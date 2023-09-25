ES ganha hospital veterinário 24h especializado em cardiologia

A partir de agora, os tutores de pets podem contar com um hospital completo e moderno, referência em cardiologia, cirurgias avançadas em diversas especialidades e terapia intensiva.
Inaugurado em Vila Velha no último dia 14 de setembro, o Hospital Pet Cordis possui uma equipe pronta para cuidar da saúde do seu cão ou gato com toda a segurança, atenção e carinho que ele merece. Tudo isso graças ao suporte de uma série de equipamentos com tecnologia de ponta para realização de serviços avançados.
A estrutura do hospital conta com pronto-atendimento 24 horas, terapia intensiva, ecocardiograma, eletrocardiograma, holter (eletrocardiograma 24 horas), raio-X, exames laboratoriais, odontologia, nefrologia, oncologia, neurologia, incluindo até uma área especializada em felinos.
De acordo com o médico veterinário e diretor clínico do Pet Cordis, Thiago Barbosa Spalenza, o corpo clínico é multidisciplinar e altamente capacitado para identificar, diagnosticar e selecionar procedimentos médicos para garantir maior tranquilidade e segurança para o tutor e o seu melhor amigo.
“Não somos apenas um hospital veterinário de excelência, como também um ponto de apoio e acolhimento, onde os tutores podem cuidar de seus pets com toda a segurança, aliado a uma infraestrutura de ponta”, garante.
Thiago também afirma que o hospital oferece instalações confortáveis para os casos de internações. “Tudo isso dentro de um ambiente agradável e tranquilo para o animal e seu tutor, disponibilizando os melhores recursos e assistência 24h para a recuperação total do pet”, complementa.
Além de oferecer serviços de saúde, o Pet Cordis também possui sala de aula com capacidade de até 25 pessoas para cursos e treinamentos. “Esperamos que, até o começo de 2024, o hospital conte com cursos de pós-graduação”, adianta o diretor.
Pet Cordis
- Site: petcordis.com.br
- Endereço: Rua São Paulo, 2315, Praia de Itapoã – Vila Velha
- Telefone: (27) 3072-4574 / (27) 99279-2022