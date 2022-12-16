Escola do ES alcança média europeia em avaliação internacional de educação

Os estudantes do Primeiro Mundo superaram as médias nacionais em Leitura, Matemática e Ciências Crédito: Primeiro Mundo/Divulgação

Com uma proposta completa e diferenciada, o Centro Educacional Primeiro Mundo se destacou no desempenho geral no Programa Internacional de Avaliação de Alunos Para Escolas (PISA-S). O resultado dessa avaliação confirmou que os conhecimentos e as habilidades dos estudantes da escola estão acima da média nacional e no patamar da Europa.

Enquanto os alunos brasileiros obtiveram o 66º lugar (400 pontos), a pontuação média dos estudantes do Primeiro Mundo (508 pontos) foi equivalente ao resultado obtido por Polônia e Irlanda, que respectivamente ficaram na 11ª e 12ª colocações entre os 77 países participantes.

“O PISA revela ainda as competências socioemocionais dos estudantes, um aspecto cada vez mais importante para a educação e para a rápida adaptação desses jovens a este mundo de constantes mudanças”, explica a diretora do Centro Educacional Primeiro Mundo, Adriana Selga, que complementa: “Essa avaliação foi criada para responder para as escolas a seguinte pergunta: ‘O que é importante para os cidadãos saberem e serem capazes de fazer?’”

Essa prova é voltada para estudantes de 15 anos e foi criada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) com o objetivo de observar até que ponto os alunos adquiriram conhecimentos e competências essenciais para uma participação plena na sociedade. São três áreas do conhecimento analisadas: Leitura, Matemática e Ciências.

Os estudantes do Primeiro Mundo no Espírito Santo fizeram 521 pontos em Leitura, 499 em Matemática e 504 em Ciências, superando as médias nacionais e internacionais em todas essas áreas.

"Nossa escola contribui decisivamente na trajetória profissional e na formação de pessoas realizadas, capazes de mudar o mundo e preparadas para chegar aonde quiserem" Adriana Selga - Diretora do Centro Educacional Primeiro Mundo

Ensino humanizado

A proposta pedagógica moderna aplicada nas unidades de Vitória e Vila Velha reúne recursos inovadores que proporcionam um aprendizado real e significativo, com incentivo à pesquisa e à experimentação, visando à ampliação do conhecimento, aliando teoria e prática na formação de cidadãos criativos, competentes, digitais e conscientes.

“O nosso diferencial é o ensino humanizado e personalizado, respeitando a individualidade dos estudantes. Nosso objetivo é, acima de tudo, desenvolver cidadãos integralmente, a partir da oferta de ferramentas e conhecimentos necessários para enfrentar a vida adulta”, reforça Adriana Selga.

Cidadãos do mundo

Adriana Selga: ensino humanizado e personalizado Crédito: Primeiro Mundo/Divulgação

High School, o De olho na preparação de seus alunos para experiências internacionais, o Primeiro Mundo oferece formação plurilinguística, que inclui Inglês, Espanhol e Francês. A instituição oferta ainda o Programa de, o Ensino Médio americano. Os alunos recebem duplo diploma e, além de se prepararem para ingressar em universidades do Brasil, habilitam-se para concorrer a vagas em mais de 4 mil universidades americanas.

Outro diferencial é a participação no grupo de instituições que representam a University Cambridge Esol. O Primeiro Mundo é a única escola do Estado que é centro autorizado da Cambridge Esol e a oitava do Brasil a firmar parceria com a universidade da Inglaterra. As provas de Cambridge – avaliações internacionais da competência na língua inglesa - são aplicadas do 5º ano ao final do Ensino Médio.

O resultado do Primeiro Mundo no PISA-S comprova que os alunos enxergam uma relação entre as habilidades socioemocionais desenvolvidas na escola e suas condições de vida futura. “Para quem pensa em ter essa experiência internacional, a preparação em uma escola com esse foco pode ser o primeiro passo”, afirma o supervisor pedagógico do Primeiro Mundo, professor Marcus Motta.

Formação diferenciada

Inaugurado em 1991, o Centro Educacional Primeiro Mundo conta com certificações internacionais e metodologias modernas que oportunizam o protagonismo dos estudantes e levam para sala de aula conceitos de sustentabilidade.

A matriz curricular proporciona uma formação intelectual, emocional e social que prepara os alunos para bons resultados tanto na vida acadêmica como, também, pessoal e profissionalmente, promovendo o acesso a universidades brasileiras e internacionais de referência.

O desenvolvimento dos alunos é feito por meio de aulas de educação financeira, Olimpíadas em diversas áreas de ensino, olhar atento à educação socioemocional e aplicação da metodologia STEAM, voltada para o aprendizado na prática.

Certificações internacionais e metodologias modernas possibilitam o protagonismo do aluno Crédito: Primeiro Mundo/Divulgação

Matrículas abertas