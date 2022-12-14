Economia de até 30% com empresa de energia elétrica do ES

Vigilato Pereira Dias Neto, diretor de Comercialização, e Henrique Barbieri Coutinho, assessor da Diretoria, destacam benefícios aos clientes da Santa Maria Energia Crédito: Bruno Barreto/ Divulgação

O mercado livre de energia foi criado para estimular a competitividade e promover a redução de custo para os consumidores do mercado regulado, que podem migrar para o ambiente livre. No mercado livre, os consumidores podem escolher o seu fornecedor e negociar livremente, preços, prazos de contratação e todas as demais condições do contrato de compra e venda de energia elétrica.

Com isso, o Grupo Santa Maria tem investido em novos mercados para oferecer energia de qualidade e com economia de até 30% para o consumidor livre atacadista ou varejista.

Quem pode ser um consumidor livre?

Atualmente, empresas com demanda contratada igual ou superior a 500 kW, individualmente, ou por somatório de unidades com o mesmo CNPJ (comunhão de direito, ou seja, a união de unidades consumidoras de um mesmo grupo empresarial), ou CNPJs distintos, mas com o mesmo endereço (comunhão de fato, quando as unidades consumidoras são vizinhas).

Geralmente, empresas que possuem um custo mensal com energia elétrica na ordem de R$ 40 mil possuem viabilidade para migrar para o mercado livre.

No entanto, a partir de janeiro de 2024, devem chegar ao mercado cerca de 110 mil novas unidades consumidoras. Entre elas, comércios e indústrias de pequeno e médio porte que possuem um custo mensal com energia elétrica a partir de R$ 10 mil. Isso porque, graças à portaria 50/2022, publicada pelo Ministério de Minas e Energia, essas empresas poderão migrar para o mercado livre, já que a resolução permite que unidades consumidoras de alta tensão escolham a fornecedora de energia.

Esse novo público que será beneficiado com a portaria 50/2022 deverá ser atendido através de um comercializador varejista.

As vantagens em participar do mercado livre são muitas. Confira algumas:

Economia – Redução no custo com energia podendo chegar a 30%.

Eficiência – Otimização com consumo no horário de ponta.

Otimização com consumo no horário de ponta. Competitividade – Possibilidade de preços mais baratos que os concorrentes.

Possibilidade de preços mais baratos que os concorrentes. Previsibilidade – Sem variações de custos e sem bandeiras tarifárias.

Sem variações de custos e sem bandeiras tarifárias. Liberdade – Negociação bilateral entre comprador e vendedor.

Negociação bilateral entre comprador e vendedor. Sustentabilidade – O consumidor pode escolher energia de fontes renováveis.

O consumidor pode escolher energia de fontes renováveis. Flexibilidade – Possibilidade de ajustar a contratação pela necessidade.

Possibilidade de ajustar a contratação pela necessidade. Gerenciamento – Gerenciamento da energia elétrica como insumo da produção.

Investimentos

Entre os investimentos realizados pelo Grupo Santa Maria em 2022 está a inauguração do escritório da Santa Maria Comercializadora de Energia e Serviços, em Vitória, tendo como objetivo ficar mais próxima dos clientes. A empresa compõe o Grupo desde a sua fundação, em 2018, e é responsável pela comercialização de energia em todo o território brasileiro.

A Santa Maria Comercializadora é pioneira no Espírito Santo no mercado de compra e venda de energia, bem como na gestão de consumidores no mercado livre. No Brasil, hoje, cerca de 35% da energia elétrica consumida é adquirida através do mercado livre de energia.

De olho nesse mercado o Grupo Santa Maria, por meio da Santa Maria Comercializadora, investe no crescimento do setor e está apto ao fornecimento de energia em qualquer parte do território brasileiro e em qualquer modalidade de contratação: no mercado atacadista, mercado varejista, estruturação e gestão de geradores, autoprodução, além da gestão personalizada para os consumidores livres.

Vale ressaltar que a Santa Maria possui modelos para aquisição de energia no mercado livre que simplifica e facilita a migração e até pode garantir para o consumidor final a economia com a migração.