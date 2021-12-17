Empresa do ES de medicina do trabalho conquista prêmio internacional

O Grupo Innovar foi premiado com o "President´s Choice Awards 2021" na 15ª edição do Latin American Quality Institute (LAQI), em novembro Crédito: Grupo Innovar/Divulgação

Construir um bom ambiente profissional é fundamental para o funcionamento saudável de qualquer empresa. Entre os desafios de se manter no mercado, o primeiro passo é estar em dia com as legislações de saúde e segurança no trabalho. Afinal, são elas que garantem a qualidade dos serviços oferecidos pelos colaboradores e reduzem o risco de acidentes e doenças ocupacionais.

Se o assunto parecer complicado, é possível investir em uma consultoria, como a do Grupo Innovar. Com atuação em 11 Estados da Federação, a marca, referência em Medicina e Segurança do Trabalho, recentemente foi premiada pelo terceiro ano consecutivo, com o "President´s Choice Awards 2021" na 15ª edição do Latin American Quality Institute (LAQI), em novembro.

“Vencer pela primeira vez é muito difícil, manter esse resultado por três anos mostra que estamos no caminho certo”, destaca o presidente do Grupo Innovar, Breno Simoura Nascimento.

Segundo ele, apesar da terceira vitória seguida, ainda é sempre muito emocionante subir ao palco para receber a honraria. Isso porque o prêmio é um dos mais importantes do setor para empresas responsáveis na América Latina.

O presidente do Grupo Innovar, Breno Simoura Nascimento, afirma que é sempre muito emocionante subir ao palco para receber a honraria Crédito: Grupo Innovar/Divulgação

Breno, que também é presidente da Associação Capixaba das Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho (ACESST), acredita que o reconhecimento mostra o potencial das empresas regionais.

Com a participação de mais de 500 líderes empresariais, o prêmio foi entregue no Quality Festival 2021, realizado no Rio de Janeiro. Esse ano, foi discutida a ampliação da visão de negócios e a capacidade de estabelecer objetivos de triplo impacto: econômico, social e ambiental.

RECONHECIMENTO NA AMÉRICA LATINA

“Sei da extrema importância, tanto para a empresa quanto para o Espírito Santo, ter uma representante genuinamente capixaba liderando o mercado nacional. Pelo quinto ano consecutivo somos a melhor empresa do Brasil no segmento, e por três anos a primeira colocada na América Latina. Hoje estamos presentes de norte a sul do ES com 10 filiais. Além disso, em 2022 a meta é expandir ainda mais com novas filiais no Espírito Santo”, ressalta o presidente do Grupo.

O presidente do Grupo Innovar, Breno Simoura Nascimento, recebeu o prêmio junto da esposa e do filho Crédito: Grupo Innovar/Divulgação

Ainda de acordo com Simoura, um dos critérios para escolha das empresas participantes é o cumprimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Organizações das Nações Unidas (ONU). Um dos compromissos do Grupo Innovar, por exemplo, é colaborar para o desenvolvimento social.

“É hora de transformar nossos negócios e fazer parte do movimento empresarial que deseja mudar o mundo, gerando rentabilidade e valor por meio da qualidade, sustentabilidade e ética na gestão diária dos negócios. Esse prêmio é para instituições que se destacam como empresas líderes nas respectivas áreas de atuação e demonstram que estão preparadas para os desafios globais”, afirma o fundador e CEO da LAQ, Daniel Maximilian Da Costa.

GRUPO INNOVAR

Com o objetivo de promover saúde e qualidade de vida nos mais diversos ambientes de trabalho, o Grupo Innovar trabalha com soluções inovadoras e equipes interdisciplinares para executar os serviços na área com ética e qualidade.

“Estamos totalmente preparados para a prestação de serviços e-social. Além de essencial é necessário, já que se trata de uma lei do Governo Federal que obriga todas as empresas a atuarem por meio do e-social. Isso tem sido, preferencialmente, terceirizado, por ser uma atividade que requer cuidado, zelo e conhecimento técnico específico”, pontua o presidente do Grupo Innovar, Breno Simoura Nascimento.

Um dos diferenciais do Grupo Innovar é a praticidade do atendimento in loco, por meio das unidades móveis de saúde ocupacional Crédito: Grupo Innovar/Divulgação

Um dos diferenciais do Grupo Innovar é a praticidade do atendimento in loco, por meio das unidades móveis de saúde ocupacional, treinamentos e avaliações ambientais, que se deslocam até a sede das empresas. O objetivo é dar mais rapidez e agilidade aos atendimentos dos clientes e seus colaboradores.