Empreendimento em Jardim da Penha vai ter mercadinho e opções de lazer

O Esquina ficará em Jardim da Penha, um dos bairros mais procurados de Vitória Crédito: Esquina/Divulgação

Uma das tendências que vem ganhando força no Espírito Santo é a presença de mercados autônomos ou minimercados nas áreas comuns de edifícios. Esses mercadinhos, assim como opções de lazer no condomínio, podem contribuir para a valorização de um imóvel em até R$ 30 mil.

Pensando em oferecer praticidade e comodidade para os moradores no dia a dia, a Mazzini e a igom estão lançando o Esquina, empreendimento localizado em Jardim da Penha, Vitória. O lançamento vai contar com um minimercado, cômodo de delivery e guarda-compras.

Os moradores do empreendimento também terão acesso facilitado a outros serviços, sem precisar sair de casa, com academia, lavanderia, espaço coworking com sala de reunião, entre outros. Além disso, o Esquina também vai ter opções de lazer para os moradores, com brinquedoteca, espaço multifuncional de atividades (Espaço Brincar), piscina, churrasqueira, playground, pub e espaço para os pets brincarem.

Segundo a gerente de Vendas da Mazzini e Igom, Andressa Brandão, essas opções dentro do condomínio não só melhoram a qualidade de vida dos moradores, mas também contribuem para a valorização e atratividade do imóvel.

“A presença de áreas de lazer, como academias, piscinas e salões de festas, contribui para uma melhor qualidade de vida, proporcionando oportunidades para relaxar e socializar sem sair de casa. Com amenidades e serviços dentro do próprio condomínio, os moradores economizam tempo e esforço ao não precisarem sair para realizar atividades cotidianas, como fazer exercícios”, destaca a gerente.

Uma das opções de lazer que estarão disponíveis no Esquina é o Espaço Brincar, um espaço multifuncional de atividades Crédito: Esquina/Divulgação

Unidades studio e de 2 e 3 quartos

Próximo à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e ao Parque da Pedra da Cebola, o residencial com duas torres – chamadas Horizonte e Jardim – terá 117 unidades, com opções de apartamentos de dois quartos (de 62,39m² a 62,66m²), três quartos (de 85,27m² a 86,34m²) e studio (de 31,04m² a 31,77m²). As unidades de 2 e 3 quartos poderão ser personalizadas.

Segundo Andressa Brandão, o empreendimento oferece uma experiência de moradia completa e atraente. “O Esquina contará com lazer completo bem equipado, como academias, piscinas, espaços de coworking e áreas de lazer para crianças e adultos, além de espaço para pets, que são um diferencial importante. A qualidade e a variedade desses espaços podem melhorar significativamente a qualidade de vida dos moradores. Além disso, Jardim da Penha é um bairro que combina isso com uma boa infraestrutura, tornando-o uma opção atrativa para quem busca um lugar para viver bem em Vitória”, comenta.

As unidades studio ficarão localizadas na torre Horizonte, enquanto os apartamentos de dois e três quartos estarão na torre Jardim. Segundo a construtora, os studios foram 100% comercializados durante a fase de pré-lançamento.

Localização

Em Vitória, Jardim da Penha é um dos bairros mais procurados – tanto por quem busca uma moradia como por investidores –, principalmente pela proximidade de escolas, serviços de saúde, praias, opções de lazer e pontos comerciais.

O Esquina será construído próximo a um dos principais pontos de entretenimento da cidade, a Rua da Lama, que foi reurbanizada recentemente e passou a contar com áreas de convívio e espaço para feiras e atividades culturais.

Além disso, o bairro é famoso pela quantidade de praças com parquinhos, quadras, feiras e outros elementos que valorizam a região e são opções de lazer para pessoas de todas as idades.

Tecnologia e sustentabilidade

O Esquina, empreendimento da Mazzini e igom que será construído em Jardim da Penha, terá área coworking e espaço para criadores de conteúdo Crédito: Esquina/Divulgação

Com Wi-Fi nas áreas comuns e sonorização bluetooth no salão de festas e no espaço gourmet, as tecnologias presentes no Esquina vão oferecer facilidades nos momentos de lazer e também segurança para os moradores, por meio de fechaduras eletrônicas com maçaneta integrada e portaria remota com concierge.

Além disso, o empreendimento vai contar com tecnologias e práticas sustentáveis, como aquecimento solar e aproveitamento de água de ar-condicionado.

Esquina

Fachada do Esquina, que ficará próximo ao Parque da Pedra da Cebola e da Rua da Lama, em Jardim da Penha Crédito: Esquina/Divulgação

Área do terreno: 1.554,15 m²

Número de unidades: 117

Vagas de garagem: duas por apartamento

Itens de segurança e comodidade: portaria remota com concierge e porte-cochère na entrada dos lobbies

Conveniência e lazer: piscina, churrasqueira, playground, pet care, brinquedoteca, mini quadra, playground, fitness, beauty, salão de festas, bicicletério, pub/espaço gourmet, lavanderia, coworking com sala de reuniões, mini mercado, cômodo de delivery e guarda-compras

Sustentabilidade: aquecimento solar e aproveitamento de águas de ar-condicionado

Tecnologia: Wi-Fi nas áreas comuns, fechadura eletrônica com maçaneta integrada, sonorização bluetooth no salão de festas e espaço gourmet

Valores: a partir de 929 mil (unidades de dois quartos)

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