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Empresária do ES se destaca e quer desafiar ainda mais o mercado

Destaque no empreendedorismo digital feminino, Josi Cesino, após consolidar sua carreira, tornou-se uma referência nacional

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 16:56

Josi Cesino Naturais

Josi Cesino Naturais

Publicado em 

04 mai 2021 às 16:56
Josi Cesino
A empresária Josiele Cesino se tornou referência na área de empreendedorismo feminino Crédito: Josi Cesino/Divulgação
A empresária Josiele Cesino se tornou referência na área de empreendedorismo feminino. Após atingir notoriedade profissional, ela passou a se dedicar em ajudar mulheres e homens a resgatar a autoestima. Influente e formadora de opinião, Josi almeja conseguir inspirar cada vez mais mulheres a seguir seus objetivos no empreendedorismo tornando o setor mais igualitário e competitivo.
Depois que descobriu o empreendedorismo digital, Josi passou a desfrutar daquilo que mais ama: liberdade e tempo para curtir com a família. Entre seus hobbies preferidos estão viajar e proporcionar momentos inesquecíveis para as pessoas que mais ama.
Atualmente, ela administra cinco empresas e decidiu lançar sua própria mentoria e realizar mais um sonho: agregar mulheres ao mercado de trabalho, para que conquistem o mesmo que ela: liberdade e liberdade financeira, que são duas liberdades distintas.
Diante dos inúmeros desafios vencidos na carreira, Josi resolveu passar a promover conhecimentos básicos, completos e necessários para as pessoas que buscam liberdade financeira. A melhor forma que a empresária encontrou para compartilhar conhecimento foi compartilhando dicas para inspirar quem busca ser dono do seu próprio negócio, fazer uma renda extra trabalhando em casa e romper com as barreiras do trabalho convencional.
Com sua experiência, Josi transmite os conhecimentos e confiança necessários para quem está começando, especialmente com as temáticas abordadas, que vão do nível inicial ao avançado.
Josi Cesino
A melhor forma que a empresária encontrou para compartilhar conhecimento foi compartilhando dicas para inspirar quem busca ser dono do seu próprio negócio Crédito: Josi Cesino/Divulgação
Desse modo, todo mundo que chega ao perfil da empresária no Instagram consegue absorver ensinamentos importantes. Frequentemente, seu público faz interações no seu Instagram @josi_naturais para contar como suas vidas foram mudadas através do trabalho de Josi.
Justamente por isso, ela conta que é uma das empresárias mais copiadas nas redes sociais e uma das principais referências do meio. “Não pare até se orgulhar de você” é a frase que ela tem como lema de vida e busca passar para seus seguidores e admiradores nas redes sociais.

CONHEÇA JOSI CESINO

JC Produtos Naturais (suplementos naturais): jcnaturais2.lojavirtualnuvem.com.br
Incentiva Fitness (moda praia, casual e fitness): incentivafitness.com.br
Método Milionária Digital (mentoria de empreendedorismo e marketing digital): mentoriajosicesino.com.br
Redes Sociais: @josicesino@incentivafitness e @josi_naturais 
Contato: (27) 99601-3515

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