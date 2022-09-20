Empresa amplia portfólio e aposta em residencial no Norte do ES

Inovação no portfólio: MedImagem entrega empreendimento imobiliário Crédito: MedImagem/Divlugação

Considerada referência em Diagnóstico por Imagem em São Mateus, Norte do Espírito Santo, e reconhecida mais de 10 vezes com o Prêmio Gazeta Empresarial, a Med Imagem inovou seu portfólio de produtos e lançou um empreendimento imobiliário: o Residencial Dr. José Luiz Silva Neves, uma homenagem ao patrono da empresa. Serão comercializados 32 apartamentos para venda e locação.

Além da novidade, a empresa segue mantendo seus serviços de excelência na área de saúde, e oferta atendimento em diagnóstico por imagem de qualidade, atendimento humanizado, alta tecnologia e equipe de profissionais capacitada.

Fundada há 24 anos, a Med Imagem foi pioneira em serviços de tomografia por imagem no Norte do Espírito Santo. Tempos depois, em 2014, inaugurou seu Centro de Diagnóstico por Imagem, trazendo um novo conceito nesse tipo de exame para a população mateense.

Atualmente, a empresa conta com tecnologia e equipamentos para oferecer os serviços mais diversos, como Ressonância Magnética, Tomografia Computadorizada, Raios-X Digital, Mamografia e Ultrassonografia.

Tanto tempo no mercado entregando qualidade comprova a atenção da Med Imagem em proporcionar aos usuários dos seus serviços uma vasta experiência quando o assunto é relacionamento: de uma comunicação ampla à atenção especial a cada cliente.

De acordo com o diretor Wilson José Terra Tavares, para a Med Imagem, a comunicação é fator de extrema importância na relação cliente-empresa, tanto que a prioriza o uso dos vários meios e formas de comunicação para acolher as necessidades e as expectativas dos clientes.

"Entendemos que o acesso a informações de qualidade é um direito do cidadão, por isso não perdermos a oportunidade de nos comunicar de maneira correta e assertiva tanto com clientes e colaboradores quanto com nossos concorrentes. Além disso, a comunicação face a face não perde a sua importância e também é valorizada no nosso espaço de trabalho" Wilson José Terra Tavares - Diretor da Med Imagem