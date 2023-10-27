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Espírito de união mantém loja de construção há 74 anos no mercado do ES

Passando por três gerações da família, a Colodetti Material de Construção é uma empresa que perdura há sete décadas porque preza pela qualidade dos produtos e pela transparência com o cliente

Publicado em 27 de Outubro de 2023 às 11:37

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

27 out 2023 às 11:37
Colodetti Material de Construção está comemorando 74 anos de história em 2023
Colodetti Material de Construção está comemorando 74 anos de história em 2023 Crédito: Colodetti/Divulgação
Todo mundo concorda que oferecer qualidade nos produtos vendidos é fundamental para se manter relevante no comércio, mas a credibilidade e a honestidade com o cliente são igualmente importantes para a satisfação do consumidor. Isso é o que defende Carlos Colodetti, sócio da Colodetti Material de Construção, que, há 74 anos, permanece viva e conta com quatro filiais – duas em Cariacica, na BR-262 e na Vila Capixaba, em Vitória e em Marechal Floriano.
Para comemorar o aniversário da loja, a marca está em processo de reformulação da logo, mas o que não muda é o carinho pelo trabalho. “A cada obra, relembramos um pedacinho da história e dos relatos do meu pai, que são ensinamentos que passamos literalmente de pai para filho”, conta Carlos, emocionado.
“As histórias da família e do negócio se confundem, porque ambas são de união. E isso é motivo de orgulho, porque sabemos como é difícil manter uma empresa no Brasil hoje, ainda mais uma familiar. Estamos de pé até hoje justamente por mantermos o nosso espírito de união e de ajuda”, relata.
O mais importante para ele é que os filhos queiram continuar no negócio e, assim, tenham amor pelo que fazem. “Saber que eles sentem prazer trabalhando aqui e manter o legado dos meus irmãos, hoje falecidos, é o que me move”, sublinha.

Como surgiu

Na Colodetti é possível encontrar os últimos lançamentos na área de pisos, porcelanatos, louças sanitárias e itens diversos para obras, e a história do negócio começou em 1949, como um pequeno comércio e selaria em Araguaia, região onde atualmente situa-se Marechal Floriano.
Fundada pela família Colodetti, a empresa está na terceira geração dando continuidade ao que foi iniciado por Jovelino e Luiza Colodetti. Em 1961, a empresa saiu da região Serrana do Estado e mudou-se para Campo Grande, na Avenida Expedito Garcia, onde atuou como mercearia e padaria. Aos poucos, também deslocou-se para o setor de material de construção, sem deixar de passar antes pela venda de móveis e eletrodomésticos.
Carlos Colodetti, junto dos dois irmãos, viraram sócios nos anos 1970.
Atualmente, quem assumiu os negócios foram os filhos de Carlos: Fernando, diretor de marketing; Ícaro, diretor de compras; e Stefano, à frente da filial de Vitória, que foi aberta em 2021.

Colodetti Material de Construção

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