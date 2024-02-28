Escola do ES prepara estudantes para vestibulares desde início do ensino médio

Arthur Costa afirma que a rede de apoio dos amigos, dos professores e de todos os colaboradores do Primeiro Mundo fazem a diferença no aprendizado Crédito: Primeiro Mundo/Divulgação

A escolha da faculdade ou curso superior que os estudantes irão seguir não costuma ser feita somente na última série do ensino médio. Ao iniciar a trajetória dos últimos anos da educação básica, os adolescentes já idealizam e começam a preparação para as carreiras futuras. De olho nisso, o Centro Educacional Primeiro Mundo prepara seus alunos para os principais vestibulares a partir da 1ª série do ensino médio e vem colhendo os frutos de um ensino de qualidade presente há mais de 30 anos na vida dos capixabas.

“Aqui no Primeiro Mundo, a nossa meta é preparar o aluno para o que ele quiser fazer, ou seja, prepará-lo para, de fato, escolher a carreira profissional, com todos os desafios que essa aprovação apresenta. Consideramos os sonhos, os projetos do aluno e oferecemos todas as ferramentas para que ele conquiste o seu objetivo. Para isso, investimos em carga horária diferenciada, equipe pedagógica altamente qualificada, material didático totalmente alinhado com as exigências educacionais, recursos tecnológicos de ponta, além de aulas de projetos de formação socioemocional, que visam a preparar emocionalmente os estudantes para os desafios cada vez maiores do século XXI”, diz Adriana Selga, diretora de Ensino da rede Primeiro Mundo.

Mesmo como treineiros, os estudantes Arthur Costa e Erika Paterlini já obtiveram resultados antes mesmo de cursar a 3ª série do ensino médio. Essa é uma prática comum na escola.

Arthur Costa e Erika Paterlini já conquistaram aprovações antes mesmo de cursar a 3ª série do ensino médio Crédito: Primeiro Mundo/Divulgação

Em 2023, ainda na 2ª série, Érika passou em Medicina, com nota máxima em redação, em sua primeira tentativa como candidata. Aluna do Primeiro Mundo desde o ensino fundamental, ela conta que as orientações de plano de estudo que a escola oferece são muito boas e fizeram toda a diferença para que ela alcançasse essa aprovação. Outro ponto que destaca é o incentivo à participação em olimpíadas de conhecimento.

“Esse apoio é importante porque faz com que a gente, aluno, procure conhecer outras áreas (por exemplo, Astronomia) e permite complementar e destacar nosso currículo, podendo, inclusive, contribuir futuramente em seleções internacionais e no mercado de trabalho”, observa a aluna.

Já Arthur, que sonha em cursar Direito em São Paulo, também alcançou bons resultados ainda na 2ª série do ensino médio. Como treineiro para os vestibulares da USP e Unesp, o aluno já obteve nota para passar para a 2ª fase dos vestibulares das duas faculdades. Para Arthur, o ambiente escolar interfere muito na aprendizagem.

“O Primeiro Mundo cria um ambiente que não gera uma competição problemática entre os colegas e faz com que a gente se ajude no dia a dia. A rede de apoio dos amigos, dos professores e de todos os colaboradores da escola fazem a diferença no nosso aprendizado”, ressalta o estudante.

Erika Paterlini destaca que entre as iniciativas que admira no Primeiro Mundo está o incentivo à participação em olimpíadas de conhecimento Crédito: Primeiro Mundo/Divulgação