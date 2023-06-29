Empresa de ônibus reposiciona sua marca para fortalecer conexão com passageiros

Frota da Águia Branca: empresa coduz em média 9 milhões de passageiros por ano Crédito: Divulgação

Por ruas, avenidas e rodovias do Espírito Santo, quando um ônibus em tom azul se aproxima é fácil fazer logo a associação. Trata-se de um Águia Branca.

Há 77 anos atuante no transporte rodoviário, a empresa atingiu o patamar de 9 milhões de passageiros conduzidos por ano, operando em mais de 700 localidades no Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Alagoas, Sergipe e Pernambuco. Muito desse crescimento deve-se à consolidação da marca perante o público.

Nessa estrada de quase oito décadas, novos desafios fazem parte de sua missão: manter-se forte em sua terra natal e nas outras regiões em que atua. Para isso, a Águia Branca apostou no reposicionamento da marca.

“As mudanças têm o objetivo de reforçar a conexão afetiva da marca com seus passageiros, além de fortalecer o conceito dos encontros e reencontros, mostrando que uma viagem é muito mais do que o transporte em si, pois o ônibus é um agente condutor de oportunidades e vivências”, destaca o diretor comercial da Águia Branca, Thiago Chieppe Juffo.

Há mais de um ano, a empresa tem utilizado a expressão “Vai com tudo. Vai de Águia Branca” com o intuito de reforçar o aspecto funcional do seu propósito, que é mostrar que o cliente viaja com o melhor atendimento, serviço e motoristas. Também possibilita o maior conforto e segurança, com as melhores opções de compra e na mais completa confiança de que a empresa é a escolha certa. Por isso, a frase consolida esses aspectos e passa a ser o novo slogan da empresa.

Thiago Chieppe Juffo destaca pilares da segurança e confiabilidade Crédito: Divulgação

"O novo posicionamento busca aliar o frescor e a modernidade de uma nova abordagem, sem deixar de lado as características pelas quais a marca sempre foi reconhecida em seus 77 anos de operação: segurança, confiabilidade e inovação." Thiago Chieppe Juffo - Diretor comercial da Águia Branca

Mais cores

A marca também contou com pesquisas feitas pela Caleb Design, estúdio especializado em branding. Consolidou um Prisma de Identidade, sendo este o pontapé inicial para definir o território que a empresa quer ocupar e as suas potencialidades.

Reposicionamento reforça conexão afetiva da marca com os passageiros Crédito: Águia Branca

A partir disso, foram identificados os seis principais pilares que representam como a Águia Branca quer ser vista: uma companhia segura, confiável, engajada, brasileira, inovadora e inspiradora.

A nova identidade visual mantém a tradicional logo, que recebe um novo tom de azul, e passa a utilizar a asa como um elemento gráfico proprietário, que marca presença como pano de fundo, moldura ou elemento de design.

A paleta de cores que passará a ser usada nas peças tem inspiração na brasilidade, trazendo tons que remetem à flora, à fauna e à cultura do país. O azul, agora presente em três tons bastante diferentes, ainda é o protagonista das composições, mas ganha o reforço do verde, do amarelo, do laranja e do roxo, que conferem um visual descontraído, jovem e engajado.

Histórias

Por ocasião do reposicionamento da marca, a viação Águia Branca está veiculando, entre maio e junho, uma campanha publicitária com o mote “Quando você vai ao encontro do que o seu coração deseja, grandes histórias acontecem”.

E para conhecer como a Águia Branca está presente na vida dos seus passageiros, durante a realização da campanha, uma equipe está com uma cabine itinerante para conhecer histórias de encontros e reencontros dos clientes nas principais rodoviárias onde a empresa está presente. O objetivo é que as pessoas contem suas histórias de experiência e conexão com a marca. As histórias estão disponíveis na landing page aguiabranca.com.br/historias

Orgulho de ser uma empresa brasileira

A empresa anunciou recentemente um acordo de patrocínio com o Comitê Olímpico do Brasil. A parceria se alinha com o novo posicionamento de comunicação, reforçando atributos compartilhados pelas duas organizações: união, inovação, criatividade e o orgulho de representar o país com alegria e determinação.

Além do transporte de atletas para eventos e competições, o patrocínio prevê espaços customizados com as cores do Time Brasil e ações promocionais exclusivas para passageiros.