionamento rotativo desponta como uma iniciativa moderna para remediar esse problema tanto no Brasil, como mundo afora. Levantamento feito pela empresa ParkGold, administradora do estacionamento rotativo em Vitória, aponta melhora de 30% no trânsito da Capital nos locais onde a chamada “Zona Azul” está presente.

“O estacionamento rotativo traz uma série de vantagens às cidades no qual é implantado. Dentre outras, ele ajuda na democratização do espaço público e na fluidez do trânsito, porque o usuário não precisa ficar procurando vaga por horas. Em Vitória, isto foi perceptível”, destaca o diretor da ParkGold, Guilherme Rocha.

A Zona Azul traz, ainda, benefícios fiscais, por meio do aumento da arrecadação. A concessionária do serviço repassa ao município de Vitória 32,78% do valor arrecadado com o estacionamento. A receita pode ser aplicada em sinalização, engenharia de tráfego, educação de trânsito, fiscalização e segurança.

O estacionamento rotativo está presente em Bento Ferreira; Centro, Cidade Alta; Enseada do Suá; Jardim da Penha; Parque Moscoso; Praia do Canto; Praia do Suá; Santa Lúcia e Vila Rubim. As áreas regulamentas na Zona Azul são demarcadas por sinalização. Para usá-las, é necessário obter um tíquete que dá direito ao usuário a utilizar a vaga por no máximo três horas.

Estacionamento Rotativo está presente em diversos bairros da Capital, como Praia do Canto, Enseada do Suá e Centro. Crédito: ParkGold/Divulgação

Além dos monitores na rua e dos 195 parquímetros espalhados pela Capital, o motorista pode validar seu tíquete por site , PicPay ou por meio do aplicativo próprio da ParkGold. E ainda há novas opções a caminho.

“Em curto prazo, vamos implantar o PIX, para facilitar o pagamento especialmente de quem vem de outro Estado para Vitória”, explica Guilherme Rocha.

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO PREVÊ MULTA E REMOÇÃO DE VEÍCULO

Além de ser um exercício da cidadania e de ajudar na mobilidade urbana, o pagamento do estacionamento rotativo também evita sanções e multas. O motorista pode ser multado tanto por estacionar em uma vaga regulamentada sem ativar o crédito quanto por estourar o tempo máximo de permanência na vaga.

Segundo o artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), estacionar em desacordo com as condições regulamentadas pela placa de sinalização é uma infração grave de trânsito, com penalidade de multa e remoção do veículo.

O diretor da ParkGold ressalta que, quando houver notificações em aberto, só será possível a emissão de tíquetes de estacionamento através do parquímetro, não sendo possível por nenhum dos canais eletrônicos até a regularização.

VANTAGENS DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO