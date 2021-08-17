Empresa capixaba de medicina do trabalho ganha prêmio nacional

O presidente e fundador do Grupo Innovar, Breno Simoura Nascimento, que compareceu à premiação, em São Paulo, com a diretora Lara Veiga Machado Crédito: Grupo Innovar/Divulgação

Uma empresa capixaba da área de saúde foi reconhecida, pela quinta vez consecutiva, com o Prêmio Quality, como a melhor empresa na categoria Medicina e Segurança do Trabalho do país. A premiação é internacional e foi instituída em 1951, no Japão. Aqui no Brasil, o Prêmio Quality começou a acontecer a partir de 2000, com o objetivo de levar reconhecimento a empresas e profissionais que buscam a excelência.

A notícia foi recebida com muito entusiasmo pelo presidente e fundador do Grupo Innovar, Breno Simoura Nascimento, que compareceu à premiação, em São Paulo, com a diretora Lara Veiga Machado Nascimento. “Este é o quinto ano consecutivo que vencemos o Prêmio Quality como a melhor empresa de medicina e segurança do trabalho. Essa é uma premiação importante, pois é a nível internacional e nos enche de orgulho ter esse reconhecimento. Somos uma empresa do interior do Espírito Santo e conseguimos demonstrar a nossa capacidade”, afirma.

E falando em reconhecimento, o Grupo Innovar já é finalista deste ano na versão internacional do Prêmio Quality, que abrange todas as empresas da América Latina, que terá o resultado divulgado no final do ano. Desta vez, é a única empresa brasileira entre os três finalistas, disputando o primeiro lugar com uma instituição da Argentina e outra do Chile. O grupo já foi reconhecido outras duas vezes como a melhor empresa da América Latina no seu segmento.

“Isso mostra toda a qualidade do nosso serviço e a confiabilidade. Temos uma equipe qualificada e equipamentos de última geração para atender nossos clientes, com quem possuímos uma relação de proximidade. Para se ter uma ideia, estamos há nove anos sem perder um único cliente”, aponta Breno.

Breno Nascimento: "Isso mostra toda a qualidade do nosso serviço e a confiabilidade" Crédito: Grupo Innovar/Divulgação

COMEÇO

O Grupo Innovar começou em Marataízes, na região Sul, e atualmente está presente em 11 Estados. No Espírito Santo, o grupo possui sede em Marataízes, duas unidades em Cachoeiro de Itapemirim e duas em Vitória, além de Alegre, Apiacá, Ibatiba e Rio Novo do Sul.

Segundo Breno, a empresa planeja chegar a 20 unidades em até cinco anos no Estado. “Quando iniciamos, os primeiros cinco anos foram de muita dificuldade, mas de aprendizado. Aos poucos, fomos conquistando espaço no mercado e atualmente somos a maior do Espírito Santo”, conta.

Hoje, o grupo está com mais duas unidades em fase final de implantação: uma em Baixo Guandu e outra em São Mateus, que devem começar a funcionar ainda este ano, de acordo com Breno. “As duas novas unidades estão em fase de contratação de profissionais. Temos projetos audaciosos para os próximos anos”, adianta.

Grupo Innovar possui três unidades móveis de saúde ocupacional, uma de treinamento e outra de avaliações Crédito: Grupo Innovar/Divulgação

O Grupo Innovar atua na área da saúde, mais especificamente com consultoria de segurança e medicina do trabalho. Entre os clientes estão empresas privadas e órgãos públicos, oferecendo serviços diferenciados como três unidades móveis de saúde ocupacional, uma de treinamento e outra de avaliações, além de equipes de plantão.

“Com as unidades móveis, é possível para a empresa dinamizar o seu tempo, já que tanto o treinamento quanto o atendimento irão funcionar dentro dela, evitando deslocamentos que podem significar até um dia de perda de trabalho. Isso gera mais economia para a empresa e também otimiza o tempo do profissional”, observa Breno.

SERVIÇO