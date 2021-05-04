Empresária do ES se destaca e quer desafiar ainda mais o mercado

A empresária Josiele Cesino se tornou referência na área de empreendedorismo feminino. Após atingir notoriedade profissional, ela passou a se dedicar em ajudar mulheres e homens a resgatar a autoestima. Influente e formadora de opinião, Josi almeja conseguir inspirar cada vez mais mulheres a seguir seus objetivos no empreendedorismo tornando o setor mais igualitário e competitivo.
Depois que descobriu o empreendedorismo digital, Josi passou a desfrutar daquilo que mais ama: liberdade e tempo para curtir com a família. Entre seus hobbies preferidos estão viajar e proporcionar momentos inesquecíveis para as pessoas que mais ama.
Atualmente, ela administra cinco empresas e decidiu lançar sua própria mentoria e realizar mais um sonho: agregar mulheres ao mercado de trabalho, para que conquistem o mesmo que ela: liberdade e liberdade financeira, que são duas liberdades distintas.
Diante dos inúmeros desafios vencidos na carreira, Josi resolveu passar a promover conhecimentos básicos, completos e necessários para as pessoas que buscam liberdade financeira. A melhor forma que a empresária encontrou para compartilhar conhecimento foi compartilhando dicas para inspirar quem busca ser dono do seu próprio negócio, fazer uma renda extra trabalhando em casa e romper com as barreiras do trabalho convencional.
Com sua experiência, Josi transmite os conhecimentos e confiança necessários para quem está começando, especialmente com as temáticas abordadas, que vão do nível inicial ao avançado.
Desse modo, todo mundo que chega ao perfil da empresária no Instagram consegue absorver ensinamentos importantes. Frequentemente, seu público faz interações no seu Instagram @josi_naturais para contar como suas vidas foram mudadas através do trabalho de Josi.
Justamente por isso, ela conta que é uma das empresárias mais copiadas nas redes sociais e uma das principais referências do meio. “Não pare até se orgulhar de você” é a frase que ela tem como lema de vida e busca passar para seus seguidores e admiradores nas redes sociais.
CONHEÇA JOSI CESINO
JC Produtos Naturais (suplementos naturais): jcnaturais2.lojavirtualnuvem.com.br
Incentiva Fitness (moda praia, casual e fitness): incentivafitness.com.br
Método Milionária Digital (mentoria de empreendedorismo e marketing digital): mentoriajosicesino.com.br
Redes Sociais: @josicesino, @incentivafitness e @josi_naturais
Contato: (27) 99601-3515