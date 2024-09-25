Entenda a importância de ter um plano de assistência familiar na hora da emergência

Os planos de assistência familiar ajudam fornecendo segurança e proteção nos momentos mais difíceis. Crédito: Shutterstock

Nunca é fácil se despedir de um ente querido. Encarar o luto é, de fato, um processo que requer muita força e sensibilidade, principalmente quando estamos falando de pessoas mais próximas. Para amenizar um pouco a dor da perda, uma alternativa podem ser os planos de assistência familiar que ajudam fornecendo segurança e proteção nos momentos mais difíceis.

“Ser cliente Plano Vida é ter a confiança e a certeza de viver sabendo que seremos bem assistidos nos momentos de perda e que podemos confiar em profissionais humanos e capacitados para tornar essa partida o mais leve possível”, destaca Ranieri Carvalho Aride, proprietário do Plano Vida.

O objetivo da empresa, que atua em todo Espírito Santo e região, é estar integralmente com você durante toda sua vida, indo além da assistência funeral, contando também com um clube de benefícios que inclui descontos em medicamentos, consultas médicas e até serviços assistenciais para os pets, como explica Ranieri.

Cuidados com os pets

Baseado no propósito de cuidar, o Plano Vida evoluiu e deu um novo passo para a modernidade: a ampliação da assistência para os pets, com crematório pet que, inclusive, é o único do Espirito Santo.

Ranieri conta que a ideia de incluir os pets surgiu de sugestões dos próprios clientes que buscavam por essa assistência e por planos que pudessem atender as demandas com a devida importância.

“Queremos garantir que todos os membros da família, inclusive os de quatro patas, recebam o cuidado adequado. Um animal doméstico, hoje em dia faz parte da família tanto quanto um ser humano e nós buscamos essa dignidade e esse conforto”, destaca Ranieri.

O preço para incluir um pet no plano é de R$8,00 mensais na modalidade compartilhada e R$10,00 na individual.

Como contratar

Com custo mensal a partir de R$ 39,50 – com possibilidade de incluir até sete dependentes –, o Plano Vida oferece uma lista de benefícios ao cliente que inclui descontos em consultas médicas, medicamentos e outros serviços. Segundo Ranieri, assim é possível atender diversas necessidades dos clientes, por meio de parcerias comerciais com outros prestadores de serviços.

Buscando oferecer o suporte necessário em casos de perda, o Plano Vida também conta com frota própria para remoção, desconto na compra de jazigos, coroas de flores, notas de falecimento, entre outros. No site do Plano Vida, é possível conferir a lista completa de benefícios e convênios, que estão disponíveis em todo estado.

“Ser Plano Vida é ter uma experiência completa. Hoje, somos gratos por ser o plano assistencial mais completo do estado, composto por um grupo comercial que forma uma grande aliança trazendo inúmeros benefícios ao cliente”, finaliza.

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