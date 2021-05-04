Empresária do ES se destaca e quer desafiar ainda mais o mercado

A empresária Josiele Cesino se tornou referência na área de empreendedorismo feminino Crédito: Josi Cesino/Divulgação

A empresária Josiele Cesino se tornou referência na área de empreendedorismo feminino. Após atingir notoriedade profissional, ela passou a se dedicar em ajudar mulheres e homens a resgatar a autoestima. Influente e formadora de opinião, Josi almeja conseguir inspirar cada vez mais mulheres a seguir seus objetivos no empreendedorismo tornando o setor mais igualitário e competitivo.

Depois que descobriu o empreendedorismo digital, Josi passou a desfrutar daquilo que mais ama: liberdade e tempo para curtir com a família. Entre seus hobbies preferidos estão viajar e proporcionar momentos inesquecíveis para as pessoas que mais ama.

Atualmente, ela administra cinco empresas e decidiu lançar sua própria mentoria e realizar mais um sonho: agregar mulheres ao mercado de trabalho, para que conquistem o mesmo que ela: liberdade e liberdade financeira, que são duas liberdades distintas.

Diante dos inúmeros desafios vencidos na carreira, Josi resolveu passar a promover conhecimentos básicos, completos e necessários para as pessoas que buscam liberdade financeira. A melhor forma que a empresária encontrou para compartilhar conhecimento foi compartilhando dicas para inspirar quem busca ser dono do seu próprio negócio, fazer uma renda extra trabalhando em casa e romper com as barreiras do trabalho convencional.

Com sua experiência, Josi transmite os conhecimentos e confiança necessários para quem está começando, especialmente com as temáticas abordadas, que vão do nível inicial ao avançado.

A melhor forma que a empresária encontrou para compartilhar conhecimento foi compartilhando dicas para inspirar quem busca ser dono do seu próprio negócio Crédito: Josi Cesino/Divulgação

Desse modo, todo mundo que chega ao perfil da empresária no Instagram consegue absorver ensinamentos importantes. Frequentemente, seu público faz interações no seu Instagram @josi_naturais para contar como suas vidas foram mudadas através do trabalho de Josi.

Justamente por isso, ela conta que é uma das empresárias mais copiadas nas redes sociais e uma das principais referências do meio. “Não pare até se orgulhar de você” é a frase que ela tem como lema de vida e busca passar para seus seguidores e admiradores nas redes sociais.

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