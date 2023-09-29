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Escola do Sul do ES investe em qualidade, ética e formação continuada

O IPE adota modelo de ensino que aposta na comunicação afetiva para favorecer a aprendizagem
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

29 set 2023 às 12:00

Publicado em 29 de Setembro de 2023 às 12:00

IPE
O IPE fica em uma área de 10 mil m² na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul do ES Crédito: IPE/Divulgação
O Instituto de Pesquisas Educacionais (IPE) traz em sua logomarca os valores que impulsionam a construção de sua trajetória: qualidade, ética e a formação continuada. Para a escola, é fundamental promover ações pedagógicas que desenvolvam habilidades para formar um cidadão responsável e autônomo para construir a sua liberdade.
Com esse olhar, o IPE planeja diversificar a oferta do currículo da escola. “Além das aulas comuns, vamos aprimorar as atividades relacionadas às competências socioemocionais dos alunos por meio de aulas artísticas e com o projeto de vida de cada um”, antecipa a diretora administrativa e pedagógica, Luizette Azeredo Bittencourt.
O IPE foi criado em 1999 por Luizette, que sonhava com um modelo de escola diferente, baseado nos valores do ensino com qualidade, ética e formação continuada. Na avaliação da diretora, esse é o local onde as crianças devem “aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser e aprender a empreender”, pilares preconizados pela Unesco.
Conforme ressalta Luizette, toda a equipe do IPE tem em mente que a inteligência, a sensibilidade e a linguagem das crianças são somente desenvolvidas com harmonia, favorecendo a sua aprendizagem, a partir da comunicação afetiva e formação constante dos profissionais da educação.
“Consideramos cada aluno como único, que precisa ser escutado com paciência. Isso porque entendemos que cada pessoa tem um ritmo particular de aprender, de acordo com sua faixa etária”, observa Luizette, acrescentando que o respeito e a empatia são valores que movem a escola, fato que estimula os pais a matricularem os filhos na mesma instituição em que estudaram.
A preferência do público se apresenta também em mais uma conquista da instituição no Prêmio Gazeta Empresarial (PGE). O IPE ficou, em quatro anos consecutivos, em primeiro lugar nas categorias “Escola Particular de Educação Infantil” e “Escola Particular de Ensino Fundamental e Médio.”
Localizado em Cachoeiro, o IPE fica em uma área de 10 mil m² e é equipado com 56 salas de aulas, laboratórios, biblioteca, auditório, pátios coberto e arborizado, duas quadras poliesportivas, entre outros espaços.

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