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ES ganha hospital veterinário 24h especializado em cardiologia

Localizado em Vila Velha, o Hospital Pet Cordis é referência em terapia intensiva e cirurgias avançadas
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

25 set 2023 às 15:22

Publicado em 25 de Setembro de 2023 às 15:22

Pet Cordis
Pet Cordis é um hospital moderno e referência em cardiologia e terapia intensiva veterinária Crédito: Pet Cordis/Divulgação
A partir de agora, os tutores de pets podem contar com um hospital completo e moderno, referência em cardiologia, cirurgias avançadas em diversas especialidades e terapia intensiva.
Inaugurado em Vila Velha no último dia 14 de setembro, o Hospital Pet Cordis possui uma equipe pronta para cuidar da saúde do seu cão ou gato com toda a segurança, atenção e carinho que ele merece. Tudo isso graças ao suporte de uma série de equipamentos com tecnologia de ponta para realização de serviços avançados.
Pet Cordis
Pet Cordis conta com uma infraestrutura completa para o conforto e a segurança dos pets Crédito: Pet Cordis/Divulgação
A estrutura do hospital conta com pronto-atendimento 24 horas, terapia intensiva, ecocardiograma, eletrocardiograma, holter (eletrocardiograma 24 horas), raio-X, exames laboratoriais, odontologia, nefrologia, oncologia, neurologia, incluindo até uma área especializada em felinos.
De acordo com o médico veterinário e diretor clínico do Pet Cordis, Thiago Barbosa Spalenza, o corpo clínico é multidisciplinar e altamente capacitado para identificar, diagnosticar e selecionar procedimentos médicos para garantir maior tranquilidade e segurança para o tutor e o seu melhor amigo.
“Não somos apenas um hospital veterinário de excelência, como também um ponto de apoio e acolhimento, onde os tutores podem cuidar de seus pets com toda a segurança, aliado a uma infraestrutura de ponta”, garante.
Thiago Barbosa Spalenza, diretor clínico da Pet Cordis, explica que a equipe do hospital é altamente capacitada em várias especialidades Crédito: Pet Cordis/Divulgação
Thiago também afirma que o hospital oferece instalações confortáveis para os casos de internações. “Tudo isso dentro de um ambiente agradável e tranquilo para o animal e seu tutor, disponibilizando os melhores recursos e assistência 24h para a recuperação total do pet”, complementa.
Além de oferecer serviços de saúde, o Pet Cordis também possui sala de aula com capacidade de até 25 pessoas para cursos e treinamentos. “Esperamos que, até o começo de 2024, o hospital conte com cursos de pós-graduação”, adianta o diretor.

Pet Cordis

  • Sitepetcordis.com.br
  • Endereço: Rua São Paulo, 2315, Praia de Itapoã – Vila Velha
  • Telefone: (27) 3072-4574 / (27) 99279-2022

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