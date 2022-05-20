Espírito Santo terá primeiro condomínio-fazenda produtivo do país

A Fazenda Barão do Império será em Santa Leopoldina e terá terrenos de 1.000m² a 3.000m² Crédito: Vaz Desenvolvimento Imobiliário/Divulgaçao

O Espírito Santo será o primeiro Estado a abrigar um novo formato de condomínio residencial com o chamado conceito agrogastronômico. Localizada em Santa Leopoldina, a Fazenda Barão do Império reúne, em um único lugar, o agro para consumo interno dos futuros moradores, gastronomia e lazer de clube.

“O projeto foi inspirado na cultura do interior de países como Itália, Portugal, Espanha e França, onde há uma integração entre a agricultura de pequena escala, gastronomia, lazer e turismo viabilizando negócios e preservando as tradições e costumes locais. É uma forma de trazer também um pouco da cultura dos nossos antepassados, além de proporcionar esse contato com a terra, com a natureza, mas com todo o conforto dos dias atuais”, explica o CEO da Vaz Desenvolvimento, Douglas Vaz.

Idealizador dos já conhecidos condomínios Boulevard Lagoa e Mar D'ulé, Douglas Vaz conta que foram realizadas pesquisas e feitas visitas em outros empreendimentos pelo país para o desenvolvimento do projeto.

Salão gourmet com fogão de lenha Crédito: Vaz Desenvolvimento Imobiliário/Divulgaçao

“Observamos que apesar de existirem empreendimentos de chácaras, nenhum deles tem uma gestão específica para cuidar da produção, onde teremos pomares, criação de vacas leiteiras para a fabricação de queijos especiais, peixes e um galinheiro para ovos caipiras. Essa produção será voltada para todos os moradores do empreendimento”, conta.

O empreendimento está em fase de pré-lançamento, com condições especiais até a data do lançamento oficial, que será em julho. Ainda de acordo com Vaz, voltada para as classes A e B, a Fazenda Barão do Império tem foco tanto para quem procura uma primeira residência em um local mais bucólico, quanto uma segunda moradia para quem deseja sair da Grande Vitória, mas não tem interesse em percorrer grandes distâncias para estar em contato com a natureza.

Outra facilidade que o projeto contempla é o pay per use de serviços para o final de semana, como camareira, cozinheira, jardineiro, piscineiro, entre outros profissionais. Eles serão responsáveis por realizar as atividades de manutenção, com mão de obra local que será qualificada. “O empreendimento será de casas unifamiliares, com regras de construção e terá portaria, câmeras de monitoramento e ronda motorizada”, adianta Vaz.

CONDOMÍNIO FAZENDA

Estrutura produtiva de fazenda, com produtos fabricados no local para consumo exclusivo dos moradores Crédito: Vaz Desenvolvimento Imobiliário/Divulgaçao

Localizado em Barra do Magaraí, Santa Leopoldina, a região foi escolhida para criar um empreendimento que pudesse oferecer conforto, espaço e segurança, em meio à natureza e ao mesmo tempo próximo dos centros urbanos, já que fica a 35 minutos de Vitória. A região ainda abriga um casarão histórico onde nasceu o primeiro governador do Estado (Afonso Cláudio de Freitas Rosa) e preserva grande parte das características originais.

“É uma região cercada de montanhas, com belezas naturais, informações históricas, manifestações culturais, assim como serviços turísticos, restaurantes, pousadas e áreas de visitação”, destaca Vaz.

A proposta é de que a Barão do Império seja um condomínio fazenda. Terá terrenos de 1.000m² a 3.000m² destinados à construção de ranchos, além de toda uma estrutura produtiva de fazenda, com produtos fabricados ali mesmo para consumo exclusivo dos moradores, como como geleias extraídas dos pomares, ovos caipiras, hortifrúti, apiário, queijos especiais, além de lagos para a criação de tilápias.

O empreendimento terá portaria, câmeras de monitoramento e ronda motorizada Crédito: Vaz Desenvolvimento Imobiliário/Divulgaçao

Além disso, o empreendimento terá um restaurante gourmet tematizado, com fogo de chão, fogão à lenha e microcervejaria artesanal. “Os moradores saberão exatamente o que estão comendo, como é plantado e cuidado. Poderão desfrutar de tudo o que a fazenda pode proporcionar”, explica Vaz.

O empreendimento terá também um resort para relaxar, praticar esportes e se divertir, o Imperiale Club. O espaço conta com piscina tropical de borda infinita, piscina infantil, bar da piscina, restaurante, academia, spa center, hidromassagem com água aquecida, sauna, varanda e playground.

Os cinco lagos presentes no local também terão diversos espaços contemplativos e de lazer. São eles: Lago do Barão com píer; Lago das tilápias exclusivo para pesca; Lago do Sol com espaço para piquenique; além do Lagoa da Lua e o Lago da Mata.

Na praça esportiva haverá quadra de tênis, duas quadras de beach tênis, campo de futebol society, sport grill e quadra de bocha.

FAZENDA BARÃO DO IMPÉRIO

Fazenda Barão do Império